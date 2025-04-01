https://ria.ru/20250401/kitaj-2008546605.html

Китай не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил Ван И

Китай не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Китай не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил Ван И

Китай привержен стратегии ядерной самообороны и не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:14:00+03:00

2025-04-01T06:14:00+03:00

2025-04-01T09:10:00+03:00

в мире

китай

ван и (политик)

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай привержен стратегии ядерной самообороны и не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Лидеры ядерной "пятерки" вышли на важный консенсус о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. С первого дня обладания ядерным оружием Китай донес до всего мира свое обещание никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать ядерное оружие первым, не применять его против неядерных государств и в зонах, свободных от ядерного оружия, а также не угрожать его применением", - заявил Ван И. "Китай твердо привержен ядерной стратегии самообороны и не намеревается ни с кем вступать в гонку ядерных вооружений, всегда поддерживает самый низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для поддержания национальной безопасности", - сказал он в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Читайте полный текст интервью Ван И >>

https://ria.ru/20250401/tramp-2008545231.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, ван и (политик)