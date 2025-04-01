https://ria.ru/20250401/aziza-2008606880.html

Кудрявцева выставила Азизу "ночным кошмаром" и лишила победы в "Суперстаре"

Кудрявцева выставила Азизу "ночным кошмаром" и лишила победы в "Суперстаре" - РИА Новости, 01.04.2025

Кудрявцева выставила Азизу "ночным кошмаром" и лишила победы в "Суперстаре"

"Суперстар!" на НТВ превратился в настоящую гладиаторскую арену. Загадочные ночные звонки, обвинения в угрозах и неожиданный поворот в финале шоу. Как Лера... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:10:00+03:00

2025-04-01T12:10:00+03:00

2025-04-01T12:10:00+03:00

шоубиз

лера кудрявцева

сергей соседов

азиза (певица)

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Суперстар!" на НТВ превратился в настоящую гладиаторскую арену. Загадочные ночные звонки, обвинения в угрозах и неожиданный поворот в финале шоу. Как Лера Кудрявцева "слила" Азизу в финале "Суперстар" и почему Сергей Соседов в ярости?"Ты оскорбила Бога!"Грандиозный финал шоу "Суперстар!" состоялся: 29 марта телеканал НТВ показал финальный выпуск. За победу боролись четыре участника — Азиза, лидировавшая с 68 баллами, Ксения Георгиади и Сергей Челобанов (по 67 баллов), а также Маргарита Суханкина (62 балла). В жюри заседали Лера Кудрявцева, Сергей Соседов, Стас Пьеха и победитель второго сезона Шура.Скандал разразился после выступления Азизы, которая представила пронзительный номер на композицию "Занавес" из репертуара Ирины Аллегровой. Когда на сцене поднялся огромный занавес, музыкальный критик Соседов не скрывал восторга: "Я онемел! Драматургия номера ослепительная. Умение преподнести каждую песню как свою — это печать запредельного мастерства!"Но когда слово дали Кудрявцевой, произошло неожиданное. Вместо профессиональной оценки выступления, телеведущая перешла к личным претензиям:"Мне бы не очень хотелось, чтобы после каждой программы, когда я вам ставила хорошую оценку, вы мне в три часа ночи звонили и что-то говорили. Первая программа — это прямо был такой наезд. А последняя программа — вы мне позвонили и написали в три ночи: "Лера Кудрявцева, ты Бога оскорбила"".Азиза попыталась объясниться: "Я сказала, что ты в себе Бога береги. Бог в тебе, Лера". Но Кудрявцева заявила, что певица лжет и продолжила атаку.Эмоциональный взрыв в прямом эфиреКудрявцева не остановилась на обвинениях в ночных звонках. Она заявила, что Азиза терроризировала не только ее, но и весь съемочный коллектив:"Почему вы мне, нашим операторам, продюсерам звонили в три часа ночи? Азиза, я могу сказать вам точно — вас уже все боятся. Боятся поставить плохую оценку. Потому что знают, что будет за кулисами".Азиза пыталась оправдаться: "Человек я одинокий. И я думала, что могу позвонить... Вы же меня не боитесь... То, что вы сейчас сказали — была доля правды в том, что я звонила в три часа ночи. Вернее, писала. Но остальное — перебор".Этот ответ только подлил масла в огонь. Кудрявцева продолжила: "А перебор в чем?.. Я считаю, что вообще несправедливо давить на жюри во время проекта. Вы всем членам жюри написали в три часа ночи? Или во мне нашли самое слабое звено?"В этот момент стало очевидно, что оценки будут занижены. И действительно — несмотря на блестящее выступление, Азиза получила минимальные баллы и потеряла лидерство, уступив победу Ксении Георгиади.Вспомним ТальковаВ разгар скандала Шура неожиданно встал на сторону Кудрявцевой и добавил в конфликт новое измерение. Он напомнил о трагических событиях 30-летней давности:"Я знаю тебя тридцать лет, и знаю абсолютно твой характер. 6 октября 1991 года был убит Игорь Тальков после того, как ты захотела выступить в сборном концерте не перед ним, как планировалось, а после него".Это заявление прозвучало как удар ниже пояса. Шура фактически намекнул на причастность Азизы к гибели Талькова — тема, до сих пор болезненная для певицы."Ты сложная по характеру. Опять я полез не сюда. Так, стоять, давайте про номер! Номер шикарный. Аза, ты гениальная в трагедии. Потому что трагедия — вся твоя жизнь. Она и началась у тебя с трагедии", — добавил Шура, пытаясь смягчить ситуацию, но лишь сделав ее еще более напряженной."У Азизы украли победу!"После эфира разъяренный Сергей Соседов дал эмоциональное интервью, в котором не скрывал своего возмущения произошедшим:"Я не принимаю результаты этого сезона. У Азизы украли победу. Занизить ей оценки только из-за якобы ее плохого поведения — неэтично и непрофессионально", — заявил музыкальный критик.Соседов был поражен тем, что Кудрявцева, признав высочайший уровень номера Азизы, намеренно занизила оценку из-за личной обиды: "Это архи-непрофессионально. Такого не должно быть на проекте! Это оценка не за номер, который был великолепным, а за поведение! Где такое было?"Критик также рассказал, что его возражения Кудрявцевой были вырезаны при монтаже программы: "Я спорил с ней! Говорил, что некрасиво и неправильно оценивать артистку за якобы плохое поведение. Но в эфире это не показали".В знак протеста против "нечистой победы" Соседов демонстративно не встал, когда объявляли победителя: "Я поаплодировал Ксении сидя. Не встал, потому что эта победа не чистая. Хотя Ксения Георгиади — достойная артистка".Перфекционизм или издевательствоСергей Соседов в своем интервью предложил совершенно иной взгляд на причины ночных звонков Азизы членам съемочной группы:"То, что Азиза была неравнодушна и звонила в три часа режиссерам, аранжировщикам, операторам и продюсерам, говорит о ее высочайшем профессионализме. Она звонила, чтобы ее номер был сделан, отточен, вылизан до мелочей".По мнению критика, Азиза на "Суперстаре" работала на уровень выше остальных участников: "Она была на две головы выше их! Так скрупулезно не работал никто на проекте! У нее не было ни одного проходного номера".Заявления Кудрявцевой о том, что "все боятся Азизу", Соседов назвал абсурдными: "Какая глупость! Я не знаю, кто боится Азизу на проекте! Мне даже смешно это слышать. Раньше говорили, что все Пугачеву боятся, будто она всех закрывает! Кто боялся Пугачеву?"Скандал в финале "Суперстара" оставил зрителей в недоумении. За весь сезон Соседов не раз восхищался талантом Азизы, называя её одной из сильнейших вокалисток на российской эстраде. Учитывая давнюю "холодную войну" между Соседовым и Кудрявцевой, многие зрители заподозрили ведущую в том, что она решила "насолить" критику, "убрав" его фаворитку. Как бы то ни было, программа наглядно продемонстрировала, что за кулисами блестящих шоу часто скрываются не менее драматичные истории, чем на сцене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лера кудрявцева, сергей соседов, азиза (певица), нтв (телеканал)