https://ria.ru/20250401/kitaj-2008529016.html

Китай готов играть роль в урегулировании по Украине, заявил Ван И

Китай готов играть роль в урегулировании по Украине, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Китай готов играть роль в урегулировании по Украине, заявил Ван И

Пекин готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, будет учитывать чаяния вовлеченных сторон, заявил в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:57:00+03:00

2025-04-01T00:57:00+03:00

2025-04-01T00:57:00+03:00

в мире

китай

россия

украина

ван и (политик)

сергей лавров

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_4aaf9dbd313180da339bc51dd5432e8f.jpg

ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Пекин готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, будет учитывать чаяния вовлеченных сторон, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И. "Китай готов при учете чаяний вовлеченных сторон совместно с международным сообществом, прежде всего со странами Глобального Юга, играть конструктивную роль в урегулировании", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20250401/kitaj-2008528292.html

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008526703.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков