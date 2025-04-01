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Китай готов играть роль в урегулировании по Украине, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
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00:57 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008529016.html
Китай готов играть роль в урегулировании по Украине, заявил Ван И
Китай готов играть роль в урегулировании по Украине, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Китай готов играть роль в урегулировании по Украине, заявил Ван И
Пекин готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, будет учитывать чаяния вовлеченных сторон, заявил в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:57:00+03:00
2025-04-01T00:57:00+03:00
в мире
китай
россия
украина
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Пекин готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, будет учитывать чаяния вовлеченных сторон, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И. "Китай готов при учете чаяний вовлеченных сторон совместно с международным сообществом, прежде всего со странами Глобального Юга, играть конструктивную роль в урегулировании", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008528292.html
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008526703.html
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в мире, китай, россия, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Китай, Россия, Украина, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Китай готов играть роль в урегулировании по Украине, заявил Ван И

Ван И: Пекин готов играть конструктивную роль в урегулировании по Украине

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Пекин готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, будет учитывать чаяния вовлеченных сторон, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И.
"Китай готов при учете чаяний вовлеченных сторон совместно с международным сообществом, прежде всего со странами Глобального Юга, играть конструктивную роль в урегулировании", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава МИД Китая напомнил о заявлениях Москвы о диалоге по Украине
00:52
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
Глава МИД Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И
00:32
 
В миреКитайРоссияУкраинаВан И (политик)Сергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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