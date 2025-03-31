В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны
Сальвини назвал приговор суда Марин Ле Пен объявлением войны Брюсселем
© Getty Images / Tom NicholsonМарин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025
© Getty Images / Tom Nicholson
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025
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РИМ, 31 мар – РИА Новости. Приговор лидеру французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, лишающий ее права избираться, является объявлением войны со стороны Брюсселя, заявил министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.
"Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже осудили Марин Ле Пен и хотят исключить ее из политической жизни. Плохой фильм, который мы видим и в других странах, например, в Румынии", - написал в соцсетях Сальвини, партия которого "Лига" входит в европейский альянс "Патриоты за Европу" с "Национальным объединением" Ле Пен.
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"Решение против Ле Пен – это объявление войны Брюсселем в то время, когда вызывают страх воинственные порывы главы ЕК (Урсулы фон дер Ляйен) и (президента Франции Эммануэля) Макрона. Нас не запугать, нас не остановить: полный вперед, мой друг!, - написал Сальвини.
Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года. станет серьёзным ударом по ее политической карьере. По данным исследования издания Journal du Dimanche, опубликованного накануне, до 37% респондентов готовы отдать голос за Ле Пен в первом туре. Она является лидером среди всех других потенциальных кандидатов.
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