Сына поэта Галича оштрафовали за дискредитацию армии
Сына Галича архиепископа Михнова-Вайтенко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
© Страница Григория Михнова-Вайтенко* в соцсетиГригорий Михнов-Вайтенко*
© Страница Григория Михнова-Вайтенко* в соцсети
Григорий Михнов-Вайтенко*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Сын советского поэта Александра Галича признанный иноагентом архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко* оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Григория Михнова-Вайтенко* за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба.
Из протокола следует, что в Telegram-канале фигуранта сотрудники УМВД России по Невскому району обнаружили видеозапись, размещенную 11 марта 2022 года с заявлением Михнова-Вайтенко* о том, что Россия "начала ничем не мотивированные агрессивные вооруженные действия против мужественного украинского народа".
"Все содержание этого творения в своей совокупности направлено на негативную оценку деятельности Вооруженных сил РФ и создает их негативный образ, а также направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - посчитал суд.
Министерство юстиции РФ включило Михнова-Вайтенко* в реестр иностранных агентов в июле 2024 года, отметив тогда, что сын Галича распространял недостоверную информацию о политике российских властей, выступал против СВО, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранным источником.
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