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Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации - РИА Новости, 31.03.2025
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13:07 31.03.2025 (обновлено: 13:11 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/rosobrnadzor-2008380636.html
Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации
Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации - РИА Новости, 31.03.2025
Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации
Рособрнадзор готов обсуждать идею учета результатов Всероссийской олимпиад школьников (ВсОШ) при проведении итоговой аттестации и приеме в российские вузы,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:07:00+03:00
2025-03-31T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рособрнадзор готов обсуждать идею учета результатов Всероссийской олимпиад школьников (ВсОШ) при проведении итоговой аттестации и приеме в российские вузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Рособрнадзор готов участвовать в обсуждении моделей учета результатов ВсОШ как при проведении государственной итоговой аттестации, так и (при) приеме в учреждения среднего и высшего профессионального образования", - говорится в сообщении. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Законопроектом предлагается освободить победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Отмечается, что в настоящее время они освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения. Как рассказал РИА Новости Миронов, получение призового места на олимпиаде свидетельствует о глубоких знаниях и выдающихся интеллектуальных способностях подростков. По его словам, это говорит об аналитическом мышлении, умении самостоятельно приобретать и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению в целом. Политик считает, что данная инициатива создаст благоприятные условия для развития талантливой молодёжи, позволит ей сосредоточиться на дальнейшем углубленном изучении предметов.
https://ria.ru/20240814/olimpiadniki-1966286771.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации

Рособрнадзор готов обсуждать отмену ОГЭ и ЕГЭ для победителей школьных олимпиад

© РИА Новости / Максим БогодвидШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Школьники . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рособрнадзор готов обсуждать идею учета результатов Всероссийской олимпиад школьников (ВсОШ) при проведении итоговой аттестации и приеме в российские вузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Рособрнадзор готов участвовать в обсуждении моделей учета результатов ВсОШ как при проведении государственной итоговой аттестации, так и (при) приеме в учреждения среднего и высшего профессионального образования", - говорится в сообщении.
Студенты во время лекции - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах
14 августа 2024, 23:53
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) от сдачи ЕГЭ и ОГЭ.
Законопроектом предлагается освободить победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Отмечается, что в настоящее время они освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения.
Как рассказал РИА Новости Миронов, получение призового места на олимпиаде свидетельствует о глубоких знаниях и выдающихся интеллектуальных способностях подростков. По его словам, это говорит об аналитическом мышлении, умении самостоятельно приобретать и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению в целом.
Политик считает, что данная инициатива создаст благоприятные условия для развития талантливой молодёжи, позволит ей сосредоточиться на дальнейшем углубленном изучении предметов.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Кравцов призвал анализировать выпуск высокобалльников из школ
6 февраля, 20:53
 
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