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В ГД могут внести проект о запрете выгула потенциально опасных собак детьми - РИА Новости, 01.04.2025
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01:58 01.04.2025 (обновлено: 01:59 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gd-2008534139.html
В ГД могут внести проект о запрете выгула потенциально опасных собак детьми
В ГД могут внести проект о запрете выгула потенциально опасных собак детьми - РИА Новости, 01.04.2025
В ГД могут внести проект о запрете выгула потенциально опасных собак детьми
Законопроект о запрете детям до 16 лет и лицам в состоянии алкогольного опьянения выгуливать потенциально опасные породы собак могут внести в Госдуму, сообщила... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:58:00+03:00
2025-04-01T01:59:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Законопроект о запрете детям до 16 лет и лицам в состоянии алкогольного опьянения выгуливать потенциально опасные породы собак могут внести в Госдуму, сообщила депутат ГД Нина Останина. "В приложении... содержится законопроект о запрете выгула потенциально опасных собак без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Вот можно будет его подписывать и вносить", - сказала Останина на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии совместно с рабочей группой изучить поступившие от Следственного комитета предложения по защите граждан от нападения бездомных животных и рассмотреть возможность их реализации, сообщила 28 марта пресс-служба палаты парламента. Отмечается, что ранее с соответствующими предложениями к Володину обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в ГД законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом предлагалось наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Проектом предполагалось, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что возглавляемый им комитет, аграрный комитет и комитет по региональной политике предоставили отрицательные заключения на данную инициативу из-за ее несоответствия постановлению Конституционного суда. Госдума, в свою очередь, на пленарном заседании в марте приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными.
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общество, россия, вячеслав володин, александр бастрыкин, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф, собаки
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Александр Бастрыкин, Андрей Клишас, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Собаки

В ГД могут внести проект о запрете выгула потенциально опасных собак детьми

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Законопроект о запрете детям до 16 лет и лицам в состоянии алкогольного опьянения выгуливать потенциально опасные породы собак могут внести в Госдуму, сообщила депутат ГД Нина Останина.
"В приложении... содержится законопроект о запрете выгула потенциально опасных собак без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Вот можно будет его подписывать и вносить", - сказала Останина на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии совместно с рабочей группой изучить поступившие от Следственного комитета предложения по защите граждан от нападения бездомных животных и рассмотреть возможность их реализации, сообщила 28 марта пресс-служба палаты парламента. Отмечается, что ранее с соответствующими предложениями к Володину обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в ГД законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом предлагалось наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Проектом предполагалось, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что возглавляемый им комитет, аграрный комитет и комитет по региональной политике предоставили отрицательные заключения на данную инициативу из-за ее несоответствия постановлению Конституционного суда.
Госдума, в свою очередь, на пленарном заседании в марте приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинАлександр БастрыкинАндрей КлишасГосдума РФСовет Федерации РФСобаки
 
 
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