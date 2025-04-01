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Глава МИД КНР назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 01.04.2025
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07:36 01.04.2025 (обновлено: 10:48 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/glava-2008552394.html
Глава МИД КНР назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая
Глава МИД КНР назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД КНР назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая
Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:36:00+03:00
2025-04-01T10:48:00+03:00
россия
китай
пекин
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
евразийский экономический союз
в мире
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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире."В турбулентном и меняющемся мире китайско-российское сотрудничество будет неуклонно развиваться по назначенному руслу с прицелом на три основные задачи. Первая — создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста", — заявил дипломат.Второй целью он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции"."Третья — придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП и ЕАЭС, выявлять ведущую роль китайско-российской связки в региональном сотрудничестве, обеспечивать безопасность, стабильность и бесперебойность международных производственно-сбытовых цепочек с помощью высокоуровневого взаимодействия между Пекином и Москвой", — подчеркнул министр.Ван И приехал в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин может принять китайского министра в ближайшие дни. Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008537297.html
https://ria.ru/20250401/kitay-2008538551.html
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россия, китай, пекин, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Китай, Пекин, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, В мире
Глава МИД КНР назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая

Ван И: сотрудничество Москвы и Пекина будет развиваться с прицелом на три задачи

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире.
"В турбулентном и меняющемся мире китайско-российское сотрудничество будет неуклонно развиваться по назначенному руслу с прицелом на три основные задачи. Первая — создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста", — заявил дипломат.
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Второй целью он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции".
"Третья — придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП и ЕАЭС, выявлять ведущую роль китайско-российской связки в региональном сотрудничестве, обеспечивать безопасность, стабильность и бесперебойность международных производственно-сбытовых цепочек с помощью высокоуровневого взаимодействия между Пекином и Москвой", — подчеркнул министр.
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Ван И приехал в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин может принять китайского министра в ближайшие дни.
Читайте полный текст интервью Ван И >>
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РоссияКитайПекинВан И (политик)Сергей ЛавровДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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