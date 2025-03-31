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"Странные записи": в Раде раскрыли тайну видео Зеленского - РИА Новости, 31.03.2025
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00:30 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008294549.html
"Странные записи": в Раде раскрыли тайну видео Зеленского
"Странные записи": в Раде раскрыли тайну видео Зеленского - РИА Новости, 31.03.2025
"Странные записи": в Раде раскрыли тайну видео Зеленского
Белая стена в официальных видео Владимира Зеленского доказывает, что он записывает их из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”, такое предположение РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T00:30:00+03:00
2025-03-31T00:30:00+03:00
владимир зеленский
верховная рада украины
александр дубинский
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Белая стена в официальных видео Владимира Зеленского доказывает, что он записывает их из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”, такое предположение высказал с своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Такие странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. То есть, капается от переутомления и нервного истощения", — написал он.По словам парламентария, Владимир Зеленский проходит восстанавливающую терапию после передозировки и интоксикации “препаратами, стимулирующими центральную нервную систему”."Точно могу сказать, что пишет из больнички. Возможно, действительно, чистит кровь", — резюмировал Дубинский.Ранее Владимир Зеленский выпустил серию роликов, заставивших всерьез усомниться в его физическом и психическом здоровье. Пользователи Сети обратили внимание на бледный вид Зеленского, серый цвет лица, отсутствие внятного взгляда, проблемы с речью и одышкой. Фоном в роликах были белые стены.
https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html
https://ria.ru/20250330/zelenskiy-2008196005.html
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владимир зеленский, верховная рада украины, александр дубинский
Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский
"Странные записи": в Раде раскрыли тайну видео Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский записывает свои видео из больницы

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Белая стена в официальных видео Владимира Зеленского доказывает, что он записывает их из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”, такое предположение высказал с своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Такие странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. То есть, капается от переутомления и нервного истощения", — написал он.
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По словам парламентария, Владимир Зеленский проходит восстанавливающую терапию после передозировки и интоксикации “препаратами, стимулирующими центральную нервную систему”.
"Точно могу сказать, что пишет из больнички. Возможно, действительно, чистит кровь", — резюмировал Дубинский.
Ранее Владимир Зеленский выпустил серию роликов, заставивших всерьез усомниться в его физическом и психическом здоровье. Пользователи Сети обратили внимание на бледный вид Зеленского, серый цвет лица, отсутствие внятного взгляда, проблемы с речью и одышкой. Фоном в роликах были белые стены.
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Владимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАлександр Дубинский
 
 
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