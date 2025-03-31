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Эксперт объяснил, что требуется для развития винного туризма в России - РИА Новости, 31.03.2025
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Туризм
 
04:22 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/vino-2008304859.html
Эксперт объяснил, что требуется для развития винного туризма в России
Эксперт объяснил, что требуется для развития винного туризма в России - РИА Новости, 31.03.2025
Эксперт объяснил, что требуется для развития винного туризма в России
Развитие винного туризма в России требует транспортной доступности, пока это направление сложно развивать для китайских туристов из-за закрытых аэропортов на... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T04:22:00+03:00
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Развитие винного туризма в России требует транспортной доступности, пока это направление сложно развивать для китайских туристов из-за закрытых аэропортов на юге страны, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров. "Мы в ассоциации очень хотим перехватить эту "пальму" у Москвы и Санкт-Петербурга, я имею в виду в отношении китайского туриста, за последние два-три года энотуризм (винный туризм – ред.) в России очень сильно развился, у нас есть такие винодельни, которые невозможно увидеть (больше нигде - ред.) в мире", - заявил Майоров на вопрос о том, популярен ли российский винный туризм у китайских гостей. Он добавил, что это уже стало самостоятельной, отдельной точкой продажи вина, отдельным видом дохода у виноделен. "Но мы еще пока не успели сделать так, чтобы этот винный туризм был подготовлен и для китайского туриста, то есть, конечно, в первую очередь, это транспортная доступность, мы понимаем, что все винодельни находятся на юге, для этого нам объективно нужны открытые аэропорты, и как только это произойдет, мы будем готовы", - пояснил он. По его словам, ассоциация подготовила сайт, перевела его на китайский язык, чтобы гостям было легче ориентироваться, он содержит необходимую для энотуризма информацию. "Там все о наших винодельнях, о точках, куда можно поехать, как провести тур - там все это есть, а вот уже для больших цифр, конечно, потребуется транспорт", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250331/ekspert-2008303979.html
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Эксперт объяснил, что требуется для развития винного туризма в России

Павел Майоров: развитие винного туризма требует транспортной доступности

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФирменный магазин винодельческого хозяйства
Фирменный магазин винодельческого хозяйства - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фирменный магазин винодельческого хозяйства. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Развитие винного туризма в России требует транспортной доступности, пока это направление сложно развивать для китайских туристов из-за закрытых аэропортов на юге страны, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров.
"Мы в ассоциации очень хотим перехватить эту "пальму" у Москвы и Санкт-Петербурга, я имею в виду в отношении китайского туриста, за последние два-три года энотуризм (винный туризм – ред.) в России очень сильно развился, у нас есть такие винодельни, которые невозможно увидеть (больше нигде - ред.) в мире", - заявил Майоров на вопрос о том, популярен ли российский винный туризм у китайских гостей.
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Он добавил, что это уже стало самостоятельной, отдельной точкой продажи вина, отдельным видом дохода у виноделен.
"Но мы еще пока не успели сделать так, чтобы этот винный туризм был подготовлен и для китайского туриста, то есть, конечно, в первую очередь, это транспортная доступность, мы понимаем, что все винодельни находятся на юге, для этого нам объективно нужны открытые аэропорты, и как только это произойдет, мы будем готовы", - пояснил он.
По его словам, ассоциация подготовила сайт, перевела его на китайский язык, чтобы гостям было легче ориентироваться, он содержит необходимую для энотуризма информацию.
"Там все о наших винодельнях, о точках, куда можно поехать, как провести тур - там все это есть, а вот уже для больших цифр, конечно, потребуется транспорт", - заключил собеседник агентства.
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