Источник рассказал о контактах Турции с США по Украине
Турция ожидает конкретных результатов от позитивных сигналов США по Украине
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Анкара в контактах с Вашингтоном получила позитивные сигналы о прекращении конфликта на Украине, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Есть позитивные сигналы в контактах с американскими коллегами. Как неоднократно заявлял господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ред.), в мирном процессе не будет проигравшей стороны. Мы ожидаем, что весь этот процесс приведет к конкретным результатам, к прекращению конфликта", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Турция также рассчитывает на устранение препятствий по переподключению Россельхозбанка к SWIFT для реализации черноморской инициативы.
Черноморская инициатива подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Переговоры о прекращении огня на Украине
Восемнадцатого марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Путин все еще пытается спасти Украину
29 марта, 08:00
Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.
В пятницу в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.