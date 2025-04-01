https://ria.ru/20250401/kitaj-2008543817.html
Позиция Китая по Украине остается неизменной, заявил эксперт
Позиция Китая по Украине остается неизменной, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025
Позиция Китая по Украине остается неизменной, заявил эксперт
Украинский кризис стал проверкой принципов китайской дипломатии, ведь даже в условиях давления Запада позиция Китая по кризису осталась неизменной, это ценно,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:28:00+03:00
2025-04-01T05:28:00+03:00
2025-04-01T05:29:00+03:00
в мире
китай
украина
москва
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_7e0211dd291c59c836274951d2a41d2f.jpg
ШАНХАЙ (Китай), 1 апр – РИА Новости. Украинский кризис стал проверкой принципов китайской дипломатии, ведь даже в условиях давления Запада позиция Китая по кризису осталась неизменной, это ценно, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "В 2022 году, когда ситуация в мире фактически развивалась в условиях военного конфликта или даже войны, китайская дипломатия, как мне кажется, также подверглась испытанию. Следует сказать, что дипломатическая позиция Китая осталась неизменной и весьма стабильной. Но политика Китая (по украинскому кризису - ред.) подверглась сомнению со стороны некоторых западных друзей, они спрашивали, что с происходит с Китаем", - заявил Фэн Шаолэй, комментируя критику Запада в адрес Китая из-за того, что он не поддержал антироссийские санкции и не осудил СВО. Он отметил, что "принципиальная позиция (Китая по Украине – ред.) не изменилась, но нас действительно проверили". "Но я хочу сказать, что это действительно ценно, то есть, даже когда мы находимся под давлением Запада, наше отношение к войне и позиция, которую мы занимаем, от начала до конца остается неизменной", - подчеркнул аналитик в разговоре с агентством на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил интервью РИА Новости, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным и справедливым обсуждением всех мирных планов.
https://ria.ru/20250225/tramp-2001351539.html
https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html
китай
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a8706fd2f03f40ba8777d242d5da36b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, москва, ван и (политик)
В мире, Китай, Украина, Москва, Ван И (политик)
Позиция Китая по Украине остается неизменной, заявил эксперт
Шаолэй: украинский кризис стал проверкой принципов китайской дипломатии
ШАНХАЙ (Китай), 1 апр – РИА Новости. Украинский кризис стал проверкой принципов китайской дипломатии, ведь даже в условиях давления Запада позиция Китая по кризису осталась неизменной, это ценно, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй.
"В 2022 году, когда ситуация в мире фактически развивалась в условиях военного конфликта или даже войны, китайская дипломатия, как мне кажется, также подверглась испытанию. Следует сказать, что дипломатическая позиция Китая осталась неизменной и весьма стабильной. Но политика Китая (по украинскому кризису - ред.) подверглась сомнению со стороны некоторых западных друзей, они спрашивали, что с происходит с Китаем", - заявил Фэн Шаолэй, комментируя критику Запада в адрес Китая из-за того, что он не поддержал антироссийские санкции и не осудил СВО.
Он отметил, что "принципиальная позиция (Китая по Украине – ред.) не изменилась, но нас действительно проверили".
"Но я хочу сказать, что это действительно ценно, то есть, даже когда мы находимся под давлением Запада, наше отношение к войне и позиция, которую мы занимаем, от начала до конца остается неизменной", - подчеркнул аналитик в разговоре с агентством на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
Министр иностранных дел КНР Ван И
заявил интервью РИА Новости, что Китай
выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.
Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы
и Киева
, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине
.
Пекин
неоднократно подчеркивал, что выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией
, так и Украиной, с равноправным и справедливым обсуждением всех мирных планов.