https://ria.ru/20250401/ekspert-2008545781.html

Эксперт оценил возможность применения ядерного оружия на Украине

Эксперт оценил возможность применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 01.04.2025

Эксперт оценил возможность применения ядерного оружия на Украине

Применение ядерного оружия именно в ходе боевых действий на Украине представляется совершенно невозможным, потому что в этом нет никакого смысла, заявил РИА... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:58:00+03:00

2025-04-01T05:58:00+03:00

2025-04-01T05:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ядерное оружие

дмитрий стефанович

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ШАНХАЙ, 1 апр – РИА Новости. Применение ядерного оружия именно в ходе боевых действий на Украине представляется совершенно невозможным, потому что в этом нет никакого смысла, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. "В принципе, есть школы мысли, которые указывают, что разницы между ядерным сдерживанием, ядерным запугиванием и ядерным принуждением нет никакой, это одно и то же, только кому какое слово больше нравится. То есть действительно, ядерное сдерживание базируется на угрозе применения", - заявил Стефанович на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Он подчеркнул, что в контексте конфликта на Украине применение ядерного оружия именно в ходе боевых действий ему "представляется совершенно невозможным, потому что в этом нет никакого смысла". "Единственный сценарий, он связан с эскалацией до прямого вооружённого столкновения между Россией и НАТО, и именно для недопущения такого прямого вооруженного столкновения и осуществлялись некоторые ядерные сигналы, были проведены учения по применению стратегического ядерного оружия", - указал эксперт. При этом, отметил он, "остается огромная угроза того, что ядерное оружие ограничено применять очень сложно, скорее всего пойдёт эскалация до более высоких уровней, которая закончится, в общем-то, апокалипсисом, поэтому хочется верить, что все сигналы были услышаны и поэтому от этого порога мы потихоньку отползли".

https://ria.ru/20250331/nato-2008246029.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008233979.html

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украина, россия, российская академия наук, нато, в мире, ядерное оружие, дмитрий стефанович