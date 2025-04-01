https://ria.ru/20250401/glava-2008552215.html

Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом

Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом - РИА Новости, 01.04.2025

Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с экспрессом

Сотрудничество России и Китая напоминает экспресс – меняется пейзаж за окном, но поезд устойчиво идет вперед, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T07:34:00+03:00

2025-04-01T07:34:00+03:00

2025-04-01T09:06:00+03:00

россия

китай

украина

ван и (политик)

сергей лавров

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/23/1553452338_0:120:2802:1696_1920x0_80_0_0_ff51401ead0d12f83f84c82879a35184.jpg

ПЕКИН, 1 апр- РИА Новости. Сотрудничество России и Китая напоминает экспресс – меняется пейзаж за окном, но поезд устойчиво идет вперед, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "У нас крепкие общественные основы. Народы двух стран связывают общая историческая память, близкие ценности и глубокая традиционная дружба. Бережное отношение к взаимовыгодному сотрудничеству формирует неиссякаемую силу для продвижения кооперации", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Он отметил, что "сотрудничество между Китаем и Россией похоже на экспресс-поезд, меняется пейзаж за окном, меняется погода, а поезд все еще устойчиво идет вперед". Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.Читайте полный текст интервью Ван И >>Читайте полный текст интервью Ван И >>

https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008533214.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008532828.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, в мире