https://ria.ru/20250401/gagauziya-2008610558.html

Влах заявил о попытке правящей партии Молдавии ликвидировать Гагаузию

Влах заявил о попытке правящей партии Молдавии ликвидировать Гагаузию - РИА Новости, 01.04.2025

Влах заявил о попытке правящей партии Молдавии ликвидировать Гагаузию

Советник главы Гагаузской автономии, общественный деятель Михаил Влах заявил о запуске сторонниками правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) петиции по... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:24:00+03:00

2025-04-01T12:24:00+03:00

2025-04-01T12:24:00+03:00

в мире

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евгения гуцул

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реджеп тайип эрдоган

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Советник главы Гагаузской автономии, общественный деятель Михаил Влах заявил о запуске сторонниками правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) петиции по ликвидации Гагаузской автономии на фоне ареста Евгении Гуцул. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который рассматривался в понедельник, но в итоге заседание было с перенесено на вторник. "Пока мы боремся за освобождение главы Гагаузии, режим ПДС запустил петицию по ликвидации Гагаузской автономии", - написал Влах в своем Telegram-канале. По словам советника, ситуация в Молдавии достигла критической точки, когда "все маски давно сброшены". Он отметил, что правящая партия "пользуется поддержкой "коллективного Запада". Влах выразил обеспокоенность демографической ситуацией в стране, утверждая, что "более 50% населения уехали из Молдавии", а борьба за независимость ведется "маленькой горсткой патриотов". "Если Гагаузия потерпит поражение, тогда проиграет вся страна", - подчеркнул Влах. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250327/gagauzija-2007725399.html

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008416498.html

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