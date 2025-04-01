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Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом
Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом
Сотрудничество России и Китая напоминает экспресс – меняется пейзаж за окном, но поезд устойчиво идет вперед, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:34:00+03:00
2025-04-01T07:34:00+03:00
2025-04-01T09:06:00+03:00
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ПЕКИН, 1 апр- РИА Новости. Сотрудничество России и Китая напоминает экспресс – меняется пейзаж за окном, но поезд устойчиво идет вперед, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "У нас крепкие общественные основы. Народы двух стран связывают общая историческая память, близкие ценности и глубокая традиционная дружба. Бережное отношение к взаимовыгодному сотрудничеству формирует неиссякаемую силу для продвижения кооперации", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Он отметил, что "сотрудничество между Китаем и Россией похоже на экспресс-поезд, меняется пейзаж за окном, меняется погода, а поезд все еще устойчиво идет вперед". Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.Читайте полный текст интервью Ван И >>Читайте полный текст интервью Ван И >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, В мире
Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом
Ван И: сотрудничество России и Китая напоминает экспресс, который идет вперед