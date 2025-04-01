https://ria.ru/20250401/ek-2008584250.html

Глава ЕК назвала экономические секторы ЕС, которые попадут под пошлины США

Глава ЕК назвала экономические секторы ЕС, которые попадут под пошлины США - РИА Новости, 01.04.2025

Глава ЕК назвала экономические секторы ЕС, которые попадут под пошлины США

Ожидается, что следующими секторами экономики, на которые распространятся пошлины США, станут фармацевтика, производство полупроводников и древесины, заявила... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:42:00+03:00

2025-04-01T10:42:00+03:00

2025-04-01T10:42:00+03:00

сша

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Ожидается, что следующими секторами экономики, на которые распространятся пошлины США, станут фармацевтика, производство полупроводников и древесины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "На данный момент администрация США объявила о 25% повышении тарифов на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей. Следующими секторами, на которые будут распространяться тарифы, станут полупроводники, фармацевтика и древесина. А завтра мы ожидаем еще одного объявления - о так называемых "взаимных" тарифах, которые будут применяться почти ко всем товарам и многим странам мира", - заявила она, выступая перед депутатами Европейского парламента.

https://ria.ru/20250401/ek-2008577006.html

сша

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сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире