https://ria.ru/20250401/kitaj-2008528292.html

Глава МИД Китая напомнил о заявлениях Москвы о диалоге по Украине

Глава МИД Китая напомнил о заявлениях Москвы о диалоге по Украине - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Китая напомнил о заявлениях Москвы о диалоге по Украине

Пекин обращает внимание на заявления Москвы о том, что она не отказывается от диалога по Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:52:00+03:00

2025-04-01T00:52:00+03:00

2025-04-01T00:55:00+03:00

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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Пекин обращает внимание на заявления Москвы о том, что она не отказывается от диалога по Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Обращаем внимание на неоднократные заявления российской стороны, в частности президента (РФ Владимира) Путина, о том, что Москва не отказалась и не отказывается от диалога в качестве средства для урегулирования конфликта", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Он назвал украинский кризис "крупнейшим геополитическим конфликтом с момента завершения холодной войны". "С первого же дня после вспышки кризиса мы выступаем за политическое урегулирование через диалог и переговоры, поддерживаем любые усилия, нацеленные на восстановление мира. Такая позиция соответствует чаяниям большинства стран мирового сообщества", - добавил Ван И. Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что Путин примет Ван И в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250328/mid-2007882322.html

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008526703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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