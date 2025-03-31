https://ria.ru/20250331/rossiya-2008310684.html

"Это безумие": в Испании выступили с предупреждением о войне с Россией

"Это безумие": в Испании выступили с предупреждением о войне с Россией - РИА Новости, 31.03.2025

"Это безумие": в Испании выступили с предупреждением о войне с Россией

Европейцам следует обратиться к властям и политическим деятелям с призывом прекратить подготовки к началу конфликта с Россией, заявил в статье для испанского... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T06:31:00+03:00

2025-03-31T06:31:00+03:00

2025-03-31T11:29:00+03:00

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евросоюз

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Европейцам следует обратиться к властям и политическим деятелям с призывом прекратить подготовки к началу конфликта с Россией, заявил в статье для испанского издания Rebelión профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес."Крайне важно любыми возможными способами донести до руководителей Европейской комиссии, парламентариев и лидеров партий, что цель подготовки к войне против России — чистое безумие", — написал он.По словам автора, именно лидеры ЕС ответственны за рост эскалации конфликта с Россией. Они придумывают врага, чтобы оправдать многомиллионные расходы, от которых выиграют только они сами, указал Лопес."Они бредят и не заботятся ни о чем, пока им удается заставить население поверить в то, что война неминуема и неизбежна, и что единственным решением является увеличение военных расходов", — написал профессор.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.Президент России Владимир Путин в неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250328/poshliny-2007931980.html

https://ria.ru/20250326/ljajen-2007488117.html

россия

испания

севилья

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россия, испания, севилья, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, нато, в мире