Китай не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил Ван И
Ван И: Китай привержен стратегии ядерной самообороны и не будет вступать в гонку
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай привержен стратегии ядерной самообороны и не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Лидеры ядерной "пятерки" вышли на важный консенсус о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. С первого дня обладания ядерным оружием Китай донес до всего мира свое обещание никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать ядерное оружие первым, не применять его против неядерных государств и в зонах, свободных от ядерного оружия, а также не угрожать его применением", - заявил Ван И.
"Китай твердо привержен ядерной стратегии самообороны и не намеревается ни с кем вступать в гонку ядерных вооружений, всегда поддерживает самый низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для поддержания национальной безопасности", - сказал он в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").