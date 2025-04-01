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Сына поэта Галича оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 01.04.2025
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14:13 01.04.2025 (обновлено: 14:32 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/galich-2008645693.html
Сына поэта Галича оштрафовали за дискредитацию армии
Сына поэта Галича оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 01.04.2025
Сына поэта Галича оштрафовали за дискредитацию армии
Сын советского поэта Александра Галича признанный иноагентом архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко* оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:13:00+03:00
2025-04-01T14:32:00+03:00
россия
санкт-петербург
александр галич
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Сын советского поэта Александра Галича признанный иноагентом архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко* оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Григория Михнова-Вайтенко* за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба. Из протокола следует, что в Telegram-канале фигуранта сотрудники УМВД России по Невскому району обнаружили видеозапись, размещенную 11 марта 2022 года с заявлением Михнова-Вайтенко* о том, что Россия "начала ничем не мотивированные агрессивные вооруженные действия против мужественного украинского народа". "Все содержание этого творения в своей совокупности направлено на негативную оценку деятельности Вооруженных сил РФ и создает их негативный образ, а также направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - посчитал суд. Министерство юстиции РФ включило Михнова-Вайтенко* в реестр иностранных агентов в июле 2024 года, отметив тогда, что сын Галича распространял недостоверную информацию о политике российских властей, выступал против СВО, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранным источником.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250401/shulman-2008594437.html
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россия, санкт-петербург, александр галич, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Александр Галич, Происшествия
Сына поэта Галича оштрафовали за дискредитацию армии

Сына Галича архиепископа Михнова-Вайтенко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

© Страница Григория Михнова-Вайтенко* в соцсетиГригорий Михнов-Вайтенко*
Григорий Михнов-Вайтенко* - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Страница Григория Михнова-Вайтенко* в соцсети
Григорий Михнов-Вайтенко*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Сын советского поэта Александра Галича признанный иноагентом архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко* оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Григория Михнова-Вайтенко* за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба.
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Вчера, 11:33
Из протокола следует, что в Telegram-канале фигуранта сотрудники УМВД России по Невскому району обнаружили видеозапись, размещенную 11 марта 2022 года с заявлением Михнова-Вайтенко* о том, что Россия "начала ничем не мотивированные агрессивные вооруженные действия против мужественного украинского народа".
"Все содержание этого творения в своей совокупности направлено на негативную оценку деятельности Вооруженных сил РФ и создает их негативный образ, а также направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - посчитал суд.
Министерство юстиции РФ включило Михнова-Вайтенко* в реестр иностранных агентов в июле 2024 года, отметив тогда, что сын Галича распространял недостоверную информацию о политике российских властей, выступал против СВО, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранным источником.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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