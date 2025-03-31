Рейтинг@Mail.ru
Правительство не поддержало проект о полном запрете вейпов - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 31.03.2025 (обновлено: 13:50 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/veyp-2008382830.html
Правительство не поддержало проект о полном запрете вейпов
Правительство не поддержало проект о полном запрете вейпов - РИА Новости, 31.03.2025
Правительство не поддержало проект о полном запрете вейпов
Правительство не поддержало внесенный КПРФ законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них, следует из отзыва, копия которого есть в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:16:00+03:00
2025-03-31T13:50:00+03:00
кпрф
россия
правительство рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007458631_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_a9b30a7d7e2d69481a881329030a7f85.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Правительство не поддержало внесенный КПРФ законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них, следует из отзыва, копия которого есть в распоряжении РИА Новости."Вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством Российской Федерации. &lt;…&gt; Замечания, изложенные в указанном заключении, сохраняют актуальность и в отношении представленного законопроекта, в связи с чем позиция правительства Российской Федерации не изменилась", — говорится в документе.Депутаты от КПРФ внесли законопроект в Госдуму в конце декабря. Они предлагали установить запрет оптовой и розничной торговли никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.К полному запрету вейпов призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В середине января он провел в Telegram-канале опрос по этому поводу. Всего проголосовали 265,5 тысячи человек, из них 74 процента согласились с тем, что такой запрет нужен.В начале февраля президент Владимир Путин подписал закон об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, гражданам грозят штрафы от 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам — от 500 до 700 тысяч, а юридическим лицам — от полутора до двух миллионов.
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006091423.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007458631_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_837e66c96bb6a3529661135770346320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кпрф, россия, правительство рф, общество
КПРФ, Россия, Правительство РФ, Общество
Правительство не поддержало проект о полном запрете вейпов

Правительство не поддержало проект КПРФ о полном запрете продажи вейпов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Правительство не поддержало внесенный КПРФ законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них, следует из отзыва, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством Российской Федерации. <…> Замечания, изложенные в указанном заключении, сохраняют актуальность и в отношении представленного законопроекта, в связи с чем позиция правительства Российской Федерации не изменилась", — говорится в документе.
Опрос
Вы поддерживаете запрет вейпов?
Проголосовали:36283
28 января 2023, 08:37
Депутаты от КПРФ внесли законопроект в Госдуму в конце декабря. Они предлагали установить запрет оптовой и розничной торговли никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.
К полному запрету вейпов призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В середине января он провел в Telegram-канале опрос по этому поводу. Всего проголосовали 265,5 тысячи человек, из них 74 процента согласились с тем, что такой запрет нужен.
В начале февраля президент Владимир Путин подписал закон об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, гражданам грозят штрафы от 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам — от 500 до 700 тысяч, а юридическим лицам — от полутора до двух миллионов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Госдуме предложили ограничить информацию об изготовлении вейпов
20 марта, 01:48
 
КПРФРоссияПравительство РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала