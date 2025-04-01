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В мировом рейтинге Forbes увеличилось количество россиян - РИА Новости, 01.04.2025
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15:40 01.04.2025 (обновлено: 17:14 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/forbes-2008686025.html
В мировом рейтинге Forbes увеличилось количество россиян
В мировом рейтинге Forbes увеличилось количество россиян - РИА Новости, 01.04.2025
В мировом рейтинге Forbes увеличилось количество россиян
Число долларовых миллиардеров с российским гражданством выросло до 146 человек, следует из обновленного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:40:00+03:00
2025-04-01T17:14:00+03:00
экономика
россия
вагит алекперов
алексей мордашов
леонид михельсон
лукойл
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Число долларовых миллиардеров с российским гражданством выросло до 146 человек, следует из обновленного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes."За год количество миллиардеров из России в мировом рейтинге Forbes увеличилось на 21 человека, 15 из них — новички рейтинга", — говорится в статье.Отмечается, что прошлый год был рекордным по числу россиян в списке — 125 человек, но в 2025-м их стало еще больше — 146."Среди новых имен как бизнесмены, заработавшие капитал с нуля, так и разбогатевшие еще во времена приватизации, а кроме них, в рейтинг попали наследники. &lt;...&gt; Самым богатым новичком стал владелец фармацевтической компании "Фармасинтез" и натурализованный россиянин Викрам Пуния", — поясняет журнал.Богатейшим россиянином, по версии издания, остается акционер "Лукойла" Вагит Алекперов — его состояние оценивается в 28,7 миллиарда долларов против 28,6 миллиардов годом ранее. Отмечается, что Алекперов в 2024 году получил более двух миллиардов долларов в виде дивидендов "Лукойла".Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов занял второе место — его состояние выросло на 3,1 миллиарда долларов и теперь оценивается в 28,6 миллиардов. На третьем месте — председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон его состояние выросло на один миллиард долларов, до 28,4 миллиарда."Еще один рекорд — совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось до 625,5 миллиарда долларов. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в 2021 году &lt;...&gt; — 606,2 миллиарда. Теперь и этот рекорд побит", — добавляется в материале.
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экономика, россия, вагит алекперов, алексей мордашов, леонид михельсон, лукойл, новатэк, forbes
Экономика, Россия, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, ЛУКОЙЛ, Новатэк, Forbes
В мировом рейтинге Forbes увеличилось количество россиян

В списке богатейших людей Forbes появилось 15 новых представителей РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Forbes
Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Число долларовых миллиардеров с российским гражданством выросло до 146 человек, следует из обновленного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes.
"За год количество миллиардеров из России в мировом рейтинге Forbes увеличилось на 21 человека, 15 из них — новички рейтинга", — говорится в статье.
Отмечается, что прошлый год был рекордным по числу россиян в списке — 125 человек, но в 2025-м их стало еще больше — 146.
"Среди новых имен как бизнесмены, заработавшие капитал с нуля, так и разбогатевшие еще во времена приватизации, а кроме них, в рейтинг попали наследники. <...> Самым богатым новичком стал владелец фармацевтической компании "Фармасинтез" и натурализованный россиянин Викрам Пуния", — поясняет журнал.
Богатейшим россиянином, по версии издания, остается акционер "Лукойла" Вагит Алекперов — его состояние оценивается в 28,7 миллиарда долларов против 28,6 миллиардов годом ранее. Отмечается, что Алекперов в 2024 году получил более двух миллиардов долларов в виде дивидендов "Лукойла".
Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов занял второе место — его состояние выросло на 3,1 миллиарда долларов и теперь оценивается в 28,6 миллиардов. На третьем месте — председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон его состояние выросло на один миллиард долларов, до 28,4 миллиарда.
"Еще один рекорд — совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось до 625,5 миллиарда долларов. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в 2021 году <...> — 606,2 миллиарда. Теперь и этот рекорд побит", — добавляется в материале.
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ЭкономикаРоссияВагит АлекперовАлексей МордашовЛеонид МихельсонЛУКОЙЛНоватэкForbes
 
 
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