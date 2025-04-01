https://ria.ru/20250401/dengi-2008524617.html

Эксперт подсчитал сумму, которую надо накопить для жизни без работы

Эксперт подсчитал сумму, которую надо накопить для жизни без работы - РИА Новости, 01.04.2025

Эксперт подсчитал сумму, которую надо накопить для жизни без работы

Создание пассивного дохода, эквивалентного нынешним 100 тысячам рублей в месяц, потребует накопить 65 миллионов рублей за 10 лет, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T03:15:00+03:00

2025-04-01T03:15:00+03:00

2025-04-01T03:15:00+03:00

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Создание пассивного дохода, эквивалентного нынешним 100 тысячам рублей в месяц, потребует накопить 65 миллионов рублей за 10 лет, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.По его словам, такая сумма нужна, чтобы жить на проценты с учетом инфляции и обесценивания денег."Требуемый капитал для пассивного дохода равен размеру пассивного дохода в год * 25. План такой: через 10 лет накопленные 65 миллионов рублей размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля 4% его стоимости. Доходность портфеля 12% годовых позволяет получать пассивный доход в размере сегодняшних 100 тысяч рублей в месяц и расти в стоимости на уровне инфляции", — рассчитал Родин.Создать такой капитал можно путем формирования портфелей из фондов ценных бумаг, доля которых зависит от степени риска инвестиционной стратегии. Общее правило — чем больше горизонт инвестирования, тем больше риска можно себе позволить, заключил он.

https://ria.ru/20250316/vklady-2005258439.html

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общество, россия, алексей родин, моифинансы.рф, деньги, вклады, работа