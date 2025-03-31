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"Этот подонок им нужен": в Раде раскрыли задачу, поставленную Зеленскому - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008496955.html
"Этот подонок им нужен": в Раде раскрыли задачу, поставленную Зеленскому
"Этот подонок им нужен": в Раде раскрыли задачу, поставленную Зеленскому - РИА Новости, 31.03.2025
"Этот подонок им нужен": в Раде раскрыли задачу, поставленную Зеленскому
Европейские страны используют Украину в попытках истощить оборонный потенциал России, заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:05:00+03:00
2025-03-31T19:05:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Европейские страны используют Украину в попытках истощить оборонный потенциал России, заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram."Нет никакой борьбы за справедливый мир и сохранение Украины, а есть использование нашей страны в качестве тормозных колодок — истощить и остановить российский оборонный потенциал", — считает он.По словам политика, именно этим и объясняется тот факт, что ЕС не замечает тех преступлений, которые совершает киевский режим во главе с Владимиром Зеленским."Этот подонок им нужен, так как готов реализовывать задачу по стиранию Украины и украинцев в интересах безопасности Европы, которая ему за это платит", — объяснил он.В противном случае, отметил Дубинский, главу киевского режима уже давно бы обвинили в военных преступлениях, геноциде и массовых убийствах."Зеленский уничтожает все этнические группы на Украине в угоду зарубежным хозяевам — за деньги. Поэтому даже с Гитлером сравнивать его — ошибка. Эта гнида намного страшнее тем, что беспринципная. И никакого оправдания и снисхождения не заслуживает", — заключил он.Накануне британская газета Financial Times выпустила материал, в котором министры обороны Эстонии и Литвы выражали обеспокоенность в связи с возможным окончанием конфликта на Украине. По их словам, в таком случае Россия может якобы перераспределить силы и создать угрозу для их стран.Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам российского лидера, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250331/zapad-2008410449.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
"Этот подонок им нужен": в Раде раскрыли задачу, поставленную Зеленскому

Депутат Рады Дубинский: Зеленский намного страшнее Гитлера

© AP Photo / Stephanie LecocqВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Европейские страны используют Украину в попытках истощить оборонный потенциал России, заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram.
"Нет никакой борьбы за справедливый мир и сохранение Украины, а есть использование нашей страны в качестве тормозных колодок — истощить и остановить российский оборонный потенциал", — считает он.
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По словам политика, именно этим и объясняется тот факт, что ЕС не замечает тех преступлений, которые совершает киевский режим во главе с Владимиром Зеленским.
«
"Этот подонок им нужен, так как готов реализовывать задачу по стиранию Украины и украинцев в интересах безопасности Европы, которая ему за это платит", — объяснил он.
В противном случае, отметил Дубинский, главу киевского режима уже давно бы обвинили в военных преступлениях, геноциде и массовых убийствах.
"Зеленский уничтожает все этнические группы на Украине в угоду зарубежным хозяевам — за деньги. Поэтому даже с Гитлером сравнивать его — ошибка. Эта гнида намного страшнее тем, что беспринципная. И никакого оправдания и снисхождения не заслуживает", — заключил он.
Накануне британская газета Financial Times выпустила материал, в котором министры обороны Эстонии и Литвы выражали обеспокоенность в связи с возможным окончанием конфликта на Украине. По их словам, в таком случае Россия может якобы перераспределить силы и создать угрозу для их стран.
Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам российского лидера, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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