https://ria.ru/20250331/trevoga-2008298394.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.03.2025
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Житомирской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T01:26:00+03:00
2025-03-31T01:26:00+03:00
2025-03-31T01:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Житомирской области была объявлена в 23.15 мск 30 марта, в Винницкой – в 00.56 31 марта. Тревога продолжает звучать в Киеве, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Винницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Житомирской и Винницкой областях власти объявили воздушную тревогу