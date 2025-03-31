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"Красное Сормово". От грузовых буксиров до изящных дворцов на воде

"Красное Сормово". От грузовых буксиров до изящных дворцов на воде - РИА Новости, 01.04.2025

"Красное Сормово". От грузовых буксиров до изящных дворцов на воде

Какую только продукцию ни выпускал легендарный завод "Красное Сормово": танкеры, сухогрузы, подводные лодки. В годы Великой Отечественной войны предприятие производило танки Т-34. Свою историю завод начал со строительства пароходов, быстро став рекордсменом в пароходостроении и сделав Нижегородскую землю центром речного судостроения России.

2025-03-31T15:33:00+03:00

2025-03-31T15:33:00+03:00

2025-04-01T12:23:00+03:00

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россия

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Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве В 1815 году в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый пароход в России. Военные встретили чудо-судно с недоверием, простой народ был в ужасе. Коммерсанты, сразу разглядев огромный потенциал новинки, бросились основывать пароходства. По всей стране, стремясь обеспечить спрос, создавали новые заводы и верфи. Пароходы изменили все. audio/mpeg

Генеральный спонсор проекта — Банк ВТБ.В XIX веке в Российской империи быстро осваивались новые технологии: запускались новые предприятия, строились железные дороги и паровозы, стремительно развивалось судостроение. Пароходы строили в Санкт-Петербурге, под Архангельском, в Нижегородской губернии. Лидером в пароходостроении стал Сормовский завод, позже переименованный в "Красное Сормово". О самых известных пароходах легендарного нижегородского предприятия и о развитии пароходства на Волге мы поговорили с заместителем директора Музея истории завода "Красное Сормово" Маргаритой Финюковой.— Маргарита Геннадьевна, когда на Волге появились первые пароходы?— В 1817 году. Они заменяли крайне тяжелый труд бурлаков, наемных рабочих. О появлении первых судов на паровой тяге писал историк Иван Шубин в книге "Волга и Волжское судоходство". В ней сказано, что в 1846 году на работу вышел заказанный за границей пароход "Волга" пароходного общества "По Волге". Шубин писал, что это было довольно несуразное судно с железным корпусом, с громоздкой уродливой машиной мощностью в 250 лошадиных сил. Оно работало с таким сильным шумом, что его было слышно за несколько верст. Скорость хода "Волги" с полным грузом была против течения от 4 до 5 верст в час. Несмотря на свою некрасивую внешность, пароход в первый же рейс взял на буксир в Самаре две баржи с грузом пшеницы в 150 000 пудов и через 13 дней доставил их в Рыбинск.— Как первые пароходы были встречены в России и на Волге?— В коммерческих кругах интерес к пароходам рос стремительно, в то время как среди простых людей отношение к ним было недоброжелательным. Пароходство у наемных рабочих отбило заработок. По началу народ смотрел на пароходы, как на олицетворение нечистой силы. Люди сочиняли рассказы об "удивительной посудине с печкой, двигающейся при помощи черта, который сидит внутри посудины и вертит большими, страшными по виду колесами". Однако настроение масс со временем начало несколько меняться. Люди приезжали посмотреть на первый пароход из деревень и городов за десятки и сотни верст.— В 1849 году на Волге был основан Сормовский завод. Как было устроено производство?— Он находился на правом берегу Волги, в деревне Сормове и принадлежал компании "Нижегородской машинной фабрики". Этот завод был единственным на Волге, где пароходы строили русские мастера. Вмешательства иностранцев не было. Железо сюда поступало с Урала, с Демидовских заводов; дерево — из Костромской губернии; снасти – с фабрик в Нижнем Новгороде и Муроме. Все поделки, начиная от гайки до последнего изящного предмета, создавались на самой фабрике.Корпуса первых пароходов изготовлялись из дерева, а все металлические части, паровые котлы и механизмы, включая паровые машины, изготовлялись собственными силами на заводе. С 1850 года на заводе началось строительство буксирных пароходов, через год изготовление пароходных корпусов из железа. Спустя 6 лет до 45 процентов всех отечественных пароходов Волжско-Камского бассейна составляли суда Сормовского производства.О том, что изменило появление первых пароходов в Российской империи, вы можете узнать в эпизоде подкаста:— Какими были первые пароходы Сормовского завода?— В первые годы своего существования Сормовский завод строил особые суда, которые на сегодняшний день могут показаться диковинными механизмами из позапрошлого века. Одним из первых паровых судов, который построили на Сормовском заводе был кабестан "Астрахань". Кабестан был весьма необычным историческим типом речного транспорта середины XIX века. Такие суда были переходной стадией парового судоходства. Они предназначались для перемещения вверх по течению несамоходных грузовых барж, развивали огромные по тем временам тяговые усилия и на первых порах составили серьезную конкуренцию буксирным пароходам. Кабестан пароход в 60 лошадиных сил мог вести за собой почти 10 000 тонн груза, тогда как буксир, даже самый мощный, при своих 460 лошадиных силах только 4 тысячи тонн. Всего на заводе было построено восемь таких кабестанов и пароходов-забежек, которые помогали кабестанам буксировать грузовые судна. Некоторые кабестаны работали на Волге и Каме до конца 1880-х годов, пока их окончательно не вытеснили паровые буксиры.— Какие пароходы строили начиная со второй половины XIX века?— Во второй половине 1860-х годов на Сормовском заводе строили в основном паровые туера, цепные пароходы. Это особый вид речного судна, буксир. Он движется, цепляясь за цепь, проложенную по дну реки. Цепь проходит по палубе судна через зубчатые барабаны, которые вращаются и тянут судно вдоль цепи. Туера прежде всего использовались на участках рек с очень сильным течением, которое было непреодолимо для судов с гребные винтом или гребные колесами. Они ходили по рекам Шексна, Свирь и в верховьях Волги. Туер брал на прицеп 15-20 буксируемых судов и, опираясь на цепь, цепляясь за нее, проходил опасный участок. Туер мог развивать скорость до 7 километров в час. В XIX веке на Волге и Шексне работало 14 таких пароходов. Для перемещения туеров по дну Волги от Рыбинска до Твери была проложена цепь длиною почти в 400 километров. На Сормовском заводе с 1861 по 1865 год было построено 8 таких пароходов. На сегодняшний день о туерном пароходствена Волге и Шексне напоминает лишь цепь на набережной в Угличе.— Какие пароходы Сормовского завода самые известные, чем гордится завод?— В конце 1860-х годов перед инженерами завода встала задача: нужно было срочно усовершенствовать паровой транспорт. Специалисты задались целью сконструировать такой тип речного парового судна, в котором сочетались бы многие полезные качества. Среди них: высокая прочность, наибольшая грузоподъемность, повышенная скорость, экономичность и комфортабельность для пассажиров. В 1871 году такое судно появилось. Это был товаро-пассажирский колесный пароход в железным корпусе с двухэтажный надстройкой. Сормовский завод был первым, кто построил двухпалубное судно. Пароход назывался "Переворот". Скорость парохода достигала 16 километров в час вниз по течению и почти 13 километров в час вверх. За навигацию на пароходе предполагалось перевозить до 1 миллиона пудов груза, совершая рейс от Нижнего Новгорода до Астрахани и обратно за 12-13 суток. Внутренняя отделка парохода по тем временам была роскошной: Светлые, просторные каюты первого и второго классов на втором этаже судна были оборудованы водопроводом и паровым отоплением. В носовой части располагался великолепный салон, украшенный картинами в технике перламутровые инкрустацией с красивыми вензелями. Широкая крытая терраса, окружавшей весь пассажирский этаж, предназначалась для прогулок. Ничего подобного на волжских пароходах еще не встречалось. Появление "Переворота" на Волжской магистрали вызвало сенсацию во всех слоях общества. Говорили, что "Переворот" оправдывает свое удачное название. Он перевернул товаро-пассажирское сообщение на Волге. Вслед за ним в течение 90 лет строили только двухпалубный пассажирские суда.Еще известным пароходом Сормовского завода можно назвать колесный пассажирский пароход "Гоголь". Он включен в Книгу рекордов России как самое старое пассажирское судно на ходу. Пароход является уникальным памятником отечественного судостроения, объектом культурного наследия страны. Двухпалубный пассажирский пароход был построен на Сормовском заводе в 1911 году по заказу Северного пароходства общества. "Гоголь" ходил по Северной Двине, работал на линии "Вологда-Архангельск". В настоящее время это судно является единственным пассажирским колесным пароходом в России, находящимся в регулярной эксплуатации. Его используют как круизное судно.— Строил ли Сормовский завод пароходы для военных? — Сормовские судостроители делали суда по заказу Военно-морского ведомства. В годы Крымской войны (1853-1856 года) согласно царскому указу и по заказу Морского министерства на заводе была построена крупная партия судов для Каспийской флотилии. Девять военных колесных транспортных пароходов и четыре винтовые паровые шхуны вооружены нарезными пушками. В 1900 году по заказу Морского ведомства акционерное общество "Сормово" построило двухвинтовой крейсер для морской станции на острове Ашур-Ада. Это был первый боевой корабль, строящийся на сормовских верфях. Корабль был вооружен десятью артиллерийскими орудиями. Крейсер получил имя "Астрабад".Противопожарный паровой катер "Царев", переименованный позже в "Гаситель", был построен судостроителями Сормовского завода в 1903 году. Судно предназначалось для аварийно-спасательного обеспечения пароходных обществ города Царицына. В годы Гражданской войны на катере было установлено вооружение, и он стал военным судном, активно принимающим участие в военных действиях. В период Великой Отечественной войны на катере было установлено зенитное вооружение, и он вновь стал военным судном в составе Волжской речной флотилии. Участие в Сталинградской битве — самый героический период в жизни корабля. Он работал на переправах под огнем противника, перевозил вооружение и продовольствие войскам, тушил пожары на судах, нефтяных баржах и на приволжских железнодорожных станциях, эвакуировал раненых бойцов и мирных жителей. Всего легендарный катер получил более 3 тысяч пробоин и, в конечном итоге, после очередного авиационного налета затонул. В 1943 году судно было поднято и отремонтировано. Через шесть лет судно участвовало в съемках двухсерийного художественного фильма "Сталинградская битва". После войны катер продолжал мирную службу более 20 лет, а затем был списан и затоплен. Но в 1974 году его опять подняли из воды, возвели на постамент на набережной Волгограда. "Гаситель" стал старейшим пароходом памятником, посвященным волжским речником. Он является объектом культурного наследия регионального значения.Ранее мы с вами говорили о пароходе "Гоголь". Во время Гражданской и Великой Отечественной войн он служил плавучим госпиталем. А пароход "Михаил Калинин" во времена Сталинградской битвы доставлял жизненно необходимые грузы и осуществлял перевозку военных и гражданских лиц через Волгу.— За свою историю Сормовский завод произвел множество разных пароходов, построенных по последнему слову техники. Какой пароход называли "Плавучим дворцом" и почему?— Для общества "По Волге" инженеры завода также разработали пароход "Баян", в последствии названный в честь Михаила Калинина. Его построили на Сормовском заводе в 1912 году. Это судно называли "плавучим дворцом" — за великолепную отделку и комфорт для пассажиров. В салоне первого класса был устроен аквариум с фонтаном, а стены столовой для пассажиров третьего класса украшали копии картин из Третьяковской галереи. Интересно, что еще подростком на "Баяне" работал кочегаром будущий великий летчик-испытатель Валерий Чкалов. Пароход курсировал по Волге почти 70 лет и успел отметиться в кинофильме "Свет далекой звезды" режиссера Ивана Пырьева.— В 1914 году на Сормовском заводе были построены пароходы-близнецы "Великая княжна Ольга Николаевна" и "Великая княжна Татьяна Николаевна". Чем они выделялись на фоне других пароходов того времени?— По многим показателям эти суда были для своего времени "самыми-самыми". Самыми крупными — их длина составляла 91,5 метра; самыми мощными — 1400 лошадиных сил. Эти пароходы предназначались для перевозки пассажиров на линии "Нижний Новгород-Астрахань" и отличались комфортными условиями и роскошным убранством внутренних помещений. На судах работали парикмахерские, ванны, специальные каюты для новобрачных. При отделке помещений использовались полированного венгерский ясень, красное дерево, зеркальные стекло. Пароходы вобрали в себя все достижения технической мысли и явили собой вершину дореволюционного пассажирского речного судостроения. За роскошное убранство внутренних помещений и комфортные условия для пассажиров пароходы заслужили звание дворцов. Эти суда называли "Речными княжнами". Позже пароходы переименовали. Судно "Ольга Николаевна" получило имя "Володарский", а "Татьяна Николаевна" — "Спартак". Пароходы, проработавшие на Волге 76 лет, стали самыми долговечными за всю историю волжского судоходства. Знаменитые пароходы оставили яркий след в отечественном кинематографе.С 1849 до 1917 года на Сормовском заводе было построено 430 паровых судов. Кабестаны, туера, буксиры, пассажирские и товарные пароходы, суда технического флота и военные корабли — рабочие завода справлялись с любой задачей. А в начале XX-го века сормовичи построили первый в мире теплоход. В настоящее время завод "Красное Сормово" строит суда смешанного (река-море) плавания: танкеры, сухогрузы, пассажирские суда. За свою долгую историю предприятие стало заводом-универсалом и навсегда вписало свое имя в историю отечественного судостроения.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRHxx3oj4s

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россия, нижний новгород, иван пырьев, валерий чкалов, красное сормово, т-34, объединенная судостроительная корпорация, история