https://ria.ru/20250401/dagestan-2008775642.html

В Дагестане будут судить строителя после гибели учителя от падения фанеры

В Дагестане будут судить строителя после гибели учителя от падения фанеры - РИА Новости, 01.04.2025

В Дагестане будут судить строителя после гибели учителя от падения фанеры

Строитель, по вине которого в Махачкале упавшим листом фанеры убило учительницу, предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, повлекшем... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T22:36:00+03:00

2025-04-01T22:36:00+03:00

2025-04-01T22:36:00+03:00

происшествия

россия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Строитель, по вине которого в Махачкале упавшим листом фанеры убило учительницу, предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Пятого ноября прошлого года в центре Махачкалы на женщину упал фанерный лист, который принесло сильным ветром с находящейся неподалеку стройплощадки. В мэрии сообщили РИА Новости, что пострадавшая – педагог многопрофильного лицея №5, фанера упала на нее, когда женщина шла на работу. В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи сообщали, что 64-летняя женщина получила травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков. Пациентка впала в кому, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В январе женщина скончалась от последствий полученных травм. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. По данным следствия, в Махачкале обвиняемый самостоятельно построил трехэтажное здание, в ходе чего разобрал строительную опалубку, состоящую из листов фанеры толщиной 20 миллиметров. Пятого ноября 2024 года порывом ветра снесло один лист фанеры, который с высоты второго этажа упал на 64-летнюю женщину, проходившую по дороге около стройки. В результате ей были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице.

https://ria.ru/20250327/azs-2007713605.html

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происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан