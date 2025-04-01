https://ria.ru/20250401/kitaj-2008540618.html

США пытаются снять с себя ответственность за проблемы, заявил Ван И

США пытаются снять с себя ответственность за проблемы, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

США пытаются снять с себя ответственность за проблемы, заявил Ван И

Вводя тарифы на товары из КНР, США пытаются снять с себя ответственность за возникшие проблемы, но ключ к их решению находится непосредственно в руках самого... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T04:34:00+03:00

2025-04-01T04:34:00+03:00

2025-04-01T04:36:00+03:00

китай

сша

вашингтон (штат)

ван и (политик)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Вводя тарифы на товары из КНР, США пытаются снять с себя ответственность за возникшие проблемы, но ключ к их решению находится непосредственно в руках самого Вашингтона, а не в чужих карманах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Каждая страна в ходе своего развития неизбежно сталкивается с различными проблемами, и у всех стран имеются собственные благоразумные озабоченности. Но, тем не менее, ключ к решению проблем в конечном счете находится в своих руках, а не в чужих карманах", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). По его словам, "Вашингтон вместо того, чтобы исправить собственные проблемы, всячески пытается снять с себя ответственность, валить с больной головы на здоровую, прибегая к введению пошлины, вплоть до применения шантажа и ультиматума". "США сами больны, но заставляют других лечиться", - пояснил он. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996859983.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, вашингтон (штат), ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады