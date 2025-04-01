https://ria.ru/20250401/kishinev-2008659250.html

В Кишиневе начался митинг в поддержку главы Гагаузии

В Кишиневе начался митинг в поддержку главы Гагаузии - РИА Новости, 01.04.2025

В Кишиневе начался митинг в поддержку главы Гагаузии

У здания суда в Кишиневе во вторник начался митинг в поддержку главы Гагаузкой автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:41:00+03:00

2025-04-01T14:41:00+03:00

2025-04-01T14:41:00+03:00

в мире

кишинев

россия

гагаузия

евгения гуцул

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008404628_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_81593eeb04bb0059684e74a7eef7ed55.jpg

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. У здания суда в Кишиневе во вторник начался митинг в поддержку главы Гагаузкой автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. На акцию пришло около трехсот человек, они держат плакаты с лозунгами: "Гагаузия — за свои права" и "Мы вместе с Гуцул". Митингующие выступают против "политического давления" на избранного главу автономии. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который рассматривался в понедельник, но в итоге заседание было с перенесено на вторник. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250401/gutsul-2008643666.html

https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008480935.html

кишинев

россия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, россия, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул