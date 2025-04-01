https://ria.ru/20250401/kitaj-2008543817.html

Позиция Китая по Украине остается неизменной, заявил эксперт

Позиция Китая по Украине остается неизменной, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025

Позиция Китая по Украине остается неизменной, заявил эксперт

Украинский кризис стал проверкой принципов китайской дипломатии, ведь даже в условиях давления Запада позиция Китая по кризису осталась неизменной, это ценно,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:28:00+03:00

2025-04-01T05:28:00+03:00

2025-04-01T05:29:00+03:00

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ШАНХАЙ (Китай), 1 апр – РИА Новости. Украинский кризис стал проверкой принципов китайской дипломатии, ведь даже в условиях давления Запада позиция Китая по кризису осталась неизменной, это ценно, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "В 2022 году, когда ситуация в мире фактически развивалась в условиях военного конфликта или даже войны, китайская дипломатия, как мне кажется, также подверглась испытанию. Следует сказать, что дипломатическая позиция Китая осталась неизменной и весьма стабильной. Но политика Китая (по украинскому кризису - ред.) подверглась сомнению со стороны некоторых западных друзей, они спрашивали, что с происходит с Китаем", - заявил Фэн Шаолэй, комментируя критику Запада в адрес Китая из-за того, что он не поддержал антироссийские санкции и не осудил СВО. Он отметил, что "принципиальная позиция (Китая по Украине – ред.) не изменилась, но нас действительно проверили". "Но я хочу сказать, что это действительно ценно, то есть, даже когда мы находимся под давлением Запада, наше отношение к войне и позиция, которую мы занимаем, от начала до конца остается неизменной", - подчеркнул аналитик в разговоре с агентством на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил интервью РИА Новости, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным и справедливым обсуждением всех мирных планов.

https://ria.ru/20250225/tramp-2001351539.html

https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, украина, москва, ван и (политик)