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Источник рассказал о контактах Турции с США по Украине - РИА Новости, 31.03.2025
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08:12 31.03.2025 (обновлено: 10:36 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/turtsija-2008314718.html
Источник рассказал о контактах Турции с США по Украине
Источник рассказал о контактах Турции с США по Украине - РИА Новости, 31.03.2025
Источник рассказал о контактах Турции с США по Украине
Анкара в контактах с Вашингтоном получила позитивные сигналы о прекращении конфликта на Украине, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:12:00+03:00
2025-03-31T10:36:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
вооруженные силы украины
swift
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АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Анкара в контактах с Вашингтоном получила позитивные сигналы о прекращении конфликта на Украине, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице."Есть позитивные сигналы в контактах с американскими коллегами. Как неоднократно заявлял господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ред.), в мирном процессе не будет проигравшей стороны. Мы ожидаем, что весь этот процесс приведет к конкретным результатам, к прекращению конфликта", — сказал собеседник агентства.По его словам, Турция также рассчитывает на устранение препятствий по переподключению Россельхозбанка к SWIFT для реализации черноморской инициативы.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня. В пятницу в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250331/problemy-2008303625.html
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в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, вооруженные силы украины, swift, россельхозбанк, турция
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, SWIFT, Россельхозбанк, Турция
Источник рассказал о контактах Турции с США по Украине

Турция ожидает конкретных результатов от позитивных сигналов США по Украине

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Анкара в контактах с Вашингтоном получила позитивные сигналы о прекращении конфликта на Украине, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Есть позитивные сигналы в контактах с американскими коллегами. Как неоднократно заявлял господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ред.), в мирном процессе не будет проигравшей стороны. Мы ожидаем, что весь этот процесс приведет к конкретным результатам, к прекращению конфликта", — сказал собеседник агентства.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами за отказ от сделки
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По его словам, Турция также рассчитывает на устранение препятствий по переподключению Россельхозбанка к SWIFT для реализации черноморской инициативы.

Черноморская инициатива подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.

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Переговоры о прекращении огня на Украине

Восемнадцатого марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
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Путин все еще пытается спасти Украину
29 марта, 08:00
Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.
В пятницу в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
Южное побережье Керченского полуострова - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Киев отказался соблюдать соглашение о перемирии в отношении боевых кораблей
28 марта, 05:57
 
В миреУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныSWIFTРоссельхозбанкТурция
 
 
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