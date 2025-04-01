https://ria.ru/20250401/kitaj-2008540001.html

Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт

Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025

Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с главами крупнейших мировых компаний показала, что Китай привержен реализации политики реформ и открытости, заявил РИА... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T04:09:00+03:00

2025-04-01T04:09:00+03:00

2025-04-01T04:09:00+03:00

экономика

китай

сша

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fedex

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с главами крупнейших мировых компаний показала, что Китай привержен реализации политики реформ и открытости, заявил РИА Новости приглашенный профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань. Председатель КНР Си Цзиньпин в минувшую пятницу, 28 марта, провел встречу с руководителями крупных международных компаний, на которой присутствовали более 40 председателей правления, генеральных директоров предприятий с иностранным капиталом и представителей бизнес-ассоциаций, включая руководителей FedEx, Mercedes-Benz, Sanofi, HSBC Group, Saudi Aramco, SK Hynix, Hitachi. "Столкнувшись с ситуацией, когда США продвигают антиглобализацию и стратегическую блокаду Китая, Пекин принимает активные меры для выхода из тупика и планирует долгосрочное развитие, продолжая углублять политику реформ и открытости", - заявил Цзя Вэньшань. Он отметил, что "встреча председателя КНР с представителями международного делового сообщества не только демонстрирует твердую решимость Китая придерживаться политики открытости внешнему миру на высоком уровне, но и использует сверхбольшой рынок с населением 1,4 миллиарда человек в качестве точки опоры для построения новой экономической модели развития "двойной циркуляции" посредством институциональной открытости, предоставляя мировому бизнес сообществу "маяк определенности". По его словам, подобная практика глобализации, основанная на концепции Сообщества единой судьбы человечества, "пытается воссоздать новый международный торгово-экономический консенсус о том, что инвестиции в Китай — это инвестиции в будущее". "Текущий 2025 год является ключевым моментом для завершения 14-й пятилетки и связи с 15-й пятилеткой. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с представителями международного делового сообщества не только отражает неизменно высокое внимание Китая к международному сотрудничеству, но и свидетельствует о том, что курс Китая на осуществление политики реформ и открытости остается неизменным", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html

https://ria.ru/20250331/ekspert-2008339399.html

китай

сша

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, сша, пекин, си цзиньпин, fedex , sanofi, hsbc, mercedes