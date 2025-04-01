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Эксперт подсчитал сумму, которую надо накопить для жизни без работы - РИА Новости, 01.04.2025
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03:15 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/dengi-2008524617.html
Эксперт подсчитал сумму, которую надо накопить для жизни без работы
Эксперт подсчитал сумму, которую надо накопить для жизни без работы - РИА Новости, 01.04.2025
Эксперт подсчитал сумму, которую надо накопить для жизни без работы
Создание пассивного дохода, эквивалентного нынешним 100 тысячам рублей в месяц, потребует накопить 65 миллионов рублей за 10 лет, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T03:15:00+03:00
2025-04-01T03:15:00+03:00
общество
россия
алексей родин
моифинансы.рф
деньги
вклады
работа
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Создание пассивного дохода, эквивалентного нынешним 100 тысячам рублей в месяц, потребует накопить 65 миллионов рублей за 10 лет, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.По его словам, такая сумма нужна, чтобы жить на проценты с учетом инфляции и обесценивания денег."Требуемый капитал для пассивного дохода равен размеру пассивного дохода в год * 25. План такой: через 10 лет накопленные 65 миллионов рублей размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля 4% его стоимости. Доходность портфеля 12% годовых позволяет получать пассивный доход в размере сегодняшних 100 тысяч рублей в месяц и расти в стоимости на уровне инфляции", — рассчитал Родин.Создать такой капитал можно путем формирования портфелей из фондов ценных бумаг, доля которых зависит от степени риска инвестиционной стратегии. Общее правило — чем больше горизонт инвестирования, тем больше риска можно себе позволить, заключил он.
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общество, россия, алексей родин, моифинансы.рф, деньги, вклады, работа
Общество, Россия, Алексей Родин, Моифинансы.рф, Деньги, Вклады, Работа
Эксперт подсчитал сумму, которую надо накопить для жизни без работы

Финансист Родин: для жизни без работы нужно накопить 65 млн рублей за 10 лет

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Depositphotos.com / Fascinadora
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Создание пассивного дохода, эквивалентного нынешним 100 тысячам рублей в месяц, потребует накопить 65 миллионов рублей за 10 лет, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.
По его словам, такая сумма нужна, чтобы жить на проценты с учетом инфляции и обесценивания денег.
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"Требуемый капитал для пассивного дохода равен размеру пассивного дохода в год * 25. План такой: через 10 лет накопленные 65 миллионов рублей размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля 4% его стоимости. Доходность портфеля 12% годовых позволяет получать пассивный доход в размере сегодняшних 100 тысяч рублей в месяц и расти в стоимости на уровне инфляции", — рассчитал Родин.
Создать такой капитал можно путем формирования портфелей из фондов ценных бумаг, доля которых зависит от степени риска инвестиционной стратегии. Общее правило — чем больше горизонт инвестирования, тем больше риска можно себе позволить, заключил он.
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ОбществоРоссияАлексей РодинМоифинансы.рфДеньгиВкладыРабота
 
 
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