США пытаются снять с себя ответственность за проблемы, заявил Ван И
Ван И: вводя пошлины, США пытаются снять с себя ответственность за проблемы
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Вводя тарифы на товары из КНР, США пытаются снять с себя ответственность за возникшие проблемы, но ключ к их решению находится непосредственно в руках самого Вашингтона, а не в чужих карманах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Каждая страна в ходе своего развития неизбежно сталкивается с различными проблемами, и у всех стран имеются собственные благоразумные озабоченности. Но, тем не менее, ключ к решению проблем в конечном счете находится в своих руках, а не в чужих карманах", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
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По его словам, "Вашингтон вместо того, чтобы исправить собственные проблемы, всячески пытается снять с себя ответственность, валить с больной головы на здоровую, прибегая к введению пошлины, вплоть до применения шантажа и ультиматума".
"США сами больны, но заставляют других лечиться", - пояснил он.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.