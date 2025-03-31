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Суд арестовал бизнесмена, обвиняемого во взятке экс-замглавы Минцифры
Суд арестовал бизнесмена, обвиняемого во взятке экс-замглавы Минцифры - РИА Новости, 31.03.2025
Суд арестовал бизнесмена, обвиняемого во взятке экс-замглавы Минцифры
Хамовнический суд арестовал предпринимателя Александра Моносова, обвиняемого в даче взятки бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину, передает корреспондент РИА РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:26:00+03:00
2025-03-31T16:26:00+03:00
2025-03-31T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Хамовнический суд арестовал предпринимателя Александра Моносова, обвиняемого в даче взятки бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Судебное следствие по делу завершено, в понедельник суд должен был перейти к прениям сторон. Однако прокурор прервал запланированный ход процесса, попросив отправить Моносова, который сейчас находится под подпиской о невыезде, в СИЗО. По данным гособвинителя, суд разрешил обвиняемому на выходные выезжать в Санкт-Петербург, но тот злоупотребил этим правом и выезжал не только на выходные, а захватывал пятницу и понедельник. Прокурор опасается, что подсудимый может скрыться. В итоге суд согласился с ним и отправил Моносова под арест. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. По данным следствия, Паршин курировал работу Российского фонда развития информационных технологий. Он способствовал выделению грантов фирмам Моносова, которые специализировались на разработке IT-решений для госсектора. Взамен он получал 5-10% от этих грантов. Сумма взятки составила 3,7 миллиона рублей, отмечает следствие.
https://ria.ru/20250331/eks-zamministra-2008414226.html
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происшествия, санкт-петербург, максим паршин, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Максим Паршин, Россия
Суд арестовал бизнесмена, обвиняемого во взятке экс-замглавы Минцифры
Суд арестовал бизнесмена Моносова, обвиняемого в даче взятки Паршину