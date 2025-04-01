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Полиция усилила меры безопасности в Кишиневе из-за пикета сторонников Гуцул - РИА Новости, 01.04.2025
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14:07 01.04.2025 (обновлено: 14:43 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008643666.html
Полиция усилила меры безопасности в Кишиневе из-за пикета сторонников Гуцул
Полиция усилила меры безопасности в Кишиневе из-за пикета сторонников Гуцул - РИА Новости, 01.04.2025
Полиция усилила меры безопасности в Кишиневе из-за пикета сторонников Гуцул
Молдавская полиция усилила меры безопасности у здания районного суда в Кишиневе, где продолжается рассмотрение дела главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:07:00+03:00
2025-04-01T14:43:00+03:00
в мире
кишинев
россия
молдавия
евгения гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Молдавская полиция усилила меры безопасности у здания районного суда в Кишиневе, где продолжается рассмотрение дела главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. К зданию, где сторонники оппозиционного блока "Победа" проводят пикет, стянули дополнительные наряды полиции. Правоохранители требуют от манифестантов соблюдать общественный порядок и не препятствовать работе суда.На акцию пришли около 300 человек, они держат в руках плакаты с лозунгами "Гагаузия — за свои права" и "Мы вместе с Гуцул". Митингующие выступают против политического давления на главу автономии.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита намерена опротестовать это решение. При этом прокуратура подала еще один запрос об аресте на 30 суток. Суд рассматривал его 31 марта, но в итоге перенес заседание на сегодня. Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008632374.html
https://ria.ru/20250401/moldavija-2008635885.html
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Пикет сторонников Гуцул у здания суда в Кишиневе
У здания суда в Кишиневе сторонники главы Гагаузии кричат "Евгения, мы с тобой".
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в мире, кишинев, россия, молдавия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул, мария захарова, гагаузия
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Мария Захарова, Гагаузия
Полиция усилила меры безопасности в Кишиневе из-за пикета сторонников Гуцул

Полиция усилила меры безопасности у здания суда, где рассматривается дело Гуцул

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КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Молдавская полиция усилила меры безопасности у здания районного суда в Кишиневе, где продолжается рассмотрение дела главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
К зданию, где сторонники оппозиционного блока "Победа" проводят пикет, стянули дополнительные наряды полиции. Правоохранители требуют от манифестантов соблюдать общественный порядок и не препятствовать работе суда.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Арест Гуцул стал ударом по всей молдавской оппозиции, заявил эксперт
Вчера, 13:27
На акцию пришли около 300 человек, они держат в руках плакаты с лозунгами "Гагаузия — за свои права" и "Мы вместе с Гуцул". Митингующие выступают против политического давления на главу автономии.

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Молдавии предложили лишить Гагаузию статуса автономии
Вчера, 13:46
Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита намерена опротестовать это решение. При этом прокуратура подала еще один запрос об аресте на 30 суток. Суд рассматривал его 31 марта, но в итоге перенес заседание на сегодня.
Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Депутат Боля назвал арест Гуцул частью репрессий
31 марта, 15:57
 
В миреКишиневРоссияМолдавияЕвгения ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии ГуцулМария ЗахароваГагаузия
 
 
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