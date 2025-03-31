https://ria.ru/20250331/seul-2008348788.html
Сеул может отменить санкции против России вслед за США, заявил источник
Сеул может отменить санкции против России вслед за США, заявил источник - РИА Новости, 31.03.2025
Сеул может отменить санкции против России вслед за США, заявил источник
Сеул может отменить санкции против Москвы, если это сделает Вашингтон, сообщил РИА Новости источник в сфере внешней торговли Южной Кореи со ссылкой на... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:12:00+03:00
2025-03-31T11:12:00+03:00
2025-03-31T11:40:00+03:00
сеул
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южная корея
в мире
владимир путин
георгий зиновьев
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СЕУЛ, 31 мар — РИА Новости. Сеул может отменить санкции против Москвы, если это сделает Вашингтон, сообщил РИА Новости источник в сфере внешней торговли Южной Кореи со ссылкой на чиновников."В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи на вопрос о возможности снятия санкций мне заявили, что, если США отменят санкции против России, Корея тоже может приступить к их отмене", — сказал собеседник агентства.В пятницу посол в Сеуле Георгий Зиновьев заявил в интервью агентству Newsis, что путь к восстановлению отношений России и Южной Кореи в политической и экономической сферах лежит через отмену ограничений.По данным дипломата, количество товаров, подлежащих экспортному контролю и лицензированию при вывозе на российскую территорию, составляет 1431 позицию.Зиновьев добавил, что сейчас между странами нет прямых авиарейсов, и хотя эту ситуацию "хотелось бы исправить", со стороны корейских партнеров не наблюдается "особого желания".Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250328/rossija-2007899249.html
https://realty.ria.ru/20250331/brendy-2008026662.html
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сеул, россия, южная корея, в мире, владимир путин, георгий зиновьев
Сеул, Россия, Южная Корея, В мире, Владимир Путин, Георгий Зиновьев
Сеул может отменить санкции против России вслед за США, заявил источник
Сеул допустил возможность отмены санкций против России вслед за США