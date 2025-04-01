Эксперт оценил возможность применения ядерного оружия на Украине
Эксперт Стефанович: применение ядерного оружия на Украине невозможно
© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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ШАНХАЙ, 1 апр – РИА Новости. Применение ядерного оружия именно в ходе боевых действий на Украине представляется совершенно невозможным, потому что в этом нет никакого смысла, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
"В принципе, есть школы мысли, которые указывают, что разницы между ядерным сдерживанием, ядерным запугиванием и ядерным принуждением нет никакой, это одно и то же, только кому какое слово больше нравится. То есть действительно, ядерное сдерживание базируется на угрозе применения", - заявил Стефанович на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
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Он подчеркнул, что в контексте конфликта на Украине применение ядерного оружия именно в ходе боевых действий ему "представляется совершенно невозможным, потому что в этом нет никакого смысла".
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"Единственный сценарий, он связан с эскалацией до прямого вооружённого столкновения между Россией и НАТО, и именно для недопущения такого прямого вооруженного столкновения и осуществлялись некоторые ядерные сигналы, были проведены учения по применению стратегического ядерного оружия", - указал эксперт.
При этом, отметил он, "остается огромная угроза того, что ядерное оружие ограничено применять очень сложно, скорее всего пойдёт эскалация до более высоких уровней, которая закончится, в общем-то, апокалипсисом, поэтому хочется верить, что все сигналы были услышаны и поэтому от этого порога мы потихоньку отползли".