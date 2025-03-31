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Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве

Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве - РИА Новости, 31.03.2025

Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве

В 1815 году в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый пароход в России. Военные встретили чудо-судно с недоверием, простой народ был в ужасе. Коммерсанты же, сразу разглядев огромный потенциал новинки, бросились основывать пароходства. По всей стране, стремясь обеспечить спрос, создавали новые заводы и верфи. Пароходы изменили все.

2025-03-31T15:11:00+03:00

2025-03-31T15:11:00+03:00

2025-03-31T16:14:00+03:00

история русского флота

подкаст

россия

российская империя

санкт-петербург

антон чехов

александр пушкин

московский педагогический государственный университет

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Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве В 1815 году в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый пароход в России. Военные встретили чудо-судно с недоверием, простой народ был в ужасе. Коммерсанты, сразу разглядев огромный потенциал новинки, бросились основывать пароходства. По всей стране, стремясь обеспечить спрос, создавали новые заводы и верфи. Пароходы изменили все. audio/mpeg

Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве В 1815 году в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый пароход в России. Военные встретили чудо-судно с недоверием, простой народ был в ужасе. Коммерсанты, сразу разглядев огромный потенциал новинки, бросились основывать пароходства. По всей стране, стремясь обеспечить спрос, создавали новые заводы и верфи. Пароходы изменили все. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Когда на Волге появились пароходы-дворцы, и какие воспоминания о своем путешествии на пароходе оставил Антон Чехов. "Кавказ и Меркурий" и "Русское общество пароходства и торговли" — как коммерсанты развивали частное пароходство в России. "Переворот", "Баян", "Володарский" и "Спартак" — какими были самые известные пароходы легендарного Сормовского завода. Почему имея привилегию на строительство, первый пароход в России построил Чарльз Берд, а не Роберт Фултон? И какие известные люди, помимо Александра Пушкина, стремились прокатиться на новом судне.Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем БуфтякРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRHxx2Mkye

россия

российская империя

санкт-петербург

нижний новгород

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