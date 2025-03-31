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Источник: встреча по черноморской инициативе может пройти в Турции - РИА Новости, 31.03.2025
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05:28 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/turtsiya-2008308471.html
Источник: встреча по черноморской инициативе может пройти в Турции
Источник: встреча по черноморской инициативе может пройти в Турции - РИА Новости, 31.03.2025
Источник: встреча по черноморской инициативе может пройти в Турции
Встреча по черноморской инициативе может на определенном этапе пройти в Турции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:28:00+03:00
2025-03-31T05:28:00+03:00
турция
россия
анкара (провинция)
владимир путин
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
россельхозбанк
оон
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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Встреча по черноморской инициативе может на определенном этапе пройти в Турции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. "Вы знаете, в ходе телефонных переговоров на прошлой неделе лидеры двух стран (Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин – ред.) затронули и черноморскую инициативу. На определенном этапе, при согласии сторон, переговоры могут пройти и в Турции, такая готовность у Анкары имеется. Но пока нет какой-либо конкретной информации в этом направлении", - заявил собеседник агентства. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
https://ria.ru/20250327/banki-2007605489.html
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турция, россия, анкара (провинция), владимир путин, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, россельхозбанк, оон, swift
Турция, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Россельхозбанк, ООН, SWIFT
Источник: встреча по черноморской инициативе может пройти в Турции

Встреча по черноморской инициативе может на определенном этапе пройти в Турции

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Встреча по черноморской инициативе может на определенном этапе пройти в Турции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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"Вы знаете, в ходе телефонных переговоров на прошлой неделе лидеры двух стран (Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин – ред.) затронули и черноморскую инициативу. На определенном этапе, при согласии сторон, переговоры могут пройти и в Турции, такая готовность у Анкары имеется. Но пока нет какой-либо конкретной информации в этом направлении", - заявил собеседник агентства.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Источник: Турция готова внести вклад в переговоры по Черному морю
25 марта, 16:30
 
ТурцияРоссияАнкара (провинция)Владимир ПутинДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганРоссельхозбанкООНSWIFT
 
 
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