Рейтинг@Mail.ru
США пытаются снять с себя ответственность за проблемы, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:34 01.04.2025 (обновлено: 04:36 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008540618.html
США пытаются снять с себя ответственность за проблемы, заявил Ван И
США пытаются снять с себя ответственность за проблемы, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
США пытаются снять с себя ответственность за проблемы, заявил Ван И
Вводя тарифы на товары из КНР, США пытаются снять с себя ответственность за возникшие проблемы, но ключ к их решению находится непосредственно в руках самого... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T04:34:00+03:00
2025-04-01T04:36:00+03:00
китай
сша
вашингтон (штат)
ван и (политик)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577093594_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_a8aafecd23d9274c69d869a6f5923974.jpg
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Вводя тарифы на товары из КНР, США пытаются снять с себя ответственность за возникшие проблемы, но ключ к их решению находится непосредственно в руках самого Вашингтона, а не в чужих карманах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Каждая страна в ходе своего развития неизбежно сталкивается с различными проблемами, и у всех стран имеются собственные благоразумные озабоченности. Но, тем не менее, ключ к решению проблем в конечном счете находится в своих руках, а не в чужих карманах", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). По его словам, "Вашингтон вместо того, чтобы исправить собственные проблемы, всячески пытается снять с себя ответственность, валить с больной головы на здоровую, прибегая к введению пошлины, вплоть до применения шантажа и ультиматума". "США сами больны, но заставляют других лечиться", - пояснил он. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html
https://ria.ru/20250202/kitay-1996859983.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577093594_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_ca0acadf7ec968daf319fe5ffe53342b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, вашингтон (штат), ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Китай, США, Вашингтон (штат), Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
США пытаются снять с себя ответственность за проблемы, заявил Ван И

Ван И: вводя пошлины, США пытаются снять с себя ответственность за проблемы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Вводя тарифы на товары из КНР, США пытаются снять с себя ответственность за возникшие проблемы, но ключ к их решению находится непосредственно в руках самого Вашингтона, а не в чужих карманах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Каждая страна в ходе своего развития неизбежно сталкивается с различными проблемами, и у всех стран имеются собственные благоразумные озабоченности. Но, тем не менее, ключ к решению проблем в конечном счете находится в своих руках, а не в чужих карманах", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Переступил черту. Трамп сделал самоубийственный ход
10 марта, 08:00
По его словам, "Вашингтон вместо того, чтобы исправить собственные проблемы, всячески пытается снять с себя ответственность, валить с больной головы на здоровую, прибегая к введению пошлины, вплоть до применения шантажа и ультиматума".
"США сами больны, но заставляют других лечиться", - пояснил он.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
МИД Китая прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт товаров
2 февраля, 06:41
 
КитайСШАВашингтон (штат)Ван И (политик)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала