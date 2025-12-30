ОГЭ в 2026 году: расписание, новые правила, предметы и баллы для аттестата

МОСКВА — РИА Новости. Основной государственный экзамен — это один из видов итоговой аттестации, которую проходят выпускники 9 классов во всех российских школах. Что такое ОГЭ, по каким предметам его сдают, из чего он состоит и сколько баллов необходимо набрать для успешной сдачи, — в материале РИА Новости.

Что такое ОГЭ и зачем его сдавать в 9 классе?

ОГЭ — это вид государственной итоговой аттестации, по результатам которой школьники получают аттестат об окончании 9 классов.

Являясь своего рода рубежом, экзамен не только позволяет проверить усвоение знаний, полученных за 9 лет, но и определяет дальнейший образовательный и профессиональный путь человека.

ОГЭ как этап государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация — это обязательная процедура для всех выпускников 9 классов. Основной формой такой аттестации для школьников является ОГЭ.

Для экзамена и проверки знаний выпускников Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разрабатывается специальные контрольно-измерительные материалы, которые утверждает Рособрнадзор. В 2026 году содержание КИМ привели в строгое соответствие со школьной программой — теперь на экзамене не встретишь заданий по темам, которые не проходили в школе.

Какие пути открываются после ОГЭ: школа, колледж или профессия?

После сдачи ОГЭ перед выпускниками три основных пути. Первый — остаться в школе, пойти в десятый класс и через два года сдавать ЕГЭ для поступления в вуз.

Второй вариант — поступить в колледж или техникум, освоить конкретную профессию и раньше начать работать. По словам Алексея Мирошина, последнее время школьники все чаще выбирают технические специальности: "За последнее время у школьников вырос интерес к инженерно-техническим наукам, в связи с чем ожидается увеличение количества учащихся, сдающих физику, химию и информатику".

Расписание ОГЭ 2026: даты основного, досрочного и дополнительного периодов

Согласно приказу Министерства просвещения и Рособрнадзора, основной период ОГЭ в 2026 году пройдет со 2 по 19 июня. Экзаменационный период делится на три этапа. Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

Основной период проведения экзаменов (июнь 2026)

Школьники традиционно сдают ОГЭ в конце учебного года — с конца мая по середину июня. Расписание составлено так, чтобы между экзаменами были перерывы для подготовки.

Даты сдачи ОГЭ-2026

Дата Предмет 2 июня Математика 5 июня Предмет на выбор выпускника: биология;

география;

иностранные языки (письменная часть);

информатика;

литература;

обществознание;

физика;

химия;

история 6 июня Информатика (устно) Иностранный язык (устно) 9 июня Русский язык 16 июня ОГЭ по предметам на выбор выпускника (кроме русского языка и математики) 19 июня ОГЭ по предметам на выбор выпускника (кроме русского языка и математики)

Досрочная и дополнительная сдача ОГЭ: когда и кому положено?

Досрочная сдача ОГЭ пройдет с 21 апреля по 18 мая. Сдавать досрочно могут те, кто по уважительным причинам не сможет прийти на экзамены в основные сроки — например, уезжает за границу, участвует в международных соревнованиях или идет на лечение.

Расписание досрочного периода

Дата Предмет 21 апреля Математика 24 апреля Русский язык 28 апреля Литература Информатика Обществознание Химия 6 мая Биология География Иностранные языки История Физика

Резервные дни и правила пересдачи в 2026 году

Если выпускник не сдал один или два экзамена в основной период, он получает право пересдать их в резервные дни июня и июля:

29 июня — математика;

2 июля — русский язык;

3 и 6 июля — остальные предметы.

Пересдать можно любые два предмета, по которым получен неудовлетворительный результат.

Те же правила действуют и на школьников, сдающих ОГЭ в досрочный период. Если выпускник получил неудовлетворительную на оценку или не смог явиться на ОГЭ по уважительной причине в указанные даты, он может сдать экзамен в мае:

12 мая — математика;

13 мая — русский язык, литература, информатика, химия, обществознание;

14 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика;

16 и 18 мая — все предметы.

Также есть дополнительный экзаменационный период, предназначенный для выпускников, которые не перешли порог минимальных баллов на экзаменах по трем и более предметам, чьи результаты были аннулированы и чья апелляция на пересдачу была одобрена комиссией. Проходит он в сентябре:

3 сентября — математика;

7 сентября — русский язык;

10 сентября — история, биология, физика, география;

14 сентября — литература, обществознание, иностранные языки, химия, информатика.

Школьники, которые не смогли попасть на экзамены из-за болезни или по причине совпадения даты экзаменов, могут сдать ОГЭ в середине сентября:

21 сентября — русский язык;

22 сентября — математика;

23 сентября — предметы по выбору;

24 сентября — предметы по выбору;

25 сентября — все предметы.

Чтобы подтвердить свое отсутствие по уважительной причине, нужно предоставить документ из больницы (если причиной была болезнь), освобождение от учреждения, где занимается выпускник (например, если он спортсмен и отсутствовал на ОГЭ из-за соревнований). Пересдача проходит в таком же формате, что и стандартный экзамен.

Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году?

В 2026 году в большинстве субъектов Российской Федерации ученики будут сдавать четыре экзамена. Из них 2 обязательных и 2 на выбор выпускника.

Обязательные и выборные экзамены: что нужно сдавать?

Для всех выпускников девятых классов обязательные предметы на ОГЭ - русский язык и математика. Без успешной сдачи этих дисциплин невозможно получить аттестат об основном общем образовании.

Остальные два предмета на выбор учащихся. Это может быть

обществознание;

физика;

биология;

география;

литература;

химия;

информатика;

история;

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский).

Ученики должны определиться с предпочтениями до 1 марта. Заявление о выборе предметов подается через образовательную организацию, в которой обучается выпускник. Изменить состав выбранных предметов после указанного срока можно только по уважительным причинам, подтвержденным документально. К ним относятся:

Проблемы со здоровьем. Выбор другого учебного заведения/факультета, где будет в дальнейшем учиться выпускник. Например, выпускник планировал поступать в медицинский колледж, где требуются результаты ОГЭ по химии и биологии, но передумал и выбрал гуманитарную дисциплину, где важны знания по литературе и истории. Переезд в другой город. Другие обстоятельства, на которые не может повлиять ученик.

Окончательное решение принимает Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).

Эксперимент в 2025–2026: сдавать только два предмета в Москве, Питере и Липецке?

Сдавать четыре предмета на ОГЭ предстоит не всем. В 2025-2026 гг. в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области было решено провести эксперимент, согласно которому выпускники 9 классов, поступающие в колледжи и техникумы, будут сдавать лишь математику и русский язык.

Как отмечает руководитель развития проектов и сообществ Всероссийского проекта “Цифровые навыки”, лауреат конкурса “Учитель года России 2019” Светлана Видакас, нововведения направлены на создание более гибкой и эффективной системы образования, где те, кому ближе практические навыки, получают ранний старт в профессии через колледжи.

“Эта мера направлена на снижение экзаменационной нагрузки и поддержку раннего профвыбора. Такой формат с одной стороны позволяет сосредоточиться на поступлении без лишнего стресса, а с другой — удовлетворить запрос государства на увеличение квалифицированной рабочей силы”, — отмечает педагог Ксения Ерошевская.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, такие изменения могут упростить процесс поступления в учреждения СПО для тех школьников, которые уже выбрали колледж или техникум, снижая нагрузку на подготовку к аттестационным испытаниям и экономя ресурсы образовательной организации на проведение и организацию экзаменов.

В свою очередь профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина выражает опасения в связи с ограничением возможностей учащихся из-за сокращения сдаваемых предметов в случае, если они захотят продолжить обучение в 10-11 классах.

Изменения в ОГЭ 2026 году: что нового по предметам?

В 2026 году ФИПИ внес изменения в КИМ по четырем предметам: русскому языку, литературе, информатике и географии. По остальным дисциплинам все осталось как было, но везде уточнили соответствие заданий школьной программе.

Нововведения в ОГЭ по русскому языку (2026)

Главные изменения коснулись заданий 13.1-13.3, где нужно писать сочинение-рассуждение. Теперь все три задания приведены к единому формату — везде одинаковая формулировка в виде проблемного вопроса и единые критерии оценивания.

Что изменилось:

По критерию "Логичность речи" теперь можно допустить две логические ошибки и все равно получить балл. Раньше допускалась только одна ошибка. Убрали особый подход к работам объемом 100-139 слов. Ранее такие работы оценивались по сниженным критериям грамотности. С 2026 года ученик, не набравший минимум 70 слов в изложении и не менее 70 слов в сочинении, получает 0 баллов по всем критериям грамотности.

Максимальный балл за экзамен по русскому остался прежним — 37 баллов.

Важно! Для получения высокой оценки за экзамен по русскому языку необходимо тщательно следить за объемом работы: изложение должно содержать не менее 70 слов, сочинение — также не менее 70 слов. В противном случае работа не будет проверяться по критериям грамотности.

Изменения в ОГЭ по литературе и информатике (2026)

В экзамене по литературе серьезно изменили систему оценивания. При этом максимальный балл за всю работу вырос с 42 до 45.

Что изменилось:

За задания 1.1/1.2 теперь дают не 4, а 5 баллов максимум. В этих заданиях нужно привести тезис, текстовый пример и объяснить, как пример подтверждает мысль. За задание 4 ("Сопоставление произведений") можно получить не 8, а 7 максимальных баллов. За сочинение (задание 5) максимальный балл увеличен с 16 до 17. При этом произошло перераспределение баллов между критериями: по критерию К1 (соответствие сочинения теме и ее раскрытие) балл снижен с 3 до 2, но отдельно выведен новый критерий "Фактологическая точность сочинения", за который можно получить 2 балла. Это изменение подчеркивает важность точного знания текста литературных произведений, биографических данных писателей и литературоведческих терминов.

Инструкции ко всем заданиям дополнили пошаговыми указаниями, чтобы учащимся было понятно, что и где нужно указать.

Что касается информатики, задания не изменились. Корректировки коснулись форматов файлов — теперь работать нужно только на отечественном программном обеспечении.

Какие форматы использовать:

В задании 13.1 текстовый файл дают в формате .odt, ответ (презентацию) нужно сохранить в .odp. В задании 13.2 ответ принимают только в формате .odt (текстовый документ). Для задания 14 файл будет в формате .ods (электронная таблица). Задание 15 при отсутствии программы "Робот" предстоит работать в простом текстовом редакторе в формате .txt.

На экзамене будут компьютеры с LibreOffice или OpenOffice. Выпускникам стоит заранее потренироваться работать в этих программах, чтобы на экзамене не тратить время на изучение интерфейса.

В каких предметах ОГЭ останется без изменений в 2026 году?

Без изменений остались ОГЭ по математике, биологии, физики, химии, истории, обществознанию, иностранным языкам. Небольшая редактура произошла в КИМ-ах по географии и химии:

В географии изменили только порядок заданий. Бывшее 30 задание теперь будет 21. В задании 20 по химии уточнили формат ответа. Раньше можно было записывать как угодно, теперь ФИПИ четко указывает, как нужно оформлять уравнения и расчеты.

Во всех спецификациях КИМ добавили раздел, где показано, какая линия заданий какой теме школьной программы соответствует и в каком классе ее проходят. Это помогает лучше понимать логику экзамена.

Формат и длительность экзаменов по каждому предмету

Порядок проведения ОГЭ регламентируется приказом Министерства просвещения. Экзамены проводятся в специальных пунктах (ППЭ), которые организуются в образовательных организациях и оборудованы в соответствии с требованиями безопасности и контроля.

Продолжительность выполнения экзаменационных работ зависит от предмета и установлена нормативными документами. Экзамены по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени, а длятся от двух до четырех часов.

Сколько времени даётся на ОГЭ по русскому, математике, иностранному языку?

На выполнение заданий по русскому языку, математике и литературе у школьников будет 3 часа 55 минут. Экзамены по истории, обществознанию, физике и химии длятся 3 часа. На биологию, географию и информатику дается 2 часа 30 минут. Письменная часть экзамена по иностранному языку занимает 2 часа, а устная — 15 минут.

“ Формат зависит от предмета:

Русский язык — изложение + сочинение + тестовая часть.

Математика — задания с краткими и развернутыми ответами.

Обществознание, физика, химия, биология, география — тест + развернутые ответы.

Иностранный язык — письменная часть + устное собеседование”, — рассказала Ерошевская.

Устная часть ОГЭ по иностранному языку включает чтение текста вслух, диалог, монолог на одну из трех предложенных тем и беседу с экзаменатором. Время на выполнение — 15 минут, без учета времени на ожидание и подготовку.

Что можно брать с собой на экзамен?

На ОГЭ можно взять:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (обязательно);

черную гелевую или капиллярную ручку, простой карандаш, ручку для черновика (обязательно);

средства личной гигиены — антисептики, влажные салфетки;

воду в прозрачной бутылке без этикетки, небольшой перекус без резкого запаха и который не запачкает руки.

На некоторые экзамены можно взять с собой учебные материалы:

Русский язык — орфографический словарь (могут выдать с КИМ). Математика — линейка и справочные материалы с формулами (могут выдать вместе с заданиями). Химия — калькулятор, периодическая таблица Менделеева, таблица растворимости, ряд напряжений металлов, лабораторное оборудование. География — линейка, калькулятор и атласы для 7-9 классов. Биология — калькулятор и линейка.

Полный список разрешенных материалов есть в приказе Минпросвещения.

Минимальные баллы для аттестата в 2026 году

письму Рособрнадзора от 13 марта 2025 года, решение о минимальных баллах для положительной оценки на экзамене принимается на уровне субъектов России, однако ведомство дает свои рекомендации на этот счет. СогласноРособрнадзора от 13 марта 2025 года, решение о минимальных баллах для положительной оценки на экзамене принимается на уровне субъектов России, однако ведомство дает свои рекомендации на этот счет.

Предмет Минимальный балл Максимальный балл Русский язык 15 37 Математика 8 (из них минимум 2 за геометрию) 31 Физика 10 39 Обществознание 14 37 Литература 16 45 Химия 10 38 Информатика 5 21 География 12 31 Биология 13 47 История 11 37 Иностранный язык 29 68

Важно! По математике из 8 минимальных баллов хотя бы 2 должны быть за геометрию (задания 15-19, 23-25). Нельзя решить только алгебру и получить зачет.

Как баллы ОГЭ влияют на оценку в аттестате?

Полученная отметка влияет на возможность перейти в 10-й класс, поступить в колледж или техникум, а также на итоговую оценку за предмет, которая будет выставлена в аттестат.

В случае, если оценка за год по предмету отличается от отметки на экзамене, то в аттестат выставляется средний арифметический показатель с округлением в пользу учащегося.

Пример: за год по математике стоит "4", на ОГЭ получил 22 балла, что соответствует "5". Среднее арифметическое — 4,5. В аттестат ставят "5" (округляют в большую сторону). И наоборот — если за год "5", а на экзамене "4", в аттестат все равно идет "5".

Что будет, если не сдать ОГЭ? Пересдача и последствия

Как отмечает Ерошевская, в случае неудовлетворительной оценки по одному или двум предметам их можно будет пересдать в июне или в сентябре. Если ученик не набрал минимальный балл по трем и более экзаменам, то пересдача возможна только через год.

Некоторые правила пересдачи:

Пересдать можно максимум два предмета в резервные дни июня (29 июня — математика, 2 июля — русский, 3 и 6 июля — остальные). Если оба экзамена на пересдачу назначены на один день, один из них перенесут. В сентябре еще одна попытка для тех, кто не справился в июне или пропустил экзамены по уважительной причине с документами (медсправка). Если выпускник заболел прямо во время экзамена, необходимо как можно быстрее принести справку в школу — тогда появится возможность пересдать без ограничений по количеству.

Можно ли поступить в колледж без ОГЭ?

Поступить в колледж или техникум можно только при наличии аттестата, который выдается выпускнику после успешной сдачи ОГЭ. Ученики, которые не набрали нужного количества баллов, получают только справку о прохождении учебной программы. Этот документ не засчитывается при поступлении.

После окончания некоторых программ профессиональной подготовки возможно получение свидетельства о профессии рабочего даже без аттестата об основном общем образовании. Однако такие программы существенно ограничены по выбору специальностей, имеют более короткий срок обучения и не позволяют в дальнейшем продолжить обучение по программам среднего профессионального образования или в высших учебных заведениях без получения аттестата.

Поэтому для тех, кто не получил аттестат после первой попытки сдачи ОГЭ, оптимальным решением становится повторное прохождение государственной итоговой аттестации через год. За это время можно качественно подготовиться к экзаменам, устранить пробелы в знаниях и исправить ошибки предыдущей попытки.

Где и как узнать результаты ОГЭ 2026?

Результаты обычно публикуют в течение 10 рабочих дней после экзамена.

Узнать результаты можно в школе, на портале Госуслуг или через систему ФИС ОГЭ:

В школе — классный руководитель получает протоколы с результатами по классу и сообщает баллы. Госуслуги — если есть подтвержденная учетная запись, результаты появятся в личном кабинете в разделе "Образование" в день объявления. ФИС ОГЭ — официальная система, где публикуют результаты всех участников. Для входа нужны личные данные и код регистрации, который дают в школе при подаче заявления на ОГЭ.

Если участник не согласен с баллами, он может подать апелляцию в течение двух рабочих дней после объявления результатов. Апелляцию подают через школу в конфликтную комиссию региона.

Важно! По результатам апелляции баллы могут как вырасти, так и уменьшиться, если комиссия найдет ошибки в проверке. Апелляцию не принимают по вопросам содержания КИМ и нарушения правил самим участником.

Экспертные мнения и официальные источники

Алексей Мирошин, учитель математики и методист, преподаватель РЭУ имени Г.В.Плеханова: "От ОГЭ зависит дальнейшая образовательная траектория ребенка: колледж, 10-й класс или снова повторять программу 5-9 класса". Он также отмечает рост интереса к техническим специальностям у школьников.

Ксения Ерошевская, педагог с многолетним опытом подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, рекомендует не паниковать на экзамене и напоминает: "ОГЭ — всего лишь проверка знаний. Для уверенности нужно решать прошлые варианты и тренироваться в формате экзамена".

Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, высказывает опасения относительно возможных ограничений для учащихся: "Необходимо предусмотреть механизмы, позволяющие девятиклассникам вернуться в школу и сдать недостающие экзамены, если они захотят продолжить обучение в 10-11 классах". По ее мнению, оптимальным решением было бы сохранение возможности сдавать четыре экзамена для всех учащихся, но с учетом только двух профильных при поступлении в колледжи.

