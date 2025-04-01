https://ria.ru/20250401/1571389671.html
Основной государственный экзамен (ОГЭ)-2025: что это такое и как сдавать
ОГЭ 2025: что это такое, как сдавать, сколько предметов, изменения
Основной государственный экзамен (ОГЭ)-2025: что это такое и как сдавать
Основной государственный экзамен — это один из видов итоговой аттестации, которую проходят выпускники 9 классов во всех российских школах. Что такое ОГЭ, по... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T20:50:00+03:00
2025-04-01T20:50:00+03:00
2025-04-01T20:50:00+03:00
основной государственный экзамен (огэ)
россия
образование - общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Основной государственный экзамен — это один из видов итоговой аттестации, которую проходят выпускники 9 классов во всех российских школах. Что такое ОГЭ, по каким предметам его сдают, из чего он состоит и сколько баллов необходимо набрать для успешной сдачи, — в материале РИА Новости.Что такое ОГЭОГЭ — это вид государственной итоговой аттестации, по результатам которой школьники получают аттестат об окончании 9 классов.Являясь своего рода рубежом, экзамен не только позволяет проверить усвоение знаний, полученных за 9 лет, но и определяет дальнейший образовательный и профессиональный путь человека.“От ОГЭ зависит дальнейшая образовательная траектория ребенка: колледж, 10-й класс или снова повторять программу 5-9 класса”, — говорит учитель математики и методист в школе 1384 имени А.А.Леманского, преподаватель кафедры высшей математики в РЭУ имени Г.В.Плеханова Алексей Мирошин.Когда проводитсяШкольники традиционно сдают ОГЭ по окончании 9 класса в период с конца мая по середину июня.Согласно приказу Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, основной период проведения экзаменов в 2025 году — с 21 мая по 16 июня включительно.Исходя из утвержденного расписания, 21-22 мая школьники будут сдавать иностранные языки; 26 числа — биологию, информатику, обществознание и химию; 29 мая — географию, историю, физику, химию.Экзамены по математике и русскому языку в этом году будут проводиться 3 и 9 июня соответственно.Географию, информатику, обществознание, биологию, литературу и физику будут сдавать также 6 и 16 июня.Помимо основного периода, учащиеся при необходимости могут пройти испытание раньше — с 22 апреля по 17 мая. Для тех, кому нужно будет пересдать экзамен в случае неудовлетворительной оценки, предусмотрен дополнительный период с 2 по 23 сентября.Какие предметы сдаютВ 2025 году в большинстве субъектов Российской Федерации ученики будут сдавать четыре экзамена. Из них испытания по математике и русскому языку являются обязательными для всех. Остальные два предмета на выбор: обществознание, физика, биология, география, литература, химия, информатика, история, иностранные языки.Ученики должны были определиться с предпочтениями до 1 марта. По словам Алексея Мирошина, за последнее время у школьников вырос интерес к инженерно-техническим науками, в связи с чем ожидается увеличение количества учащихся, сдающих физику, химию и информатику.Тем не менее сдавать четыре предмета на ОГЭ предстоит не всем. В этом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области было решено провести эксперимент, согласно которому выпускники 9 классов, поступающие в колледжи и техникумы, будут сдавать лишь математику и русский язык.“Эта мера направлена на снижение экзаменационной нагрузки и поддержку раннего профвыбора. Такой формат с одной стороны позволяет сосредоточиться на поступлении без лишнего стресса, а с другой — удовлетворить запрос государства на увеличение квалифицированной рабочей силы”, — отмечает педагог Ксения Ерошевская.Порядок проведенияЭкзамены по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени, а длятся от двух до четырех часов.На выполнение заданий по русскому языку, математике и литературе у школьников будет 3 часа 55 минут. Экзамены по истории, обществознанию, физике и химии длятся 3 часа. На биологию, географию и информатику дается 2 часа 30 минут. Письменная часть экзамена по иностранному языку занимает 2 часа, а устная — 15 минут.“Экзамен проводится в пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Формат зависит от предмета:Для каждого предмета предусмотрен свой список вещей, которые допустимо брать с собой. Для сдающих русский язык — это орфографический словарь, на экзамен по математике можно взять линейку и справочные материалы с формулами.С полным списком для разных предметов можно ознакомиться в приказе.РезультатыОбычно результаты экзаменов публикуют в течение 10 рабочих дней. Их можно получить в своей школе, на портале Госуслуг или через Федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ФИС ОГЭ).Согласно письму Рособрнадзора от 13 марта 2025 года, решение о минимальных баллах для положительной оценки на экзамене принимается на уровне субъектов России, однако ведомство дает свои рекомендации на этот счет:Полученная отметка влияет на возможность перейти в 10-й класс, поступить в колледж или техникум, а также на итоговую оценку за предмет, которая будет выставлена в аттестат.В случае, если оценка за год по предмету отличается от отметки на экзамене, то в аттестат выставляется средний арифметический показатель с округлением в пользу учащегося.Что будет, если не сдатьКак отмечает Ерошевская, в случае неудовлетворительной оценки по одному или двум предметам их можно будет пересдать в июне или в сентябре. Если ученик не набрал минимальный балл по трем и более экзаменам, то пересдача возможна только через год.“Без ОГЭ нельзя получить аттестат, выдается справка о прохождении курса”, — напоминает она.Преподаватель советует не паниковать на экзамене и помнить, что это всего лишь проверка знаний. Для того, чтобы чувствовать себя увереннее эмоционально, Ерошевская призывает решать прошлые варианты и тренироваться в формате экзамена.Изменения в 2025 годуВ 2025 году Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) ввел некоторые изменения по контрольным измерительным материалам (КИМ) по ОГЭ.К примеру, в итоговом собеседовании по русскому языку максимальный балл за диалог увеличен до трех и исключен критерий “богатство речи”.В сочинении по русскому языку исчезло разделение на “примеры-иллюстрации” и “примеры-аргументы”, в примерах нельзя опираться на комиксы, аниме, мангу, фанфики и видеоигры.Максимальный балл по русскому языку увеличен с 33 до 37.Корректировки не коснулись экзамены по математике, географии и истории.С полным перечнем подобных изменений можно ознакомиться на сайте ФИПИ.Главным изменением в этом году стал эксперимент в Москве, Санкт- Петербурге и Липецкой области с проведением всего двух обязательных экзаменов по математике и русскому языку для выпускников 9 классов, планирующих поступать в колледжи и техникумы.Как отмечает руководитель развития проектов и сообществ Всероссийского проекта “Цифровые навыки”, лауреат конкурса “Учитель года России 2019” Светлана Видакас, нововведения направлены на создание более гибкой и эффективной системы образования, где те, кому ближе практические навыки, получают ранний старт в профессии через колледжи.“Речь идет не о “выталкивании” слабоуспевающих учеников, а о создании новых возможностей и альтернатив. Не все молодые люди ориентированы на академическое образование, для многих среднее специальное — это шанс раньше начать карьеру в востребованной сфере (IT, медицина, сервис и другие)”, — считает она.По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, такие изменения могут упростить процесс поступления в учреждения СПО для тех школьников, которые уже выбрали колледж или техникум, снижая нагрузку на подготовку к аттестационным испытаниям и экономя ресурсы образовательной организации на проведение и организацию экзаменов.В свою очередь профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина выражает опасения в связи с ограничением возможностей учащихся из-за сокращения сдаваемых предметов в случае, если они захотят продолжить обучение в 10-11 классах.“Необходимо предусмотреть механизмы, позволяющие девятиклассникам вернуться в школу и сдать недостающие экзамены”, — призывает она.По словам Капустиной, оптимальным решением было бы сохранить возможность сдавать четыре экзамена для всех учащихся 9-х классов, но при этом учитывать результаты только двух профильных предметов при поступлении в колледжи и техникумы.
https://ria.ru/20250324/ekzameny-2006865389.html
https://ria.ru/20250320/ege-2006135778.html
https://ria.ru/20250320/ege-2006105621.html
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основной государственный экзамен (огэ), россия, образование - общество
Основной государственный экзамен (ОГЭ), Россия, Образование - Общество
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Основной государственный экзамен — это один из видов итоговой аттестации, которую проходят выпускники 9 классов во всех российских школах. Что такое ОГЭ, по каким предметам его сдают, из чего он состоит и сколько баллов необходимо набрать для успешной сдачи, — в материале РИА Новости.
ОГЭ — это вид государственной итоговой аттестации, по результатам которой школьники получают аттестат об окончании 9 классов.
Являясь своего рода рубежом, экзамен не только позволяет проверить усвоение знаний, полученных за 9 лет, но и определяет дальнейший образовательный и профессиональный путь человека.
“От ОГЭ зависит дальнейшая образовательная траектория ребенка: колледж, 10-й класс или снова повторять программу 5-9 класса”, — говорит учитель математики и методист в школе 1384 имени А.А.Леманского, преподаватель кафедры высшей математики в РЭУ имени Г.В.Плеханова Алексей Мирошин.
Школьники традиционно сдают ОГЭ по окончании 9 класса в период с конца мая по середину июня.
Согласно приказу
Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, основной период проведения экзаменов в 2025 году — с 21 мая по 16 июня включительно.
Исходя из утвержденного расписания, 21-22 мая школьники будут сдавать иностранные языки; 26 числа — биологию, информатику, обществознание и химию; 29 мая — географию, историю, физику, химию.
Экзамены по математике и русскому языку в этом году будут проводиться 3 и 9 июня соответственно.
Географию, информатику, обществознание, биологию, литературу и физику будут сдавать также 6 и 16 июня.
Помимо основного периода, учащиеся при необходимости могут пройти испытание раньше — с 22 апреля по 17 мая. Для тех, кому нужно будет пересдать экзамен в случае неудовлетворительной оценки, предусмотрен дополнительный период с 2 по 23 сентября.
В 2025 году в большинстве субъектов Российской Федерации ученики будут сдавать четыре экзамена. Из них испытания по математике и русскому языку являются обязательными для всех. Остальные два предмета на выбор: обществознание, физика, биология, география, литература, химия, информатика, история, иностранные языки.
Ученики должны были определиться с предпочтениями до 1 марта. По словам Алексея Мирошина, за последнее время у школьников вырос интерес к инженерно-техническим науками, в связи с чем ожидается увеличение количества учащихся, сдающих физику, химию и информатику.
Тем не менее сдавать четыре предмета на ОГЭ предстоит не всем. В этом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области было решено провести эксперимент, согласно которому выпускники 9 классов, поступающие в колледжи и техникумы, будут сдавать лишь математику и русский язык.
“Эта мера направлена на снижение экзаменационной нагрузки и поддержку раннего профвыбора. Такой формат с одной стороны позволяет сосредоточиться на поступлении без лишнего стресса, а с другой — удовлетворить запрос государства на увеличение квалифицированной рабочей силы”, — отмечает педагог Ксения Ерошевская.
Экзамены по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени, а длятся
от двух до четырех часов.
На выполнение заданий по русскому языку, математике и литературе у школьников будет 3 часа 55 минут. Экзамены по истории, обществознанию, физике и химии длятся 3 часа. На биологию, географию и информатику дается 2 часа 30 минут. Письменная часть экзамена по иностранному языку занимает 2 часа, а устная — 15 минут.
“Экзамен проводится в пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Формат зависит от предмета:
- Русский язык — изложение + сочинение + тестовая часть.
- Математика — задания с краткими и развернутыми ответами.
- Обществознание, физика, химия, биология, география — тест + развернутые ответы.
- Иностранный язык — письменная часть + устное собеседование”, — рассказала Ерошевская.
Для каждого предмета предусмотрен свой список вещей, которые допустимо брать с собой. Для сдающих русский язык — это орфографический словарь, на экзамен по математике можно взять линейку и справочные материалы с формулами.
С полным списком для разных предметов можно ознакомиться в приказе
.
Обычно результаты экзаменов публикуют в течение 10 рабочих дней. Их можно получить в своей школе, на портале Госуслуг или через Федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ФИС ОГЭ).
Согласно письму
Рособрнадзора от 13 марта 2025 года, решение о минимальных баллах для положительной оценки на экзамене принимается на уровне субъектов России, однако ведомство дает свои рекомендации на этот счет:
- Русский язык — 15 из 37
- Математика — 8 из 31 (из них не менее двух баллов за задания по геометрии)
- Физика — 10 из 39
- Обществознание — 14 из 37
- Литература — 16 из 42
- Химия — 10 из 38
- Информатика — 5 из 21
- География — 12 из 31
- Биология — 13 из 47
- История — 11 из 37
- Иностранный язык — 29 из 68
Полученная отметка влияет на возможность перейти в 10-й класс, поступить в колледж или техникум, а также на итоговую оценку за предмет, которая будет выставлена в аттестат.
В случае, если оценка за год по предмету отличается от отметки на экзамене, то в аттестат выставляется средний арифметический показатель с округлением в пользу учащегося.
Как отмечает Ерошевская, в случае неудовлетворительной оценки по одному или двум предметам их можно будет пересдать в июне или в сентябре. Если ученик не набрал минимальный балл по трем и более экзаменам, то пересдача возможна только через год.
“Без ОГЭ нельзя получить аттестат, выдается справка о прохождении курса”, — напоминает она.
Преподаватель советует не паниковать на экзамене и помнить, что это всего лишь проверка знаний. Для того, чтобы чувствовать себя увереннее эмоционально, Ерошевская призывает решать прошлые варианты и тренироваться в формате экзамена.
В 2025 году Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) ввел некоторые изменения по контрольным измерительным материалам (КИМ) по ОГЭ.
К примеру, в итоговом собеседовании по русскому языку максимальный балл за диалог увеличен до трех и исключен критерий “богатство речи”.
В сочинении по русскому языку исчезло разделение на “примеры-иллюстрации” и “примеры-аргументы”, в примерах нельзя опираться на комиксы, аниме, мангу, фанфики и видеоигры.
Максимальный балл по русскому языку увеличен с 33 до 37.
Корректировки не коснулись экзамены по математике, географии и истории.
С полным перечнем подобных изменений можно ознакомиться на сайте
ФИПИ.
Главным изменением в этом году стал эксперимент в Москве, Санкт- Петербурге и Липецкой области с проведением всего двух обязательных экзаменов по математике и русскому языку для выпускников 9 классов, планирующих поступать в колледжи и техникумы.
Как отмечает руководитель развития проектов и сообществ Всероссийского проекта “Цифровые навыки”, лауреат конкурса “Учитель года России 2019” Светлана Видакас, нововведения направлены на создание более гибкой и эффективной системы образования, где те, кому ближе практические навыки, получают ранний старт в профессии через колледжи.
“Речь идет не о “выталкивании” слабоуспевающих учеников, а о создании новых возможностей и альтернатив. Не все молодые люди ориентированы на академическое образование, для многих среднее специальное — это шанс раньше начать карьеру в востребованной сфере (IT, медицина, сервис и другие)”, — считает она.
По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, такие изменения могут упростить процесс поступления в учреждения СПО для тех школьников, которые уже выбрали колледж или техникум, снижая нагрузку на подготовку к аттестационным испытаниям и экономя ресурсы образовательной организации на проведение и организацию экзаменов.
В свою очередь профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина выражает опасения в связи с ограничением возможностей учащихся из-за сокращения сдаваемых предметов в случае, если они захотят продолжить обучение в 10-11 классах.
“Необходимо предусмотреть механизмы, позволяющие девятиклассникам вернуться в школу и сдать недостающие экзамены”, — призывает она.
По словам Капустиной, оптимальным решением было бы сохранить возможность сдавать четыре экзамена для всех учащихся 9-х классов, но при этом учитывать результаты только двух профильных предметов при поступлении в колледжи и техникумы.