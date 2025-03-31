Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной
Дипломаты передали ветерану ВОВ Ибраеву в Туркменабаде поздравления от Путина
© Фото : Посольство России в ТуркменистанеРоссийские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной войны Лукмана Ибраева
Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной войны Лукмана Ибраева
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 31 мар – РИА Новости. Российские дипломаты в Туркмении навестили проживающего в городе Туркменабад ветерана Великой Отечественной войны Лукмана Ибраева и передали ему поздравления от президента России Владимира Путина с 95-летием, сообщила в понедельник пресс-служба дипмиссии РФ в Ашхабаде.
«
"Проживающий в городе Туркменабаде ветеран Великой Отечественной войны Ибраев Лукман Усманович отпраздновал свой 95-летний юбилей. По этому случаю ему в торжественной обстановке были вручены поздравления президента Российской Федерации В.В. Путина и посла И.К. Волынкина… Коллектив посольства сердечно поздравляет Лукмана Усмановича с прошедшим юбилеем и желает крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемых жизненных сил", – говорится в сообщении.
Лукман Ибраев родился в 1930 году в Башкирии. В годы войны, будучи курсантом военизированного училища, вместе со сверстниками помогал фронту, заправляя мелкокалиберные пулеметные ленты.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Ветеранам в Абхазии вручили медали к 80-летию Победы
27 февраля, 17:44