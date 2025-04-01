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Китай не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
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06:14 01.04.2025 (обновлено: 09:10 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008546605.html
Китай не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил Ван И
Китай не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Китай не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил Ван И
Китай привержен стратегии ядерной самообороны и не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:14:00+03:00
2025-04-01T09:10:00+03:00
в мире
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай привержен стратегии ядерной самообороны и не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Лидеры ядерной "пятерки" вышли на важный консенсус о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. С первого дня обладания ядерным оружием Китай донес до всего мира свое обещание никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать ядерное оружие первым, не применять его против неядерных государств и в зонах, свободных от ядерного оружия, а также не угрожать его применением", - заявил Ван И. "Китай твердо привержен ядерной стратегии самообороны и не намеревается ни с кем вступать в гонку ядерных вооружений, всегда поддерживает самый низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для поддержания национальной безопасности", - сказал он в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
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в мире, китай, ван и (политик)
В мире, Китай, Ван И (политик)
Китай не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил Ван И

Ван И: Китай привержен стратегии ядерной самообороны и не будет вступать в гонку

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай привержен стратегии ядерной самообороны и не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Лидеры ядерной "пятерки" вышли на важный консенсус о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. С первого дня обладания ядерным оружием Китай донес до всего мира свое обещание никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать ядерное оружие первым, не применять его против неядерных государств и в зонах, свободных от ядерного оружия, а также не угрожать его применением", - заявил Ван И.
"Китай твердо привержен ядерной стратегии самообороны и не намеревается ни с кем вступать в гонку ядерных вооружений, всегда поддерживает самый низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для поддержания национальной безопасности", - сказал он в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Читайте полный текст интервью Ван И >>
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