https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008294549.html

"Странные записи": в Раде раскрыли тайну видео Зеленского

"Странные записи": в Раде раскрыли тайну видео Зеленского - РИА Новости, 31.03.2025

"Странные записи": в Раде раскрыли тайну видео Зеленского

Белая стена в официальных видео Владимира Зеленского доказывает, что он записывает их из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”, такое предположение РИА Новости, 31.03.2025

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владимир зеленский

верховная рада украины

александр дубинский

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Белая стена в официальных видео Владимира Зеленского доказывает, что он записывает их из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”, такое предположение высказал с своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Такие странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. То есть, капается от переутомления и нервного истощения", — написал он.По словам парламентария, Владимир Зеленский проходит восстанавливающую терапию после передозировки и интоксикации “препаратами, стимулирующими центральную нервную систему”."Точно могу сказать, что пишет из больнички. Возможно, действительно, чистит кровь", — резюмировал Дубинский.Ранее Владимир Зеленский выпустил серию роликов, заставивших всерьез усомниться в его физическом и психическом здоровье. Пользователи Сети обратили внимание на бледный вид Зеленского, серый цвет лица, отсутствие внятного взгляда, проблемы с речью и одышкой. Фоном в роликах были белые стены.

https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html

https://ria.ru/20250330/zelenskiy-2008196005.html

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владимир зеленский, верховная рада украины, александр дубинский