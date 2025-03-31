https://ria.ru/20250331/veteran-2008451129.html

Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной

Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной - РИА Новости, 31.03.2025

Российские дипломаты в Туркмении навестили ветерана Великой Отечественной

Российские дипломаты в Туркмении навестили проживающего в городе Туркменабад ветерана Великой Отечественной войны Лукмана Ибраева и передали ему поздравления от РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:40:00+03:00

2025-03-31T16:40:00+03:00

2025-03-31T16:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

туркмения

ашхабад

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008444845_7:0:1275:713_1920x0_80_0_0_1d5c4f678311a66c7db7fd19b99cbe81.jpg

АШХАБАД, 31 мар – РИА Новости. Российские дипломаты в Туркмении навестили проживающего в городе Туркменабад ветерана Великой Отечественной войны Лукмана Ибраева и передали ему поздравления от президента России Владимира Путина с 95-летием, сообщила в понедельник пресс-служба дипмиссии РФ в Ашхабаде. "Проживающий в городе Туркменабаде ветеран Великой Отечественной войны Ибраев Лукман Усманович отпраздновал свой 95-летний юбилей. По этому случаю ему в торжественной обстановке были вручены поздравления президента Российской Федерации В.В. Путина и посла И.К. Волынкина… Коллектив посольства сердечно поздравляет Лукмана Усмановича с прошедшим юбилеем и желает крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемых жизненных сил", – говорится в сообщении. Лукман Ибраев родился в 1930 году в Башкирии. В годы войны, будучи курсантом военизированного училища, вместе со сверстниками помогал фронту, заправляя мелкокалиберные пулеметные ленты. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2002010886.html

россия

туркмения

ашхабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, туркмения, ашхабад, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), в мире