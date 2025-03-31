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Трамп сильно раздражен действиями Зеленского, заявил Пушков - РИА Новости, 31.03.2025
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10:15 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/tramp-2008336414.html
Трамп сильно раздражен действиями Зеленского, заявил Пушков
Трамп сильно раздражен действиями Зеленского, заявил Пушков - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп сильно раздражен действиями Зеленского, заявил Пушков
Президент США Дональд Трамп сильно раздражен поведением и действиями Владимира Зеленского, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:15:00+03:00
2025-03-31T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сильно раздражен поведением и действиями Владимира Зеленского, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Трамп обещал Зеленскому "проблемы, большие, большие проблемы", если он попытается отказаться от сделки по редкоземам или изменить ее в свою пользу. "Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен был стать членом НАТО и он это понимает", - заявил Трамп. Тон президента США также не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Украинские СМИ в минувшую пятницу сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250331/problemy-2008303625.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, алексей пушков, нато, евросоюз, spectator
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Пушков, НАТО, Евросоюз, Spectator
Трамп сильно раздражен действиями Зеленского, заявил Пушков

Пушков: Трамп сильно раздражен действиями и маневрами Зеленского

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сильно раздражен поведением и действиями Владимира Зеленского, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Трамп обещал Зеленскому "проблемы, большие, большие проблемы", если он попытается отказаться от сделки по редкоземам или изменить ее в свою пользу. "Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен был стать членом НАТО и он это понимает", - заявил Трамп. Тон президента США также не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами за отказ от сделки
03:56
Украинские СМИ в минувшую пятницу сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Союзник последней надежды": Зеленский заслужил красную карточку от Трампа
08:00
 
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