https://ria.ru/20250401/deti-2008527158.html

В России начинается тестирование детей мигрантов на знание русского

В России начинается тестирование детей мигрантов на знание русского - РИА Новости, 01.04.2025

В России начинается тестирование детей мигрантов на знание русского

С 1 апреля детям мигрантов потребуется сдать тест на знание русского для поступления в школу РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:37:00+03:00

2025-04-01T00:37:00+03:00

2025-04-01T01:15:00+03:00

общество

россия

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

мигранты

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля детям мигрантов потребуется сдать тест на знание русского для поступления в школуФедеральный институт педагогических измерений опубликовал демонстрационные варианты теста, которые сформированы индивидуально для каждой ступени обучения — с 1 по 11 класс. У ребенка проверят навыки говорения, слушания, чтения, письма, понимания устной речи и лексико-грамматические знания.Тестирование будет длиться не более 80 минут, проводить его планируют в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Как рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре, экзаменация нужна детям мигрантов для успешного освоения школьной программы наравне с учениками из России.Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца.Кроме того, перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения в России. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в России в этом году пошли в школу порядка 155 тысяч детей иностранных граждан из примерно 18,5 миллиона учащихся.

https://ria.ru/20250212/proekt-1998934938.html

https://ria.ru/20250122/migranty-1994991359.html

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общество, россия, федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), мигранты