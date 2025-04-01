https://ria.ru/20250401/ek-2008577006.html

У ЕС есть инструменты для защиты от новых пошлин США, заявила глава ЕК

У ЕС есть инструменты для защиты от новых пошлин США, заявила глава ЕК - РИА Новости, 01.04.2025

У ЕС есть инструменты для защиты от новых пошлин США, заявила глава ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз располагает всеми необходимыми инструментами для защиты от новых пошлин США. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:20:00+03:00

2025-04-01T10:20:00+03:00

2025-04-01T10:28:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз располагает всеми необходимыми инструментами для защиты от новых пошлин США."Европа не начинала эту конфронтацию. Мы считаем, что это неправильно. Но мое послание вам сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое для защиты наших людей и нашего процветания. У нас самый большой единый рынок. У нас есть силы для переговоров. У нас есть сила дать отпор. И народы Европы должны знать: вместе мы всегда будем продвигать и защищать наши интересы и ценности", - сказал она, выступая перед депутатами Европарламента.

https://ria.ru/20250401/evrosoyuz-2008537707.html

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сша, урсула фон дер ляйен, европа, в мире, евросоюз, еврокомиссия, европарламент