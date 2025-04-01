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Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025
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04:09 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008540001.html
Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт
Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025
Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с главами крупнейших мировых компаний показала, что Китай привержен реализации политики реформ и открытости, заявил РИА... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T04:09:00+03:00
2025-04-01T04:09:00+03:00
экономика
китай
сша
пекин
си цзиньпин
fedex
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с главами крупнейших мировых компаний показала, что Китай привержен реализации политики реформ и открытости, заявил РИА Новости приглашенный профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань. Председатель КНР Си Цзиньпин в минувшую пятницу, 28 марта, провел встречу с руководителями крупных международных компаний, на которой присутствовали более 40 председателей правления, генеральных директоров предприятий с иностранным капиталом и представителей бизнес-ассоциаций, включая руководителей FedEx, Mercedes-Benz, Sanofi, HSBC Group, Saudi Aramco, SK Hynix, Hitachi. "Столкнувшись с ситуацией, когда США продвигают антиглобализацию и стратегическую блокаду Китая, Пекин принимает активные меры для выхода из тупика и планирует долгосрочное развитие, продолжая углублять политику реформ и открытости", - заявил Цзя Вэньшань. Он отметил, что "встреча председателя КНР с представителями международного делового сообщества не только демонстрирует твердую решимость Китая придерживаться политики открытости внешнему миру на высоком уровне, но и использует сверхбольшой рынок с населением 1,4 миллиарда человек в качестве точки опоры для построения новой экономической модели развития "двойной циркуляции" посредством институциональной открытости, предоставляя мировому бизнес сообществу "маяк определенности". По его словам, подобная практика глобализации, основанная на концепции Сообщества единой судьбы человечества, "пытается воссоздать новый международный торгово-экономический консенсус о том, что инвестиции в Китай — это инвестиции в будущее". "Текущий 2025 год является ключевым моментом для завершения 14-й пятилетки и связи с 15-й пятилеткой. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с представителями международного делового сообщества не только отражает неизменно высокое внимание Китая к международному сотрудничеству, но и свидетельствует о том, что курс Китая на осуществление политики реформ и открытости остается неизменным", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html
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экономика, китай, сша, пекин, си цзиньпин, fedex , sanofi, hsbc, mercedes
Экономика, Китай, США, Пекин, Си Цзиньпин, FedEx , Sanofi, HSBC, Mercedes
Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт

Вэньшань: встреча Си Цзиньпина с бизнесом показала приверженность открытости

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с главами крупнейших мировых компаний показала, что Китай привержен реализации политики реформ и открытости, заявил РИА Новости приглашенный профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань.
Председатель КНР Си Цзиньпин в минувшую пятницу, 28 марта, провел встречу с руководителями крупных международных компаний, на которой присутствовали более 40 председателей правления, генеральных директоров предприятий с иностранным капиталом и представителей бизнес-ассоциаций, включая руководителей FedEx, Mercedes-Benz, Sanofi, HSBC Group, Saudi Aramco, SK Hynix, Hitachi.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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"Столкнувшись с ситуацией, когда США продвигают антиглобализацию и стратегическую блокаду Китая, Пекин принимает активные меры для выхода из тупика и планирует долгосрочное развитие, продолжая углублять политику реформ и открытости", - заявил Цзя Вэньшань.
Он отметил, что "встреча председателя КНР с представителями международного делового сообщества не только демонстрирует твердую решимость Китая придерживаться политики открытости внешнему миру на высоком уровне, но и использует сверхбольшой рынок с населением 1,4 миллиарда человек в качестве точки опоры для построения новой экономической модели развития "двойной циркуляции" посредством институциональной открытости, предоставляя мировому бизнес сообществу "маяк определенности".
По его словам, подобная практика глобализации, основанная на концепции Сообщества единой судьбы человечества, "пытается воссоздать новый международный торгово-экономический консенсус о том, что инвестиции в Китай — это инвестиции в будущее".
"Текущий 2025 год является ключевым моментом для завершения 14-й пятилетки и связи с 15-й пятилеткой. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с представителями международного делового сообщества не только отражает неизменно высокое внимание Китая к международному сотрудничеству, но и свидетельствует о том, что курс Китая на осуществление политики реформ и открытости остается неизменным", - подчеркнул эксперт.
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