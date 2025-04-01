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Глава МИД Китая напомнил о заявлениях Москвы о диалоге по Украине
Глава МИД Китая напомнил о заявлениях Москвы о диалоге по Украине - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая напомнил о заявлениях Москвы о диалоге по Украине
Пекин обращает внимание на заявления Москвы о том, что она не отказывается от диалога по Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:52:00+03:00
2025-04-01T00:52:00+03:00
2025-04-01T00:55:00+03:00
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Пекин обращает внимание на заявления Москвы о том, что она не отказывается от диалога по Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Обращаем внимание на неоднократные заявления российской стороны, в частности президента (РФ Владимира) Путина, о том, что Москва не отказалась и не отказывается от диалога в качестве средства для урегулирования конфликта", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Он назвал украинский кризис "крупнейшим геополитическим конфликтом с момента завершения холодной войны". "С первого же дня после вспышки кризиса мы выступаем за политическое урегулирование через диалог и переговоры, поддерживаем любые усилия, нацеленные на восстановление мира. Такая позиция соответствует чаяниям большинства стран мирового сообщества", - добавил Ван И. Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что Путин примет Ван И в ближайшие дни.
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в мире, россия, москва, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Россия, Москва, Украина, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Глава МИД Китая напомнил о заявлениях Москвы о диалоге по Украине
Глава МИД Китая Ван И: Москва не отказывается от диалога по Украине