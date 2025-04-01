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Как отдыхаем в апреле 2025: выходные дни и праздники
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11:20 01.04.2025 (обновлено: 11:37 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/aprel-1850146783.html
Выходные в апреле 2025 года: как будем работать и отдыхать
Как отдыхаем в апреле 2025: выходные дни и праздники
Выходные в апреле 2025 года: как будем работать и отдыхать
Как отдыхаем в апреле 2025 года, сколько рабочих и официальных выходных дней будет при пятидневной рабочей неделе, какие праздники отмечаются в России в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:20:00+03:00
2025-04-01T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Как отдыхаем в апреле 2025 года, сколько рабочих и официальных выходных дней будет при пятидневной рабочей неделе, какие праздники отмечаются в России в середине весны – в материале РИА Новости. Как отдыхаем в апрелеВ апреле 2025 года россиян, работающих на пятидневке, ожидают 8 стандартных выходных дней по субботам и воскресеньям: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля. В честь Праздника Весны и Труда последний день месяца будет сокращенным.Выходные дниВторой весенний месяц богат и на памятные даты. 2 апреля – День единения народов Беларуси и России, а также Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 6 апреля свой праздник отметят работники следственных органов МВД РФ. 7 апреля – Всемирный день здоровья. 12 апреля вспоминают о первом полете Юрия Гагарина в космос. 18 апреля объявлен Всемирным днем радиолюбителя. 20 апреля отмечается Национальный день донора в России. На 23 апреля приходится Всемирный день книги и авторского права. 29 апреля верующие отмечают Радоницу. 28 апреля – Всемирный день охраны труда, а 30 числа в России чествуют сотрудников пожарной охраны.Производственный календарьОфициальные рабочие и выходные дни в апреле 2025 года отражены в производственном календаре России, который ежегодно утверждает правительство РФ. В нем содержатся данные, которые используют бухгалтера и персонал отдела кадров для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем сотрудники могут планировать свой отпуск, чтобы выбрать лучший период и не потерять в оплате.Сколько рабочих днейВсего в апреле при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными будет 22 рабочих дня. А для тех, у кого рабочая неделя составляет шесть дней – 26.Норма рабочего времени в апрелеНормы рабочих часов в месяце для сотрудников в 2025 году рассчитываются по правилам, основанным на положениях Трудового кодекса РФ. Так, согласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов, как для пятидневки, так и для шестидневки.Нормы рабочего времени для трудящихся на пятидневке в апреле следующие:Когда выгодно взять отпуск в апрелеС финансовой точки зрения апрель для отпуска выгоден. В нем 22 рабочих дня, больше их только в июле (23) и октябре (23).Отпуск лучше всего начинать с пятницы или с субботы, а завершать по воскресеньям. Так есть возможность захватить больше выходных дней, за которые также начисляют отпускные. Заявление необходимо подать за две недели до даты начала отпуска. Работодатель обязан выплатить отпускную зарплату не позднее, чем за три дня до отдыха.
https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html
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общество, россия, календарь, календарь мероприятий
Общество, Россия, Календарь, Календарь мероприятий

Выходные в апреле 2025 года: как будем работать и отдыхать

© iStock.com / alvarezВыходные в апреле
Выходные в апреле - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© iStock.com / alvarez
Выходные в апреле
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Оглавление
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Как отдыхаем в апреле 2025 года, сколько рабочих и официальных выходных дней будет при пятидневной рабочей неделе, какие праздники отмечаются в России в середине весны – в материале РИА Новости.
© ИнфографикаКалендарь праздников — 2025. Апрель
Календарь праздников — 2025. Апрель
© Инфографика
Календарь праздников — 2025. Апрель

Как отдыхаем в апреле

В апреле 2025 года россиян, работающих на пятидневке, ожидают 8 стандартных выходных дней по субботам и воскресеньям: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля. В честь Праздника Весны и Труда последний день месяца будет сокращенным.
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6 февраля, 13:14

Выходные дни

Второй весенний месяц богат и на памятные даты. 2 апреля – День единения народов Беларуси и России, а также Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 6 апреля свой праздник отметят работники следственных органов МВД РФ. 7 апреля – Всемирный день здоровья. 12 апреля вспоминают о первом полете Юрия Гагарина в космос. 18 апреля объявлен Всемирным днем радиолюбителя. 20 апреля отмечается Национальный день донора в России. На 23 апреля приходится Всемирный день книги и авторского права. 29 апреля верующие отмечают Радоницу. 28 апреля – Всемирный день охраны труда, а 30 числа в России чествуют сотрудников пожарной охраны.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДома-книжки на Новом Арбате, подсвеченные синим цветом в рамках международной акции "Зажги синим"
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Производственный календарь

Официальные рабочие и выходные дни в апреле 2025 года отражены в производственном календаре России, который ежегодно утверждает правительство РФ. В нем содержатся данные, которые используют бухгалтера и персонал отдела кадров для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем сотрудники могут планировать свой отпуск, чтобы выбрать лучший период и не потерять в оплате.
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Сколько рабочих дней

Всего в апреле при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными будет 22 рабочих дня. А для тех, у кого рабочая неделя составляет шесть дней – 26.

Норма рабочего времени в апреле

Нормы рабочих часов в месяце для сотрудников в 2025 году рассчитываются по правилам, основанным на положениях Трудового кодекса РФ. Так, согласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов, как для пятидневки, так и для шестидневки.
Нормы рабочего времени для трудящихся на пятидневке в апреле следующие:
  • 175 часов — при 40-часовой рабочей неделе;
  • 157,4 часа — при загруженности 36 часов в неделю;
  • 104,6 часов, если трудиться 24 часа в неделю.
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Когда выгодно взять отпуск в апреле

С финансовой точки зрения апрель для отпуска выгоден. В нем 22 рабочих дня, больше их только в июле (23) и октябре (23).
Отпуск лучше всего начинать с пятницы или с субботы, а завершать по воскресеньям. Так есть возможность захватить больше выходных дней, за которые также начисляют отпускные. Заявление необходимо подать за две недели до даты начала отпуска. Работодатель обязан выплатить отпускную зарплату не позднее, чем за три дня до отдыха.
 
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