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Глава ЕК назвала экономические секторы ЕС, которые попадут под пошлины США
Глава ЕК назвала экономические секторы ЕС, которые попадут под пошлины США - РИА Новости, 01.04.2025
Глава ЕК назвала экономические секторы ЕС, которые попадут под пошлины США
Ожидается, что следующими секторами экономики, на которые распространятся пошлины США, станут фармацевтика, производство полупроводников и древесины, заявила... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:42:00+03:00
2025-04-01T10:42:00+03:00
2025-04-01T10:42:00+03:00
сша
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Ожидается, что следующими секторами экономики, на которые распространятся пошлины США, станут фармацевтика, производство полупроводников и древесины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "На данный момент администрация США объявила о 25% повышении тарифов на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей. Следующими секторами, на которые будут распространяться тарифы, станут полупроводники, фармацевтика и древесина. А завтра мы ожидаем еще одного объявления - о так называемых "взаимных" тарифах, которые будут применяться почти ко всем товарам и многим странам мира", - заявила она, выступая перед депутатами Европейского парламента.
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сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Глава ЕК назвала экономические секторы ЕС, которые попадут под пошлины США
Фон дер Ляйен: ЕС ждут, что фармацевтика и древесина попадут под пошлины США