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Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей в мире - РИА Новости, 01.04.2025
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14:33 01.04.2025 (обновлено: 15:11 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/forbes-2008654062.html
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей в мире
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей в мире - РИА Новости, 01.04.2025
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей в мире
Предприниматель Илон Маск возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, а прошлогодний лидер, владелец французского производителя... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:33:00+03:00
2025-04-01T15:11:00+03:00
илон маск
бернар арно
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экономика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, а прошлогодний лидер, владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно опустился сразу на пятое место, сообщает издание.Состояние Маска оценивается в 342 миллиарда долларов. Бизнесмен возглавил список впервые с 2022 года, нарастив свое состояние на 147 миллиардов долларов, или в 1,75 раза, сообщается в материале.На второе место с четвертого поднялся основатель Meta * Марк Цукерберг, его богатство за год выросло на 39 миллиардов - до 216 миллиардов долларов. Третье место сохранил за собой основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, чье состояние увеличилось на 21 миллиард долларов - до 215 миллиардов, следует из рейтинга.Четвертую строчку занял сооснователь Oracle Ларри Эллисон, поднявшийся с пятой строчки с состоянием в 192 миллиарда долларов. А на пятое место опустился прошлогодний лидер Бернар Арно со своей семьей с совокупным состоянием в 178 миллиардов долларов.Количество миллиардеров в мире выросло на 247 по сравнению с прошлым годом - до 3028, впервые преодолев отметку в 3 тысячи. Общее состояние миллиардеров планеты, согласно подсчетам Forbes, составляет 16,1 триллиона долларов, что на 2 триллиона больше показателя годичной давности.Среднее состояние миллиардера теперь составляет 5,3 миллиарда долларов, что заметно выше 200 миллионов в 2024 году, сообщается в материале. На США приходится 902 миллиардера, в Китае (включая Гонконг) их 516, в Индии – 205. Отмечается, что более половины включенных в список являются гражданами одной из этих стран. Всего в списке 288 новоприбывших, в том числе знаменитый актер и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250311/mask-2004257410.html
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илон маск, бернар арно, forbes, экономика
Илон Маск, Бернар Арно, Forbes, Экономика
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей в мире

Forbes: Маск возглавил рейтинг самых богатых людей, Арно опустился на 5 место

© Getty Images / Marc PiaseckiИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Marc Piasecki
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, а прошлогодний лидер, владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно опустился сразу на пятое место, сообщает издание.
Состояние Маска оценивается в 342 миллиарда долларов. Бизнесмен возглавил список впервые с 2022 года, нарастив свое состояние на 147 миллиардов долларов, или в 1,75 раза, сообщается в материале.
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На второе место с четвертого поднялся основатель Meta * Марк Цукерберг, его богатство за год выросло на 39 миллиардов - до 216 миллиардов долларов. Третье место сохранил за собой основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, чье состояние увеличилось на 21 миллиард долларов - до 215 миллиардов, следует из рейтинга.
Четвертую строчку занял сооснователь Oracle Ларри Эллисон, поднявшийся с пятой строчки с состоянием в 192 миллиарда долларов. А на пятое место опустился прошлогодний лидер Бернар Арно со своей семьей с совокупным состоянием в 178 миллиардов долларов.
Количество миллиардеров в мире выросло на 247 по сравнению с прошлым годом - до 3028, впервые преодолев отметку в 3 тысячи. Общее состояние миллиардеров планеты, согласно подсчетам Forbes, составляет 16,1 триллиона долларов, что на 2 триллиона больше показателя годичной давности.
Среднее состояние миллиардера теперь составляет 5,3 миллиарда долларов, что заметно выше 200 миллионов в 2024 году, сообщается в материале. На США приходится 902 миллиардера, в Китае (включая Гонконг) их 516, в Индии – 205. Отмечается, что более половины включенных в список являются гражданами одной из этих стран. Всего в списке 288 новоприбывших, в том числе знаменитый актер и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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