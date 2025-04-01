Британцам, не отчитавшимся о сотрудничестве с Россией, будет грозить срок
МВД Британии: не отчитавшимся о сотрудничестве с РФ лицам грозит до 5 лет тюрьмы
Башни Тауэра. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жителям Великобритании, не отчитавшимся о сотрудничестве с Россией, грозит до пяти лет тюрьмы, говорится в заявлении МВД королевства.
"Все, кто работают на российское государство в Великобритании, должны будут задекларировать свою деятельность, или они рискуют оказаться в тюрьме", — указали в министерстве.
Ранее во вторник Лондон объявил о введении против Москвы самого высокого — "усиленного" — режима контроля в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS).
FIRS призвана обеспечить контроль за иностранным влиянием в королевстве. Схема включает два уровня, первый из которых распространяется на все государства и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный, уровень контроля применяется к странам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности. Он обязывает жителей Британии декларировать любую деятельность, осуществляемую по договоренности с этими странами или по их указанию.
В отдельном руководстве британского МВД указывается, что все нарушения, связанные с регистрацией в FIRS, наказываются тюремным сроком до пяти лет и/или штрафом. К ним относится не только отсутствие регистрации деятельности в реестре, но и, например, предоставление ложных данных или их необновление при изменении параметров сотрудничества и другое.
Уточняется, что в список лиц и структур, о договоренностях с которыми необходимо будет отчитываться, попадут президент России и его администрация, Совет безопасности и Государственный совет, правительство и все его ведомства, Федеральное собрание, Вооруженные силы, спецслужбы, судебные органы, а также партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду".
Лондон продолжает проводить конфронтационный курс в отношении Москвы, бездоказательно обвиняя ее в шпионаже и кибератаках. Кроме того, как отмечало российское посольство в королевстве, Британия выступает за эскалацию украинского конфликта, не оставляя идею нанести стратегическое поражение России.
Москва, в свою очередь, призывает Лондон задуматься о последствиях и воздержаться от подталкивания мира к опасной черте в угоду иллюзорным геополитическим расчетам.
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30 декабря 2024, 13:06