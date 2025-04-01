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У ЕС есть инструменты для защиты от новых пошлин США, заявила глава ЕК - РИА Новости, 01.04.2025
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10:20 01.04.2025 (обновлено: 10:28 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ek-2008577006.html
У ЕС есть инструменты для защиты от новых пошлин США, заявила глава ЕК
У ЕС есть инструменты для защиты от новых пошлин США, заявила глава ЕК - РИА Новости, 01.04.2025
У ЕС есть инструменты для защиты от новых пошлин США, заявила глава ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз располагает всеми необходимыми инструментами для защиты от новых пошлин США. РИА Новости, 01.04.2025
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2025-04-01T10:28:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз располагает всеми необходимыми инструментами для защиты от новых пошлин США."Европа не начинала эту конфронтацию. Мы считаем, что это неправильно. Но мое послание вам сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое для защиты наших людей и нашего процветания. У нас самый большой единый рынок. У нас есть силы для переговоров. У нас есть сила дать отпор. И народы Европы должны знать: вместе мы всегда будем продвигать и защищать наши интересы и ценности", - сказал она, выступая перед депутатами Европарламента.
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сша, урсула фон дер ляйен, европа, в мире, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
США, Урсула фон дер Ляйен, Европа, В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
У ЕС есть инструменты для защиты от новых пошлин США, заявила глава ЕК

Фон дер Ляйен: у ЕС есть инструменты для защиты от новых пошлин США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз располагает всеми необходимыми инструментами для защиты от новых пошлин США.
"Европа не начинала эту конфронтацию. Мы считаем, что это неправильно. Но мое послание вам сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое для защиты наших людей и нашего процветания. У нас самый большой единый рынок. У нас есть силы для переговоров. У нас есть сила дать отпор. И народы Европы должны знать: вместе мы всегда будем продвигать и защищать наши интересы и ценности", - сказал она, выступая перед депутатами Европарламента.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ЕС планирует ввести ответные пошлины на тарифы США
Вчера, 03:16
 
СШАУрсула фон дер ЛяйенЕвропаВ миреЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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