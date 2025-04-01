Китай готов играть роль в урегулировании по Украине, заявил Ван И
Ван И: Пекин готов играть конструктивную роль в урегулировании по Украине
© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolВан И
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Пекин готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, будет учитывать чаяния вовлеченных сторон, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И.
"Китай готов при учете чаяний вовлеченных сторон совместно с международным сообществом, прежде всего со странами Глобального Юга, играть конструктивную роль в урегулировании", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.