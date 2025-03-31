https://ria.ru/20250331/turtsija-2008314718.html

Источник рассказал о контактах Турции с США по Украине

Источник рассказал о контактах Турции с США по Украине - РИА Новости, 31.03.2025

Источник рассказал о контактах Турции с США по Украине

Анкара в контактах с Вашингтоном получила позитивные сигналы о прекращении конфликта на Украине, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:12:00+03:00

2025-03-31T08:12:00+03:00

2025-03-31T10:36:00+03:00

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АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Анкара в контактах с Вашингтоном получила позитивные сигналы о прекращении конфликта на Украине, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице."Есть позитивные сигналы в контактах с американскими коллегами. Как неоднократно заявлял господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ред.), в мирном процессе не будет проигравшей стороны. Мы ожидаем, что весь этот процесс приведет к конкретным результатам, к прекращению конфликта", — сказал собеседник агентства.По его словам, Турция также рассчитывает на устранение препятствий по переподключению Россельхозбанка к SWIFT для реализации черноморской инициативы.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня. В пятницу в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250331/problemy-2008303625.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008233979.html

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html

https://ria.ru/20250328/ukraina-2007849576.html

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