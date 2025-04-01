Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможность применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:58 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/ekspert-2008545781.html
Эксперт оценил возможность применения ядерного оружия на Украине
Эксперт оценил возможность применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 01.04.2025
Эксперт оценил возможность применения ядерного оружия на Украине
Применение ядерного оружия именно в ходе боевых действий на Украине представляется совершенно невозможным, потому что в этом нет никакого смысла, заявил РИА... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:58:00+03:00
2025-04-01T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
российская академия наук
нато
в мире
ядерное оружие
дмитрий стефанович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
ШАНХАЙ, 1 апр – РИА Новости. Применение ядерного оружия именно в ходе боевых действий на Украине представляется совершенно невозможным, потому что в этом нет никакого смысла, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. "В принципе, есть школы мысли, которые указывают, что разницы между ядерным сдерживанием, ядерным запугиванием и ядерным принуждением нет никакой, это одно и то же, только кому какое слово больше нравится. То есть действительно, ядерное сдерживание базируется на угрозе применения", - заявил Стефанович на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Он подчеркнул, что в контексте конфликта на Украине применение ядерного оружия именно в ходе боевых действий ему "представляется совершенно невозможным, потому что в этом нет никакого смысла". "Единственный сценарий, он связан с эскалацией до прямого вооружённого столкновения между Россией и НАТО, и именно для недопущения такого прямого вооруженного столкновения и осуществлялись некоторые ядерные сигналы, были проведены учения по применению стратегического ядерного оружия", - указал эксперт. При этом, отметил он, "остается огромная угроза того, что ядерное оружие ограничено применять очень сложно, скорее всего пойдёт эскалация до более высоких уровней, которая закончится, в общем-то, апокалипсисом, поэтому хочется верить, что все сигналы были услышаны и поэтому от этого порога мы потихоньку отползли".
https://ria.ru/20250331/nato-2008246029.html
https://ria.ru/20250331/tramp-2008233979.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, российская академия наук, нато, в мире, ядерное оружие, дмитрий стефанович
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Российская академия наук, НАТО, В мире, Ядерное оружие, Дмитрий Стефанович
Эксперт оценил возможность применения ядерного оружия на Украине

Эксперт Стефанович: применение ядерного оружия на Украине невозможно

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ШАНХАЙ, 1 апр – РИА Новости. Применение ядерного оружия именно в ходе боевых действий на Украине представляется совершенно невозможным, потому что в этом нет никакого смысла, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
"В принципе, есть школы мысли, которые указывают, что разницы между ядерным сдерживанием, ядерным запугиванием и ядерным принуждением нет никакой, это одно и то же, только кому какое слово больше нравится. То есть действительно, ядерное сдерживание базируется на угрозе применения", - заявил Стефанович на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Россия атаковала НАТО там, где не ждали
31 марта, 08:00
Он подчеркнул, что в контексте конфликта на Украине применение ядерного оружия именно в ходе боевых действий ему "представляется совершенно невозможным, потому что в этом нет никакого смысла".
«
"Единственный сценарий, он связан с эскалацией до прямого вооружённого столкновения между Россией и НАТО, и именно для недопущения такого прямого вооруженного столкновения и осуществлялись некоторые ядерные сигналы, были проведены учения по применению стратегического ядерного оружия", - указал эксперт.
При этом, отметил он, "остается огромная угроза того, что ядерное оружие ограничено применять очень сложно, скорее всего пойдёт эскалация до более высоких уровней, которая закончится, в общем-то, апокалипсисом, поэтому хочется верить, что все сигналы были услышаны и поэтому от этого порога мы потихоньку отползли".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Союзник последней надежды": Зеленский заслужил красную карточку от Трампа
31 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРоссийская академия наукНАТОВ миреЯдерное оружиеДмитрий Стефанович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала