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Китай пригрозил США ответом за экономическое давление на страну - РИА Новости, 01.04.2025
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04:20 01.04.2025 (обновлено: 04:22 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008540256.html
Китай пригрозил США ответом за экономическое давление на страну
Китай пригрозил США ответом за экономическое давление на страну - РИА Новости, 01.04.2025
Китай пригрозил США ответом за экономическое давление на страну
Если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T04:20:00+03:00
2025-04-01T04:22:00+03:00
китай
сша
пекин
ван и (политик)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Как до сих пор на Китай не действовало никакое запугивание, никакой деспотизм, так будет и впредь. Если не прекратятся со стороны США всяческие давления, даже шантажи, наш ответ будет самым решительным", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
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китай
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Дарья Буймова
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китай, сша, пекин, ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Китай, США, Пекин, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Китай пригрозил США ответом за экономическое давление на страну

Ван И: если США не прекратят давление, Китай ответит самым решительным образом

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Как до сих пор на Китай не действовало никакое запугивание, никакой деспотизм, так будет и впредь. Если не прекратятся со стороны США всяческие давления, даже шантажи, наш ответ будет самым решительным", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
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