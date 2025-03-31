https://ria.ru/20250331/tatarstan-2008474737.html

Более 1,6 тысячи человек подали заявки в кадровую программу в Татарстане

Более 1,6 тысячи человек подали заявки в кадровую программу в Татарстане - РИА Новости, 31.03.2025

Более 1,6 тысячи человек подали заявки в кадровую программу в Татарстане

Более 1,6 тысячи человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", заявочная компания завершена, сообщают организаторы... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:56:00+03:00

2025-03-31T17:56:00+03:00

2025-03-31T17:57:00+03:00

республика татарстан

общество

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рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

сво

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КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", заявочная компания завершена, сообщают организаторы проекта. Республиканская кадровая программа для участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана", которая является аналогом федеральной программы "Время героев", стартовала в Татарстане 18 февраля, заявки принимались до 30 марта. Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах. "Всего подано более 1,6 тысячи заявок. Документы подавали в том числе кандидаты из других регионов - 104 заявителя из 33 регионов России, которые планируют связать свое будущее с Республикой Татарстан", - говорится в сообщении. Руководитель администрации главы Татарстана, председатель Общественного совета программы "Батырлар. Герои Татарстана" Асгат Сафаров отметил высокий интерес к участию в ней среди ветеранов и действующих участников специальной военной операции. Кроме военнослужащих Вооруженных сил РФ заявки направили сотрудники министерства внутренних дел, ФСИН России, МЧС России и Росгвардии. Среди подавших заявки 79 человек удостоены высоких государственных наград за выполнение боевых заданий в зоне СВО. Второй этап программы пройдет со 2 по 5 апреля в форме онлайн-тестирования, будет дана оценка управленческому потенциалу кандидатов. Для успешно прошедших тестирование следующим этапом станет собеседование. Кандидаты, которые продемонстрирует наиболее высокие результаты, пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки. Кроме того, за участниками планируется закрепление персональных наставников, в том числе из числа руководителей органов власти Татарстана. Обучение будет состоять из четырех модулей, охватывающих темы государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий. Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что уникальный опыт, навыки и знания участников СВО, которые самоотверженно защищают безопасность Отечества, должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач.

https://ria.ru/20250303/putin-2002750295.html

https://ria.ru/20241016/tatarstan-1978399150.html

https://ria.ru/20250327/kadry-2007615463.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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общество, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), сво