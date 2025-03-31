В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Одесской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Днепропетровской области звучит около получаса. В Черкасской, Полтавской и Николаевской областях тревогу объявили в 21.07. В 21.11 тревога расширилась на Одесскую, Харьковскую и Кировоградскую области. На Сумскую область тревога распространилась в 21.24.
Кроме того, тревога звучит на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18