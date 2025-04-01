https://ria.ru/20250401/kishinev-2008649784.html
Санду отказалась делиться с Приднестровьем помощью от ЕС
Санду отказалась делиться с Приднестровьем помощью от ЕС - РИА Новости, 01.04.2025
Санду отказалась делиться с Приднестровьем помощью от ЕС
Кишинев не намерен делиться с Приднестровьем помощью от ЕС в размере 1,9 миллиарда евро, поскольку не может контролировать использование этих средств в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:23:00+03:00
2025-04-01T14:23:00+03:00
2025-04-01T14:23:00+03:00
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Кишинев не намерен делиться с Приднестровьем помощью от ЕС в размере 1,9 миллиарда евро, поскольку не может контролировать использование этих средств в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), заявила президент Молдавии Майя Санду. Совет ЕС ранее утвердил пакет помощи Молдавии на 1,9 миллиарда евро на реформы и поддержку "европейского пути". "Насколько мне известно, это для правого берега (Молдавии – ред.), это поддержка для правого берега, потому что серьезные проекты мы можем мониторить здесь, а там ( в ПМР – ред.) нет контроля за ресурсами", - заявила Санду в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, может ли Тирасполь получить часть средств. В октябре 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Молдавию перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС, на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу более 1,8 миллиарда евро инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250221/es-2000729116.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Майя Санду, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Санду отказалась делиться с Приднестровьем помощью от ЕС
Санду: Кишинев не будет делиться с Приднестровьем финансовой помощью от ЕС