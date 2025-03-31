https://ria.ru/20250331/rosobrnadzor-2008380636.html
Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации
Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации - РИА Новости, 31.03.2025
Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации
Рособрнадзор готов обсуждать идею учета результатов Всероссийской олимпиад школьников (ВсОШ) при проведении итоговой аттестации и приеме в российские вузы,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:07:00+03:00
2025-03-31T13:07:00+03:00
2025-03-31T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рособрнадзор готов обсуждать идею учета результатов Всероссийской олимпиад школьников (ВсОШ) при проведении итоговой аттестации и приеме в российские вузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Рособрнадзор готов участвовать в обсуждении моделей учета результатов ВсОШ как при проведении государственной итоговой аттестации, так и (при) приеме в учреждения среднего и высшего профессионального образования", - говорится в сообщении. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Законопроектом предлагается освободить победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Отмечается, что в настоящее время они освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения. Как рассказал РИА Новости Миронов, получение призового места на олимпиаде свидетельствует о глубоких знаниях и выдающихся интеллектуальных способностях подростков. По его словам, это говорит об аналитическом мышлении, умении самостоятельно приобретать и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению в целом. Политик считает, что данная инициатива создаст благоприятные условия для развития талантливой молодёжи, позволит ей сосредоточиться на дальнейшем углубленном изучении предметов.
https://ria.ru/20240814/olimpiadniki-1966286771.html
https://ria.ru/20250206/kravtsov-1997838831.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации
Рособрнадзор готов обсуждать отмену ОГЭ и ЕГЭ для победителей школьных олимпиад
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рособрнадзор готов обсуждать идею учета результатов Всероссийской олимпиад школьников (ВсОШ) при проведении итоговой аттестации и приеме в российские вузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Рособрнадзор
готов участвовать в обсуждении моделей учета результатов ВсОШ как при проведении государственной итоговой аттестации, так и (при) приеме в учреждения среднего и высшего профессионального образования", - говорится в сообщении.
Депутаты Госдумы
от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) от сдачи ЕГЭ и ОГЭ.
Законопроектом предлагается освободить победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Отмечается, что в настоящее время они освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения.
Как рассказал РИА Новости Миронов, получение призового места на олимпиаде свидетельствует о глубоких знаниях и выдающихся интеллектуальных способностях подростков. По его словам, это говорит об аналитическом мышлении, умении самостоятельно приобретать и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению в целом.
Политик считает, что данная инициатива создаст благоприятные условия для развития талантливой молодёжи, позволит ей сосредоточиться на дальнейшем углубленном изучении предметов.