https://ria.ru/20250401/gosuslugi-2008762299.html

На "Госуслугах" стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт

На "Госуслугах" стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт - РИА Новости, 01.04.2025

На "Госуслугах" стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт

На "Госуслугах" заработал сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, сообщило Минцифры видеоролике в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T20:01:00+03:00

2025-04-01T20:01:00+03:00

2025-04-01T21:01:00+03:00

общество

россия

госуслуги

сим-карта

мошенничество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

олег качанов

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. На "Госуслугах" заработал сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, сообщило Минцифры видеоролике в Telegram-канале. "Теперь все оформленные на вас номера у любых операторов связи будут собраны в специальном разделе "Сим-карты" на "Госуслугах". Вы сможете просматривать номера и давать им названия. Когда оператор подключится к сервису, вам станут доступны новые функции", — говорится в посте.Новый сервис позволяет:Как рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов, сим-карта номера, привязанного к аккаунту на "Госуслугах", будет отмечена отдельной строкой."Когда аккаунт привязан на "Госуслугах", то услуга расторжения на портале будет недоступна, и это будет означать, что аккаунт на "Госуслугах" может стать недоступен. Таким образом, если хочешь отказаться от этого, сначала надо поменять номер мобильного телефона в учетной записи, это доступно на "Госуслугах", соответственно, используя новый номер, старый номер, или это можно сделать личным приходом в банк или МФЦ — и там поменять номер", — пояснил он. С 1 апреля на одного россиянина нельзя будет оформить более 20 сим-карт. Согласно новым правилам, перед заключением договора оператор связи должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных одному физлицу абонентских номеров, а также достоверность личных данных.Кроме того, с 1 ноября операторы смогут блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одного человека, — до этого момента абонентам необходимо самим расторгнуть неактуальные договоры на оказание услуг связи.

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https://ria.ru/20250121/sim-1994880940.html

https://ria.ru/20250324/biometrija-2006869725.html

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общество, россия, госуслуги, сим-карта, мошенничество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), олег качанов