Рейтинг@Mail.ru
Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 01.04.2025 (обновлено: 09:06 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/glava-2008552215.html
Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом
Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом
Сотрудничество России и Китая напоминает экспресс – меняется пейзаж за окном, но поезд устойчиво идет вперед, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:34:00+03:00
2025-04-01T09:06:00+03:00
россия
китай
украина
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/23/1553452338_0:120:2802:1696_1920x0_80_0_0_ff51401ead0d12f83f84c82879a35184.jpg
ПЕКИН, 1 апр- РИА Новости. Сотрудничество России и Китая напоминает экспресс – меняется пейзаж за окном, но поезд устойчиво идет вперед, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "У нас крепкие общественные основы. Народы двух стран связывают общая историческая память, близкие ценности и глубокая традиционная дружба. Бережное отношение к взаимовыгодному сотрудничеству формирует неиссякаемую силу для продвижения кооперации", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Он отметил, что "сотрудничество между Китаем и Россией похоже на экспресс-поезд, меняется пейзаж за окном, меняется погода, а поезд все еще устойчиво идет вперед". Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008533214.html
https://ria.ru/20250401/kitay-2008532828.html
россия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/23/1553452338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c54a87291ace8e1b75bbe5803f03321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, В мире
Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом

Ван И: сотрудничество России и Китая напоминает экспресс, который идет вперед

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 1 апр- РИА Новости. Сотрудничество России и Китая напоминает экспресс – меняется пейзаж за окном, но поезд устойчиво идет вперед, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И.
"У нас крепкие общественные основы. Народы двух стран связывают общая историческая память, близкие ценности и глубокая традиционная дружба. Бережное отношение к взаимовыгодному сотрудничеству формирует неиссякаемую силу для продвижения кооперации", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Отношения России и Китая обрели новое содержание, заявил Ван И
Вчера, 01:39
Он отметил, что "сотрудничество между Китаем и Россией похоже на экспресс-поезд, меняется пейзаж за окном, меняется погода, а поезд все еще устойчиво идет вперед".
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава МИД Китая оценил отношения России и Китая
Вчера, 01:34
 
РоссияКитайУкраинаВан И (политик)Сергей ЛавровДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала