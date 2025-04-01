https://ria.ru/20250401/kitaj-2008537889.html
Китай выступил за искоренение причин украинского кризиса, заявил Ван И
Китай выступил за искоренение причин украинского кризиса, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Китай выступил за искоренение причин украинского кризиса, заявил Ван И
Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T03:17:00+03:00
2025-04-01T03:17:00+03:00
2025-04-01T03:17:00+03:00
в мире
китай
евразия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И. "Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения, что позволило бы добиться по-настоящему прочного мира и стабильности в Евразии и во всем мире", - сказал Ван И РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
https://ria.ru/20250401/kitay-2008536332.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, евразия, ван и (политик)
В мире, Китай, Евразия, Ван И (политик)
Китай выступил за искоренение причин украинского кризиса, заявил Ван И
Ван И: соглашение по Украине должно быть справедливым и приемлемым для всех