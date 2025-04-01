https://ria.ru/20250401/kitaj-2008540256.html

Китай пригрозил США ответом за экономическое давление на страну

Китай пригрозил США ответом за экономическое давление на страну - РИА Новости, 01.04.2025

Китай пригрозил США ответом за экономическое давление на страну

Если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T04:20:00+03:00

2025-04-01T04:20:00+03:00

2025-04-01T04:22:00+03:00

китай

сша

пекин

ван и (политик)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Как до сих пор на Китай не действовало никакое запугивание, никакой деспотизм, так будет и впредь. Если не прекратятся со стороны США всяческие давления, даже шантажи, наш ответ будет самым решительным", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.

https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

китай

сша

пекин

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, пекин, ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире