Рейтинг@Mail.ru
Более 1,6 тысячи человек подали заявки в кадровую программу в Татарстане - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
17:56 31.03.2025 (обновлено: 17:57 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/tatarstan-2008474737.html
Более 1,6 тысячи человек подали заявки в кадровую программу в Татарстане
Более 1,6 тысячи человек подали заявки в кадровую программу в Татарстане - РИА Новости, 31.03.2025
Более 1,6 тысячи человек подали заявки в кадровую программу в Татарстане
Более 1,6 тысячи человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", заявочная компания завершена, сообщают организаторы... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:56:00+03:00
2025-03-31T17:57:00+03:00
республика татарстан
общество
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781053_0:168:3129:1928_1920x0_80_0_0_484dd5b3bcf4a3a9028884835c6b4e91.jpg
КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", заявочная компания завершена, сообщают организаторы проекта. Республиканская кадровая программа для участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана", которая является аналогом федеральной программы "Время героев", стартовала в Татарстане 18 февраля, заявки принимались до 30 марта. Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах. "Всего подано более 1,6 тысячи заявок. Документы подавали в том числе кандидаты из других регионов - 104 заявителя из 33 регионов России, которые планируют связать свое будущее с Республикой Татарстан", - говорится в сообщении. Руководитель администрации главы Татарстана, председатель Общественного совета программы "Батырлар. Герои Татарстана" Асгат Сафаров отметил высокий интерес к участию в ней среди ветеранов и действующих участников специальной военной операции. Кроме военнослужащих Вооруженных сил РФ заявки направили сотрудники министерства внутренних дел, ФСИН России, МЧС России и Росгвардии. Среди подавших заявки 79 человек удостоены высоких государственных наград за выполнение боевых заданий в зоне СВО. Второй этап программы пройдет со 2 по 5 апреля в форме онлайн-тестирования, будет дана оценка управленческому потенциалу кандидатов. Для успешно прошедших тестирование следующим этапом станет собеседование. Кандидаты, которые продемонстрирует наиболее высокие результаты, пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки. Кроме того, за участниками планируется закрепление персональных наставников, в том числе из числа руководителей органов власти Татарстана. Обучение будет состоять из четырех модулей, охватывающих темы государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий. Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что уникальный опыт, навыки и знания участников СВО, которые самоотверженно защищают безопасность Отечества, должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач.
https://ria.ru/20250303/putin-2002750295.html
https://ria.ru/20241016/tatarstan-1978399150.html
https://ria.ru/20250327/kadry-2007615463.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781053_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_9e88f466cbb4b5f92613d26e6d87a5f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), сво
Республика Татарстан, Общество, Россия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), СВО
Более 1,6 тысячи человек подали заявки в кадровую программу в Татарстане

В программу "Батырлар. Герои Татарстана" подали заявки более 1,6 тысячи человек

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", заявочная компания завершена, сообщают организаторы проекта.
Республиканская кадровая программа для участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана", которая является аналогом федеральной программы "Время героев", стартовала в Татарстане 18 февраля, заявки принимались до 30 марта. Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах.
Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Путин отметил мужество жителей Татарстана, воюющих в зоне СВО
3 марта, 13:53
"Всего подано более 1,6 тысячи заявок. Документы подавали в том числе кандидаты из других регионов - 104 заявителя из 33 регионов России, которые планируют связать свое будущее с Республикой Татарстан", - говорится в сообщении.
Руководитель администрации главы Татарстана, председатель Общественного совета программы "Батырлар. Герои Татарстана" Асгат Сафаров отметил высокий интерес к участию в ней среди ветеранов и действующих участников специальной военной операции.
Кроме военнослужащих Вооруженных сил РФ заявки направили сотрудники министерства внутренних дел, ФСИН России, МЧС России и Росгвардии. Среди подавших заявки 79 человек удостоены высоких государственных наград за выполнение боевых заданий в зоне СВО.
Второй этап программы пройдет со 2 по 5 апреля в форме онлайн-тестирования, будет дана оценка управленческому потенциалу кандидатов. Для успешно прошедших тестирование следующим этапом станет собеседование.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Ассоциация ветеранов СВО создана в Татарстане
16 октября 2024, 19:34
Кандидаты, которые продемонстрирует наиболее высокие результаты, пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки.
Кроме того, за участниками планируется закрепление персональных наставников, в том числе из числа руководителей органов власти Татарстана. Обучение будет состоять из четырех модулей, охватывающих темы государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий.
Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что уникальный опыт, навыки и знания участников СВО, которые самоотверженно защищают безопасность Отечества, должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Татарстане обновят около 50 центров занятости по нацпроекту "Кадры"
27 марта, 09:15
 
Республика ТатарстанОбществоРоссияРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)СВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала