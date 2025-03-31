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В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны - РИА Новости, 31.03.2025
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14:29 31.03.2025 (обновлено: 20:16 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/salvini-2008403413.html
В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны
В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны - РИА Новости, 31.03.2025
В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны
Приговор лидеру французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, лишающий ее права избираться, является объявлением войны со стороны... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:29:00+03:00
2025-03-31T20:16:00+03:00
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РИМ, 31 мар – РИА Новости. Приговор лидеру французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, лишающий ее права избираться, является объявлением войны со стороны Брюсселя, заявил министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. "Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже осудили Марин Ле Пен и хотят исключить ее из политической жизни. Плохой фильм, который мы видим и в других странах, например, в Румынии", - написал в соцсетях Сальвини, партия которого "Лига" входит в европейский альянс "Патриоты за Европу" с "Национальным объединением" Ле Пен. "Решение против Ле Пен – это объявление войны Брюсселем в то время, когда вызывают страх воинственные порывы главы ЕК (Урсулы фон дер Ляйен) и (президента Франции Эммануэля) Макрона. Нас не запугать, нас не остановить: полный вперед, мой друг!, - написал Сальвини. Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года. станет серьёзным ударом по ее политической карьере. По данным исследования издания Journal du Dimanche, опубликованного накануне, до 37% респондентов готовы отдать голос за Ле Пен в первом туре. Она является лидером среди всех других потенциальных кандидатов.
https://ria.ru/20250331/zakharova-2008403087.html
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в мире, италия, марин ле пен, маттео сальвини, еврокомиссия, европарламент, урсула фон дер ляйен, франция, приговор марин ле пен
В мире, Италия, Марин Ле Пен, Маттео Сальвини, Еврокомиссия, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен, Франция, Приговор Марин Ле Пен
В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны

Сальвини назвал приговор суда Марин Ле Пен объявлением войны Брюсселем

© Getty Images / Tom NicholsonМарин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / Tom Nicholson
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025
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РИМ, 31 мар – РИА Новости. Приговор лидеру французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, лишающий ее права избираться, является объявлением войны со стороны Брюсселя, заявил министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.
"Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже осудили Марин Ле Пен и хотят исключить ее из политической жизни. Плохой фильм, который мы видим и в других странах, например, в Румынии", - написал в соцсетях Сальвини, партия которого "Лига" входит в европейский альянс "Патриоты за Европу" с "Национальным объединением" Ле Пен.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Захарова высказалась о приговоре Ле Пен
Вчера, 14:26
"Решение против Ле Пен – это объявление войны Брюсселем в то время, когда вызывают страх воинственные порывы главы ЕК (Урсулы фон дер Ляйен) и (президента Франции Эммануэля) Макрона. Нас не запугать, нас не остановить: полный вперед, мой друг!, - написал Сальвини.
Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года. станет серьёзным ударом по ее политической карьере. По данным исследования издания Journal du Dimanche, опубликованного накануне, до 37% респондентов готовы отдать голос за Ле Пен в первом туре. Она является лидером среди всех других потенциальных кандидатов.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Орбан поддержал Ле Пен после приговора суда
Вчера, 14:11
 
В миреИталияМарин Ле ПенМаттео СальвиниЕврокомиссияЕвропарламентУрсула фон дер ЛяйенФранцияПриговор Марин Ле Пен
 
 
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