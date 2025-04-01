https://ria.ru/20250401/ekspotsentr-2008733412.html
Выставка "Фотоника. Мир лазеров и оптики" открылась в "Экспоцентре"
Выставка "Фотоника. Мир лазеров и оптики" открылась в "Экспоцентре" - РИА Новости, 01.04.2025
Выставка "Фотоника. Мир лазеров и оптики" открылась в "Экспоцентре"
В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" во вторник открылась 19-я международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:49:00+03:00
2025-04-01T17:49:00+03:00
2025-04-01T17:49:00+03:00
россия
китай
экспоцентр
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" во вторник открылась 19-я международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника. Мир лазеров и оптики", передает корреспондент РИА Новости. Выставка "Фотоника. Мир лазеров и оптики" проводится с 2006 года и за полтора десятилетия стала коммуникационной площадкой лазерно-оптической отрасли России. ""Экспоцентр" организует выставку совместно с лазерной ассоциацией при поддержке министерства промышленности и торговли РФ и под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Выставка в этом году принимает участие на площади 4,4 тысячи квадратных метров, в ней участвуют 230 экспонентов из России, Китая, Индии, Белоруссии и Армении. В этом году представлены лидеры отрасли и новички, которые впервые представляют свои новинки в области фотоники", – сказал заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов. По его словам, гостей ждут многие новинки, которые представляются впервые. Например, в экспозиции можно будет ознакомиться с лазерным оборудованием, которое прошло тестирование в Антарктиде при температуре минус 30 градусов Цельсия. Также представлены гиперспектральные камеры, способные увидеть состав материала без единого касания, снимать до одного миллиона кадров в секунду. "Выставка "Фотоника" – не только про железо и технологии, еще это общение, мозговой штурм и поиск партнеров. Так уже сегодня начнет работу Конгресс технологической платформы "Фотоника", состоящий из 18 секций и десятков докладов по этой тематике. Традиционно в рамках деловой программы выставки пройдет Съезд Лазерной ассоциации, где будет обсуждаться стратегия развития радиофотоники и вопросы интеграции науки в производство", – добавил Селиванов. В свою очередь, президент Лазерной ассоциации Иван Ковш заявил, что выставка – это зеркало отрасли. "О том, как она развивается мы уже говорили, что когда-то это было нечто наукообразное и интересное, перспективное, но не столько практичное. Сегодня фотоника – мощнейшая отрасль, с гигантским объемом производства, используемая везде во всех программах и национальных проектах, стратегиях социально-экономического развития наших стран. По нашим подсчетам, только обновление продукции на нашем внутреннем рынке отечественного производителя 30-40% в год. И все то, что вы видите на стендах сделано в последние 1-2 года", – сказал Ковш. По словам вице-президента Российской академии наук Юрия Кульчина, у фотоники громадный потенциал. Все участники мероприятия имеют возможность обменяться опытом.
https://ria.ru/20250401/elektro-2025-2008690029.html
https://realty.ria.ru/20250327/moskva-2007647914.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, экспоцентр, москва
Россия, Китай, Экспоцентр, Москва
Выставка "Фотоника. Мир лазеров и оптики" открылась в "Экспоцентре"
Выставка "Фотоника. Мир лазеров и оптики" стартовала в столичном "Экспоцентре"
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" во вторник открылась 19-я международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника. Мир лазеров и оптики", передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "Фотоника. Мир лазеров и оптики" проводится с 2006 года и за полтора десятилетия стала коммуникационной площадкой лазерно-оптической отрасли России.
""Экспоцентр
" организует выставку совместно с лазерной ассоциацией при поддержке министерства промышленности и торговли РФ и под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Выставка в этом году принимает участие на площади 4,4 тысячи квадратных метров, в ней участвуют 230 экспонентов из России, Китая
, Индии
, Белоруссии
и Армении
. В этом году представлены лидеры отрасли и новички, которые впервые представляют свои новинки в области фотоники", – сказал заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.
По его словам, гостей ждут многие новинки, которые представляются впервые. Например, в экспозиции можно будет ознакомиться с лазерным оборудованием, которое прошло тестирование в Антарктиде
при температуре минус 30 градусов Цельсия. Также представлены гиперспектральные камеры, способные увидеть состав материала без единого касания, снимать до одного миллиона кадров в секунду.
"Выставка "Фотоника" – не только про железо и технологии, еще это общение, мозговой штурм и поиск партнеров. Так уже сегодня начнет работу Конгресс технологической платформы "Фотоника", состоящий из 18 секций и десятков докладов по этой тематике. Традиционно в рамках деловой программы выставки пройдет Съезд Лазерной ассоциации, где будет обсуждаться стратегия развития радиофотоники и вопросы интеграции науки в производство", – добавил Селиванов.
В свою очередь, президент Лазерной ассоциации Иван Ковш заявил, что выставка – это зеркало отрасли.
"О том, как она развивается мы уже говорили, что когда-то это было нечто наукообразное и интересное, перспективное, но не столько практичное. Сегодня фотоника – мощнейшая отрасль, с гигантским объемом производства, используемая везде во всех программах и национальных проектах, стратегиях социально-экономического развития наших стран. По нашим подсчетам, только обновление продукции на нашем внутреннем рынке отечественного производителя 30-40% в год. И все то, что вы видите на стендах сделано в последние 1-2 года", – сказал Ковш.
По словам вице-президента Российской академии наук
Юрия Кульчина, у фотоники громадный потенциал. Все участники мероприятия имеют возможность обменяться опытом.