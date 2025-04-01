https://ria.ru/20250401/kitaj-2008537297.html
Китай и Россия могут устранять препятствия в сотрудничестве, заявил Ван И
Китай и Россия могут устранять препятствия в сотрудничестве, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Китай и Россия могут устранять препятствия в сотрудничестве, заявил Ван И
Китай и Россия способны устранять препятствия в сфере сотрудничества, какими бы сильными ни были внешние помехи и давление, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T02:57:00+03:00
2025-04-01T02:57:00+03:00
2025-04-01T02:57:00+03:00
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Китай и Россия способны устранять препятствия в сфере сотрудничества, какими бы сильными ни были внешние помехи и давление, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "За последние десятилетия благодаря совместной работе наращиваются масштаб и фундамент сотрудничества Китая и России, расширяются его сферы, достигнуты плодотворные результаты", - заявил Ван И. Он отметил, что "от реализации 156 ключевых проектов с помощью Советского Союза до сегодняшнего товарооборота в 244,8 миллиарда долларов, от российской сельхозпродукции на столе китайской семьи до китайских автомобилей на улице России - все это свидетельство тому, что стабильное и совершенствующееся практическое сотрудничество придает мощный импульс углублению двусторонних отношений". "Китайско-российское сотрудничество направлено на благо народов двух стран, и между нами создан разветвленный механизм кооперации. Какими бы сильными ни были внешние помехи и давление, мы достаточно способны, чтобы устранить препятствия в сотрудничестве, не теряя импульса и не отклоняясь от верного курса", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр подчеркнул, что "несмотря на сложности в глобальном развитии, наше практическое сотрудничество всегда продвигается вперед, сохраняет положительную тенденцию и по количеству, и по качеству". Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008536332.html
https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008533214.html
https://ria.ru/20250401/kitay-2008532828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, В мире
Китай и Россия могут устранять препятствия в сотрудничестве, заявил Ван И
Глава МИД Ван И: Пекин и Москва способны устранять препятствия в сотрудничестве
ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Китай и Россия способны устранять препятствия в сфере сотрудничества, какими бы сильными ни были внешние помехи и давление, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И.
"За последние десятилетия благодаря совместной работе наращиваются масштаб и фундамент сотрудничества Китая
и России
, расширяются его сферы, достигнуты плодотворные результаты", - заявил Ван И
.
Он отметил, что "от реализации 156 ключевых проектов с помощью Советского Союза до сегодняшнего товарооборота в 244,8 миллиарда долларов, от российской сельхозпродукции на столе китайской семьи до китайских автомобилей на улице России - все это свидетельство тому, что стабильное и совершенствующееся практическое сотрудничество придает мощный импульс углублению двусторонних отношений".
"Китайско-российское сотрудничество направлено на благо народов двух стран, и между нами создан разветвленный механизм кооперации. Какими бы сильными ни были внешние помехи и давление, мы достаточно способны, чтобы устранить препятствия в сотрудничестве, не теряя импульса и не отклоняясь от верного курса", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр подчеркнул, что "несмотря на сложности в глобальном развитии, наше практическое сотрудничество всегда продвигается вперед, сохраняет положительную тенденцию и по количеству, и по качеству".
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова
. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину
.
По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова
, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин
примет Ван И в ближайшие дни.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.