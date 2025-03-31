https://ria.ru/20250331/parokhod-2008389647.html
Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве
Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве - РИА Новости, 31.03.2025
Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве
В 1815 году в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый пароход в России. Военные встретили чудо-судно с недоверием, простой народ был в ужасе. Коммерсанты же, сразу разглядев огромный потенциал новинки, бросились основывать пароходства. По всей стране, стремясь обеспечить спрос, создавали новые заводы и верфи. Пароходы изменили все.
2025-03-31T15:11:00+03:00
2025-03-31T15:11:00+03:00
2025-03-31T16:14:00+03:00
история русского флота
подкаст
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санкт-петербург
антон чехов
александр пушкин
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Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве
В 1815 году в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый пароход в России. Военные встретили чудо-судно с недоверием, простой народ был в ужасе. Коммерсанты, сразу разглядев огромный потенциал новинки, бросились основывать пароходства. По всей стране, стремясь обеспечить спрос, создавали новые заводы и верфи. Пароходы изменили все.
audio/mpeg
Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве
В 1815 году в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый пароход в России. Военные встретили чудо-судно с недоверием, простой народ был в ужасе. Коммерсанты, сразу разглядев огромный потенциал новинки, бросились основывать пароходства. По всей стране, стремясь обеспечить спрос, создавали новые заводы и верфи. Пароходы изменили все.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Когда на Волге появились пароходы-дворцы, и какие воспоминания о своем путешествии на пароходе оставил Антон Чехов. "Кавказ и Меркурий" и "Русское общество пароходства и торговли" — как коммерсанты развивали частное пароходство в России. "Переворот", "Баян", "Володарский" и "Спартак" — какими были самые известные пароходы легендарного Сормовского завода. Почему имея привилегию на строительство, первый пароход в России построил Чарльз Берд, а не Роберт Фултон? И какие известные люди, помимо Александра Пушкина, стремились прокатиться на новом судне.Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем БуфтякРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRHxx2Mkye
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подкаст, россия, российская империя, санкт-петербург, антон чехов, александр пушкин, московский педагогический государственный университет, красное сормово, объединенная судостроительная корпорация, волга, нижний новгород, история, аудио
История русского флота, Подкаст, Россия, Российская империя, Санкт-Петербург, Антон Чехов, Александр Пушкин, Московский педагогический государственный университет, Красное Сормово, Объединенная судостроительная корпорация, Волга, Нижний Новгород, история
Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве
В 1815 году в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый пароход в России. Военные встретили чудо-судно с недоверием, простой народ был в ужасе. Коммерсанты же, сразу разглядев огромный потенциал новинки, бросились основывать пароходства. По всей стране, стремясь обеспечить спрос, создавали новые заводы и верфи. Пароходы изменили все.