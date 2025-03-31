Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:40 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/veteran-2008451129.html
Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной
Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной - РИА Новости, 31.03.2025
Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной
Российские дипломаты в Туркмении навестили проживающего в городе Туркменабад ветерана Великой Отечественной войны Лукмана Ибраева и передали ему поздравления от РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:40:00+03:00
2025-03-31T16:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
туркмения
ашхабад
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008444845_7:0:1275:713_1920x0_80_0_0_1d5c4f678311a66c7db7fd19b99cbe81.jpg
АШХАБАД, 31 мар – РИА Новости. Российские дипломаты в Туркмении навестили проживающего в городе Туркменабад ветерана Великой Отечественной войны Лукмана Ибраева и передали ему поздравления от президента России Владимира Путина с 95-летием, сообщила в понедельник пресс-служба дипмиссии РФ в Ашхабаде. "Проживающий в городе Туркменабаде ветеран Великой Отечественной войны Ибраев Лукман Усманович отпраздновал свой 95-летний юбилей. По этому случаю ему в торжественной обстановке были вручены поздравления президента Российской Федерации В.В. Путина и посла И.К. Волынкина… Коллектив посольства сердечно поздравляет Лукмана Усмановича с прошедшим юбилеем и желает крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемых жизненных сил", – говорится в сообщении. Лукман Ибраев родился в 1930 году в Башкирии. В годы войны, будучи курсантом военизированного училища, вместе со сверстниками помогал фронту, заправляя мелкокалиберные пулеметные ленты. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2002010886.html
россия
туркмения
ашхабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008444845_165:0:1116:713_1920x0_80_0_0_2f8de2cc0af88047c1aa99b6aab44462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, туркмения, ашхабад, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Туркмения, Ашхабад, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире
Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной

Дипломаты передали ветерану ВОВ Ибраеву в Туркменабаде поздравления от Путина

© Фото : Посольство России в ТуркменистанеРоссийские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной войны Лукмана Ибраева
Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной войны Лукмана Ибраева - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Посольство России в Туркменистане
Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной войны Лукмана Ибраева
Читать ria.ru в
Дзен
АШХАБАД, 31 мар – РИА Новости. Российские дипломаты в Туркмении навестили проживающего в городе Туркменабад ветерана Великой Отечественной войны Лукмана Ибраева и передали ему поздравления от президента России Владимира Путина с 95-летием, сообщила в понедельник пресс-служба дипмиссии РФ в Ашхабаде.
«
"Проживающий в городе Туркменабаде ветеран Великой Отечественной войны Ибраев Лукман Усманович отпраздновал свой 95-летний юбилей. По этому случаю ему в торжественной обстановке были вручены поздравления президента Российской Федерации В.В. Путина и посла И.К. Волынкина… Коллектив посольства сердечно поздравляет Лукмана Усмановича с прошедшим юбилеем и желает крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемых жизненных сил", – говорится в сообщении.
Лукман Ибраев родился в 1930 году в Башкирии. В годы войны, будучи курсантом военизированного училища, вместе со сверстниками помогал фронту, заправляя мелкокалиберные пулеметные ленты.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Российские дипломаты вручили проживающим в Абхазии ветеранам медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Ветеранам в Абхазии вручили медали к 80-летию Победы
27 февраля, 17:44
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТуркменияАшхабадВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала