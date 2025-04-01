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На "Госуслугах" стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт
На "Госуслугах" стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт - РИА Новости, 01.04.2025
На "Госуслугах" стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт
На "Госуслугах" заработал сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, сообщило Минцифры видеоролике в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T20:01:00+03:00
2025-04-01T20:01:00+03:00
2025-04-01T21:01:00+03:00
общество
россия
госуслуги
сим-карта
мошенничество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
олег качанов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. На "Госуслугах" заработал сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, сообщило Минцифры видеоролике в Telegram-канале. "Теперь все оформленные на вас номера у любых операторов связи будут собраны в специальном разделе "Сим-карты" на "Госуслугах". Вы сможете просматривать номера и давать им названия. Когда оператор подключится к сервису, вам станут доступны новые функции", — говорится в посте.Новый сервис позволяет:Как рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов, сим-карта номера, привязанного к аккаунту на "Госуслугах", будет отмечена отдельной строкой."Когда аккаунт привязан на "Госуслугах", то услуга расторжения на портале будет недоступна, и это будет означать, что аккаунт на "Госуслугах" может стать недоступен. Таким образом, если хочешь отказаться от этого, сначала надо поменять номер мобильного телефона в учетной записи, это доступно на "Госуслугах", соответственно, используя новый номер, старый номер, или это можно сделать личным приходом в банк или МФЦ — и там поменять номер", — пояснил он. С 1 апреля на одного россиянина нельзя будет оформить более 20 сим-карт. Согласно новым правилам, перед заключением договора оператор связи должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных одному физлицу абонентских номеров, а также достоверность личных данных.Кроме того, с 1 ноября операторы смогут блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одного человека, — до этого момента абонентам необходимо самим расторгнуть неактуальные договоры на оказание услуг связи.
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общество, россия, госуслуги, сим-карта, мошенничество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), олег качанов
Общество, Россия, Госуслуги, сим-карта, Мошенничество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Олег Качанов
На "Госуслугах" стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт
На "Госуслугах" заработал сервис для проверки количества оформленных сим-карт
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
На "Госуслугах" заработал сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, сообщило Минцифры видеоролике в Telegram-канале
.
"Теперь все оформленные на вас номера у любых операторов связи будут собраны в специальном разделе "Сим-карты" на "Госуслугах". Вы сможете просматривать номера и давать им названия. Когда оператор подключится к сервису, вам станут доступны новые функции", — говорится в посте.
- просматривать все оформленные на пользователя номера — личные и корпоративные;
- получать через личный кабинет уведомления о заключении нового договора на оказание услуг связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора;
- временно приостановить действие договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но при этом сохранить номер телефона — до выяснения обстоятельств.
Как рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов
, сим-карта номера, привязанного к аккаунту на "Госуслугах", будет отмечена отдельной строкой.
"Когда аккаунт привязан на "Госуслугах", то услуга расторжения на портале будет недоступна, и это будет означать, что аккаунт на "Госуслугах" может стать недоступен. Таким образом, если хочешь отказаться от этого, сначала надо поменять номер мобильного телефона в учетной записи, это доступно на "Госуслугах", соответственно, используя новый номер, старый номер, или это можно сделать личным приходом в банк или МФЦ — и там поменять номер", — пояснил он.
С 1 апреля на одного россиянина нельзя будет оформить более 20 сим-карт. Согласно новым правилам, перед заключением договора оператор связи должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных одному физлицу абонентских номеров, а также достоверность личных данных.
Кроме того, с 1 ноября операторы смогут блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одного человека, — до этого момента абонентам необходимо самим расторгнуть неактуальные договоры на оказание услуг связи.