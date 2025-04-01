https://ria.ru/20250401/forbes-2008686025.html

В мировом рейтинге Forbes увеличилось количество россиян

В мировом рейтинге Forbes увеличилось количество россиян - РИА Новости, 01.04.2025

В мировом рейтинге Forbes увеличилось количество россиян

Число долларовых миллиардеров с российским гражданством выросло до 146 человек, следует из обновленного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:40:00+03:00

2025-04-01T15:40:00+03:00

2025-04-01T17:14:00+03:00

экономика

россия

вагит алекперов

алексей мордашов

леонид михельсон

лукойл

новатэк

forbes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156251/67/1562516748_220:0:3019:1575_1920x0_80_0_0_59e01d9f5561e8ce048d76dc7c70b4f1.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Число долларовых миллиардеров с российским гражданством выросло до 146 человек, следует из обновленного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes."За год количество миллиардеров из России в мировом рейтинге Forbes увеличилось на 21 человека, 15 из них — новички рейтинга", — говорится в статье.Отмечается, что прошлый год был рекордным по числу россиян в списке — 125 человек, но в 2025-м их стало еще больше — 146."Среди новых имен как бизнесмены, заработавшие капитал с нуля, так и разбогатевшие еще во времена приватизации, а кроме них, в рейтинг попали наследники. <...> Самым богатым новичком стал владелец фармацевтической компании "Фармасинтез" и натурализованный россиянин Викрам Пуния", — поясняет журнал.Богатейшим россиянином, по версии издания, остается акционер "Лукойла" Вагит Алекперов — его состояние оценивается в 28,7 миллиарда долларов против 28,6 миллиардов годом ранее. Отмечается, что Алекперов в 2024 году получил более двух миллиардов долларов в виде дивидендов "Лукойла".Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов занял второе место — его состояние выросло на 3,1 миллиарда долларов и теперь оценивается в 28,6 миллиардов. На третьем месте — председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон его состояние выросло на один миллиард долларов, до 28,4 миллиарда."Еще один рекорд — совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось до 625,5 миллиарда долларов. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в 2021 году <...> — 606,2 миллиарда. Теперь и этот рекорд побит", — добавляется в материале.

https://ria.ru/20250203/milliardery-1996961578.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, вагит алекперов, алексей мордашов, леонид михельсон, лукойл, новатэк, forbes