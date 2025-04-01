https://ria.ru/20250401/gutsul-2008643666.html

Полиция усилила меры безопасности в Кишиневе из-за пикета сторонников Гуцул

Полиция усилила меры безопасности в Кишиневе из-за пикета сторонников Гуцул - РИА Новости, 01.04.2025

Полиция усилила меры безопасности в Кишиневе из-за пикета сторонников Гуцул

Молдавская полиция усилила меры безопасности у здания районного суда в Кишиневе, где продолжается рассмотрение дела главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:07:00+03:00

2025-04-01T14:07:00+03:00

2025-04-01T14:43:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Молдавская полиция усилила меры безопасности у здания районного суда в Кишиневе, где продолжается рассмотрение дела главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. К зданию, где сторонники оппозиционного блока "Победа" проводят пикет, стянули дополнительные наряды полиции. Правоохранители требуют от манифестантов соблюдать общественный порядок и не препятствовать работе суда.На акцию пришли около 300 человек, они держат в руках плакаты с лозунгами "Гагаузия — за свои права" и "Мы вместе с Гуцул". Митингующие выступают против политического давления на главу автономии.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита намерена опротестовать это решение. При этом прокуратура подала еще один запрос об аресте на 30 суток. Суд рассматривал его 31 марта, но в итоге перенес заседание на сегодня. Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.

https://ria.ru/20250401/gutsul-2008632374.html

https://ria.ru/20250401/moldavija-2008635885.html

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008437391.html

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Пикет сторонников Гуцул у здания суда в Кишиневе У здания суда в Кишиневе сторонники главы Гагаузии кричат "Евгения, мы с тобой". 2025-04-01T14:07 true PT0M15S

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